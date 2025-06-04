Video Mujer denuncia que su esposo la secuestró durante dos años en México: cuenta cómo logró escapar

Autoridades de Washington continuaban este miércoles la búsqueda de un hombre sospechoso de haber asesinado a sus tres hijas.

Las niñas fueron reportadas como desaparecidas tras una visita programada a su progenitor y sus cuerpos fueron hallados sin vida esta semana.

El departamento de policía de Wenatchee, en Washington, pidió ayuda al público para encontrar a Travis Decker, de 32 años, buscado por tres cargos de asesinato y secuestro.

La policía dijo en un comunicado difundido en redes sociales que desconocía si Decker, un exsoldado del Ejército con "amplio entrenamiento", está armado, por lo que pidió al público que no intente acercarse a él en caso de verlo.

Te dejamos los detalles de este caso que ha conmocionado a la comunidad.

Paityn Decker, Evelyn Decker y Olivia Decker las tres niñas que desaparecieron tras visitar a su padre

De acuerdo con la policía de Wenatchee, el viernes 30 de mayo Paityn Decker, de 9 años, Evelyn Decker, de 8, y Olivia Decker de 5, fueron a visitar a su padre como parte de un acuerdo de custodia.

Por la noche del viernes, la madre de las niñas denunció que el padre no las había devuelto a la hora programada, según informó la policía.

La madre dijo a la policía que Decker recogió a las niñas alrededor de las 5:00 pm, pero no las había devuelto a las 8:00 pm, como había pactado y su teléfono enviaba directamente al buzón de voz, dicen los documentos judiciales.

El detective a cargo de la investigación dijo que la madre "expresó su preocupación porque Decker, al parecer, nunca había hecho esto antes y ... está experimentando actualmente algunos problemas de salud mental".

Así fue la búsqueda para dar con el paradero de las tres hermanas Decker

Durante el fin de semana, las autoridades buscaron a las niñas y a Decker, que se cree que vivía en una camioneta GMC Sierra blanca de 2017 con matrícula de Washington, dice el comunicado.

La policía realizó una búsqueda por los moteles cercanos a la zona, pero no halló rastro de las niñas ni de su padre.

Tras ingresar la matrícula del auto de Travis Decker para rastrearla, la policía descubrió que se había alejado de Wenatchee, donde vivían las niñas, dice el comunicado.

La policía dijo que encontró la camioneta de Decker el lunes cerca de una zona de camping al oeste de la ciudad de Leavenworth, que está a unas 20 millas al noroeste de Wenatchee.

Nadie se encontraba en el vehículo, informaron las autoridades.

Los cadáveres de Paityn, Evelyn y Olivia fueron encontrados en una zona de acampar

De acuerdo con el comunicado de la policía, tras realizar una búsqueda por la zona donde fue encontrado el vehículo en Rock Island Campground, hallaron el cuerpo de las tres hermanas, pero no había rastro del padre.

Según una declaración jurada, los agentes de la oficina del sheriff del condado de Chelan encontraron los cadáveres de las niñas a una distancia de entre 75 y 90 yardas de donde se encontraba el vehículo de Decker.

La policía cree que las niñas murieron por asfixia e informó que tenían las muñecas atadas con una cremallera, según los documentos judiciales.

Qué se sabe de Travis Decker, el padre sospechoso de asesinar a sus tres hijas

Decker se alistó en el Ejército en 2013 y fue transferido a la Guardia Nacional de Washington en 2021, dijo a AP la portavoz del Departamento Militar de Washington, Karina Shagren.

Fue miembro a tiempo completo de la Guardia Nacional hasta 2023 o 2024, cuando pasó a ser a tiempo parcial. Decker dejó de asistir a los ejercicios mensuales obligatorios hace poco más de un año, y la Guardia estaba tramitando una baja disciplinaria para él, dijo Shagren.

"Es una tragedia absoluta", dijo Shagren. "Estamos de luto junto con la comunidad".

La oficina del sheriff del Condado de Chelan, que encontró la camioneta de Decker, está liderando la búsqueda del sospechoso en el área del Bosque Nacional Okanogan Wenatchee mientras otros equipos siguen "información potencialmente creíble y pistas" sobre la ubicación de Decker, dijo la agencia en un comunicado.

Las autoridades locales están trabajando con los U.S. Marshals para localizar y detener a Decker, por el cual se ofrece una recompensa de hasta 20,000 dólares por información que conduzca directamente a su detención.

