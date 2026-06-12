La Administración para el Control de Drogas (DEA) Fiscalía de EEUU deberá entregar el historial completo de un exinformante federal que fue asistente legal en Miami del candidato presidencial Abelardo de la Espriella Los documentos de Jorge Luis Hernández, alias Boliche, a quien la fiscalía de Tampa, Florida, considera un estafador de narcotraficantes, arrojarían luces del historial de 25 años como informante de agencias federales y de su relación con abogados de narcos.



Un juez de Tampa, Florida, que lleva el caso contra Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, por presuntamente defraudar a narcotraficantes, ordenó entregar a la defensa toda la documentación disponible sobre la relación del veterano informante con agencias federales.

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La revelación de estos documentos en un eventual juicio, así como la ampliación de hechos descritos por la fiscalía en el expediente, podrían abrir una ventana para correr el velo de la relación hasta hoy desconocida de Hernández y Abelardo de la Espriella, candidato presidencial en Colombia.

Hernández trabajó durante varios años como asistente legal de De la Espriella en Miami, entabló una relación de lealtad con el abogado y, según la acusación, contó con la colaboración para su trama criminal de un penalista colombiano que ha sido socio y persona de confianza del candidato.

El abogado Abelardo de la Espriella junto al ex informante federal Jorge Luis Hernández, alias Boliche en Miami. Boliche sostiene una botella de vino de una marca producida por el abogado en Italia.

Imagen cortesía

De llegar a juicio el caso, explicó un abogado penalista consultado por N+Univision Investiga, podrían salir a relucir los detalles de un bochornoso fiasco que afectó al bufete de De la Espriella en Miami: la acusación contra Boliche y el profesor de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, por lavado de dinero de Alex Saab, el entonces cliente estelar de De la Espriella.

Saab es señalado por Estados Unidos como el testaferro del expresidente Nicolás Maduro.

El paquete de información que está preparando la fiscalía debe incluir reportes elaborados por Hernández, recibos de pagos y desembolsos y otros documentos que reflejen su relación con la DEA, el FBI y la oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, ordenó el juez William Jung.

Por ahora, la información se mantendrá bajo reserva, solo accesible a la abogada de la defensa Silvia Piñera-Vázquez.

Sin embargo, durante un juicio, algunos de estos documentos podrían ser revelados y expuestos a los miembros del jurado, lo que permitiría al público enterarse de su contenido, según explicó el abogado penalista de Miami. El juez fijará la fecha de juicio en julio.

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Los recursos y memoriales presentados por la defensa de Boliche indican que el acusado no parece dispuesto a firmar un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía.

Hernández, un exnarcotraficante colombiano que trabajó como informante durante 25 años en Estados Unidos, afronta cargos de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico.

La fiscalía alega que recibió pagos millonarios de los narcotraficantes a cambio de promesas falsas de reducciones de penas y otros beneficios judiciales que no cumplió.

“Él no entregaba los resultados prometidos a los traficantes y ellos frecuentemente recibían sentencias mucho más altas de lo que les fue prometido”, asegura la fiscalía.

Entre los testigos en su contra hay por lo menos seis narcotraficantes que fueron extraditados o se entregaron en Estados Unidos.

Cómplice no acusado

Los hechos de la denuncia arrancan en septiembre de 2020. Hernández trabajaba entonces como asistente legal para diferentes firmas de abogados, entre las que se encontraba De la Espriella Lawyers Enterprise, establecida en Miami en 2018.

En algunas de las presentaciones de las falsas promesas a los narcotraficantes en apuros, según el expediente, participó un cómplice no acusado identificado como abogado colombiano y al que la fiscalía se refiere como Conconspirador 1.

“El coconspirador 1 solicitaba al traficante contratarlos a ellos bajo la promesa de que el traficante obtendría el mejor equipo legal de Estados Unidos, cumpliría una sentencia no mayor de pocos años a pesar de que afrontaba cargos con penas mínimas de 10 años y máximas de cadena perpetua”, afirma la denuncia criminal original.

