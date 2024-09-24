Se forma en el Caribe la tormenta tropical Helene, que amenaza con golpear el sureste de EEUU como huracán mayor

La tormenta tropical Helene se formó este martes en aguas del mar Caribe y amenaza con llegar el jueves o el viernes a la costa sureste de Estados Unidos como huracán mayor, después de golpear la península mexicana de Yucatán y la provincia de Pinar del Río, en el occidente de Cuba, este mismo miércoles.

Tenía vientos máximos sostenidos de 46 mph a las 11:00 AM del martes.

PUBLICIDAD

“Las condiciones parecen bastante favorables para el fortalecimiento sobre el este del golfo de México el miércoles y el jueves”, había advertido el Centro Nacional de Huracanes (CNH) incluso antes de formarse la tormenta tropical. “Este sistema se volverá bastante grande y poderoso antes de tocar tierra”.

Se espera que en algún momento de la tarde del jueves o la madrugada del viernes, Helene alcance la costa de Florida por algún lugar del Panhandle o el Big Bend, zona que ya recibió al huracán Debby (categoría 1) el pasado 5 de agosto y a Idalia como categoría 3 en agosto de 2023.

Pero por el tamaño que se espera alcance al acercarse a la costa del Golfo, el pronóstico es que la marejada ciclónica, el viento y las fuertes lluvias se extiendan mucho más allá del ojo, sobre todo hacia el este.

"Hay un peligro de marejada ciclónica que amenaza la vida a lo largo de la costa oeste de la Península de Florida y Florida Big Bend. Se esperan los niveles de inundación más altos a lo largo de la costa del Big Bend de Florida. Los residentes en esas áreas deben seguir los consejos de los funcionarios locales y evacuar si se les indica que lo hagan", dice el reporte vespertino de este martes del CNH.

Desde 2000, ocho huracanes de categoría 3 o más han tocado tierra en Florida, indicó Philip Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado.

Los residentes de Florida comienzan a evacuar

Ya desde el lunes por la noche, cuando todavía se hablaba de un sistema de tormentas con potencial de convertirse en ciclón tropical, las autoridades de Florida comenzaron a preparar a la población.

PUBLICIDAD

El Servicio Meteorológico de Tallahassee, por ejemplo, llamó a los habitantes de la zona a tomarse muy en serio las órdenes de evacuación. "No se sobrevive a una marejada ciclónica de 10 a 15 pies", escribió la agencia en su cuenta de la red social X.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró un estado de emergencia para 41 condados el lunes ante la previsible llegada de la tormenta.

Este martes por la tarde algunos residentes en las posibles zonas que resultarán afectadas por Helene comenzaron a evacuar.

"Ahora es el momento de empezar a prepararse. Si estás en una zona de evacuación, debes evacuar", dijo Lisa Bucci, especialista del centro de huracanes, mientras una decena de condados de Florida instaban u ordenaban evacuaciones. "No se dejen engañar por el aspecto de la tormenta en este momento".

Hal Summers, un trabajador de un restaurante en Mexico Beach, Florida, hizo caso a las advertencias después de que apenas sobrevivió al huracán Michael en 2018. DeSantis ha dicho que Helene recuerda a ese huracán de categoría 5, que se intensificó rápidamente y sorprendió a los residentes con la guardia baja en su camino destructivo a través del Panhandle de Florida.

Qué dice el Centro Nacional de Huracanes

Según el aviso del Centro Nacional de