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Como lo publicó N+ Univision Investiga el pasado abril, basándose en tres fuentes cercanas al caso, el presunto Coconspirador 1 es Daniel Peñarredonda, un abogado colombiano que ha sido socio de De la Espriella y uno de sus más cercanos colaboradores.

Hernández oficiaba de enlace en las comunicaciones entre los abogados y los acusados que aguardaban por el desarrollo de sus casos en los tribunales estadounidenses.

Algunos de los clientes estaban en Colombia, República Dominicana y Puerto Rico.

En una entrevista en Colombia con Vicky Dávila de la revista Semana, De la Espriella dijo que conoció a Hernández en la oficina de un abogado de Miami y en presencia de un agente federal, pero no le dio mayor importancia a su relación con el informante.

Una fuente cercana al abogado, que prefirió permanecer en el anonimato, indicó a N+ Univision Investiga que el nexo entre ambos iba más allá de lo laboral. De acuerdo con la fuente, “Boliche hacía hasta de chofer del Rolls-Royce y de guía de Abelardo para todo lo que necesita un recién llegado a la ciudad; a veces hasta comía en su casa”.

De la Espriella tenía su base de operaciones en Colombia. En abril de 2017 obtuvo la residencia permanente de Estados Unidos, según lo refleja un documento en poder de N+ Univision. Luego consiguió la ciudadanía.

Fue Hernández, según la misma fuente, quien introdujo a De la Espriella en el mundo de los abogados de narcos, agentes federales e informantes de la ciudad y quien le presentó algunos de sus clientes a cambio de una comisión de remisión.

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De la Espriella, candidato a la presidencia por el movimiento derechista Firme por la Patria, que obtuvo la votación más alta en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, no ha respondido preguntas de este periodista sobre su relación con Boliche. El cuestionario fue enviado a finales de marzo.

Una de las preguntas indagaba si en su condición de director de la firma de abogados recibió alguna comisión de participación de los pagos captados por Boliche como parte de los cobros que son motivo de la acusación en Tampa.

Además de dinero, Hernández recibía automóviles, joyas y bienes raíces como forma de pago, afirma la acusación.

“La libertad no tiene precio”, era su consigna en el discurso persuasivo de los ofrecimientos falsos, según la acusación.

De la Espriella tampoco respondió si había sido contactado por autoridades federales para explicar su relación con Boliche.

El abogado Peñarredonda, quien podría ser citado por la fiscalía a declarar en un eventual juicio contra Hernández, tampoco ha respondido llamadas ni correos electrónicos.

Según la fiscalía, el coconspirador 1 (Peñarredonda) participó en dos encuentros con uno de los clientes potenciales de la trama de Boliche. Uno de ellos en compañía de Piñera-Vázquez, la abogada del colombiano. El interlocutor, que se encontraba en una prisión y solo es identificado como Individuo 1, ya había recibido promesas falsas de Hernández, sostuvo la fiscalía.

Piñera-Vázquez le entregó al potencial cliente para su firma un contrato de honorarios de representación legal por un millón de dólares que serían repartidos entre ella, Boliche “y otros”, agrega un memorial del fiscal de Tampa Daniel Baeza. El fiscal no ha identificado a los demás potenciales beneficiarios.

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El Individuo 1 le dijo a la abogada que solo podía pagar entre 100 mil y 250 mil dólares, a lo que ella respondió que se pusiera de acuerdo con Boliche, agrega la moción del fiscal.

Estas reuniones fueron citadas por los fiscales como pruebas de un evidente conflicto de intereses de la abogada, según lo alegaron en una moción en septiembre de 2025. La moción fue desestimada por el juez.

“El gobierno está muy equivocado en este caso y estas alegaciones, por qué eso es lo que son solamente, no tienen que ver nada con los cargos contra Jorge”, escribió a este periodista Piñera-Vázquez a una pregunta sobre el episodio en la prisión.

El historial

Boliche, de 59 años, comenzó su carrera delincuencial en la década de los 90 operando un negocio de contrabando de automóviles en Colombia, según lo describió el fiscal asistente de Nueva York, Sheb Swett, en un perfil criminal del informante fechado en agosto de 2025.

Mediante este memorial, escrito con un inusual tono favorable al acusado, el fiscal buscaba la reducción de una pena a la que fue condenado Hernández y afrontaba por el caso de lavado de dinero de Saab. Hernández se había declarado culpable en el Distrito Sur de Nueva York.

Según el fiscal, después del contrabando de automóviles, Boliche se involucró en el transporte de cocaína en lanchas rápidas desde Colombia hacia puntos de trasiego en el Caribe. Comenzó en posiciones de nivel bajo, recogiendo dinero de la droga y despachando las embarcaciones.

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Alrededor de 1999 había alcanzado el nivel de “transportista” al mando de la flota de las narcolanchas, cuyos capitanes, tripulantes y mecánicos le reportaban a él.

Por su parte, Hernández reportaba a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización armada de ultraderecha que combatía la guerrilla.

Con el dinero de la droga, ingresos extorsivos y contribuciones voluntarias de hacendados y empresarios, las AUC costearon una máquina de muerte y destrucción que dejó un saldo de miles de ciudadanos inocentes ejecutados con armas y motosierras. También ordenaron asesinatos selectivos de líderes no armados de la izquierda.

El jefe de Hernández en el negocio del transporte de la droga era Salvatore Mancuso, máximo comandante de las AUC, sentenciado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, ciudad del Caribe colombiano, por su responsabilidad en 117 crímenes contra indígenas wayú en el departamento de La Guajira (2002-2006) y más de mil hechos violentos en el del Norte de Santander. Mancuso fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

De la Espriella simpatizaba con las autodefensas. El abogado defendió en la revista Semana el papel que jugó Mancuso en la historia de Colombia.

“Mancuso es mi paisano y se echó a espaldas una lucha que debimos haber dado todos los cordobeses” (gentilicio del departamento de Córdoba), le dijo al periodista Gustavo Gómez en octubre de 2008.

“En el lugar de él, yo habría hecho lo mismo: me han querido señalar como ‘paraco’, pero, como dice (Álvaro) Uribe, si me hubieran querido matar y extorsionar, habría sido ‘paraco’ de verdad, con uniforme y con fusil”, agregó.

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Años después matizó diciendo que la reacción inicial del paramilitarismo era comprensible, pero que con el paso del tiempo se volvió un flagelo de “personas que cometieron muchas atrocidades”.

En 2000, según el informe del fiscal, Hernández mandó a matar a su rival en el narcotráfico, Cesar Cura. De acuerdo con el documento, Cura había enviado a un sicario para matar a Boliche, pero este le ofreció más dinero para que eliminara a su enemigo, lo cual el sicario cumplió.

Citando autoridades colombianas, el fiscal estadounidense dijo que Hernández estuvo involucrado en dos homicidios en “defensa propia”.

Enredado además en un robo de droga a Mancuso, Hernández decidió presentarse en la embajada de Estados Unidos en Bogotá y contar su pasado.

Confesó que en total llegó a transportar aproximadamente 10,000 kilos de cocaína hacia Estados Unidos, por lo cual recibió utilidades de tres millones de dólares, afirma el fiscal de Nueva York.

En 2004 inició su carrera como informante federal. Con un sueldo de 9,000 dólares mensuales, se vinculó a Panama Express, una operación permanente de la DEA y otras entidades federales para combatir el narcotráfico en el Caribe.

Mientras colaboraba como informante confidencial, se convirtió en uno de los cazadores de clientes para abogados más prolíficos del sur de la Florida. Su nombre está en la agenda telefónica de los más reconocidos defensores de narcos de esta zona postal.

Según una fuente que hizo negocios comerciales con De la Espriella en Miami, Boliche era un asiduo visitante de las oficinas del abogado en Coral Gables.

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En su papel de informante, Hernández dio golpes certeros a organizaciones criminales, según lo reconoce el fiscal que preparó su perfil. El fiscal destaca su contribución en el desmantelamiento de una red de corrupción en la DEA.

Pero también se involucró en ardides que marcaron su salida del sistema federal de colaboradores.

En enero de 2021, Hernández se declaró culpable de lavado de dinero de Saab. No afrontaba una pena muy alta porque había colaborado con las autoridades tras ser descubierto por el FBI en la trama del lavado.

Al verse pillado en octubre de 2018, el informante confesó que el dinero de Saab que blanqueaba a través de cuentas bancarias en Estados Unidos era producto de la corrupción. Fue entonces cuando aceptó grabar subrepticiamente al profesor Bagley, su aliado en la operación de blanqueo.

El monto de lavado ascendió a 2.8 millones de dólares. Bagley y Boliche fueron condenados, pero la justicia de Estados Unidos no ha identificado a los beneficiarios finales de esos pagos ni ha informado si fueron objeto de una investigación.

Solo ha dicho que el dinero se transfirió a “abogados de Saab” que le pagaban una comisión a Hernández.

El fragmento correspondiente a la identificación de los abogados que recibieron la mayor cantidad de los fondos aparece tachado en el memorando del fiscal de Nueva York. Es una práctica que podría indicar que existe una investigación en curso o que entre los nombres censurados hay una fuente confidencial, según expertos consultados.

Fragmento censurado en el informe del asistente del fiscal de Nueva York Imagen CORTESÍA

Saab había contratado para su defensa a De la Espriella y a la abogada del sur de la Florida María Domínguez. De la Espriella no tiene licencia para ejercer la abogacía en Estados Unidos, pero desde las oficinas de su firma en Coral Gables coordinaba las estrategias legales y mediáticas de Saab.

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“Jamás he sido notificado de investigación alguna en contra mía: a diferencia de Colombia, la justicia norteamericana actúa con pruebas y no por cuenta de chismes e infundios”, escribió De la Espriella en 2020 en respuesta a un cuestionario del autor para un libro biográfico de Alex Saab.

De la Espriella reconoció que recibió honorarios de Saab y su socio Álvaro Pulido que “fueron debidamente reportados a las autoridades”, pero no aclaró si se refería a los dineros que hicieron parte de la operación de lavado de Bagley y Boliche.

“Así es como siempre procedo […] No he cometido delitos”, agregó De la Espriella.

Domínguez explicó que ni su oficina legal ni ella personalmente recibieron honorarios de Saab a través del esquema de Bagley y Boliche.

“Recibimos solo honorarios conforme a un contrato de representación legal”, dijo Domínguez y aclaró que personalmente no recibió ningún fondo. “[Los pagos] fueron debidamente recibidos y reportados por el bufete McConnell Valdes”, agregó.

A mediados de 2019, Saab fue acusado en una corte federal de Miami de cargos de lavado de dinero de la corrupción en Venezuela. De la Espriella ha sostenido que desde entonces renunció a su representación.

Hernández volvió a meterse en líos. Fue acusado de lavado de dinero en Tampa en junio de 2025. La denuncia criminal fue firmada por un agente del FBI asignado a Panamá Express, la operación donde empezó su carrera de informante.

“Contradicción”



La abogada Piñera-Vázquez pretende demostrar que las autoridades federales sabían de las intenciones de Hernández cuando el colombiano se presentaba a plantear a los acusados diferentes escenarios de arreglos con la justicia de Estados Unidos.

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“Eso no ocurrió en forma aislada. Las autoridades federales estaban al tanto y monitoreaban sus actividades financieras y tenían visibilidad al instante de la naturaleza y estructura de su papel”, escribió en una moción de abril pasado.

La abogada también está usando como línea de defensa lo que para ella es una clara contradicción entre las fiscalías de Nueva York y de Tampa.

Sostiene que no se puede entender cómo un fiscal de Nueva York (Swett) exaltó la cooperación de Hernández como informante en un documento judicial y luego la fiscalía de Tampa lo describe en la acusación como un timador de narcos.

“El gobierno no puede pretender tenerlo todo”, escribió Piñera-Vázquez. “No puede calificar una conducta como dirigida, supervisada y objeto de confianza cuando busca un beneficio en la sentencia ante un tribunal, para luego recalificar esa misma conducta como fraude criminal ante otro”.

Hernández pidió que se le concediera libertad bajo fianza, pero la fiscalía refutó la petición argumentando, entre otras razones, que podría ser deportado por las autoridades de migración de Estados Unidos y evadiría el juicio.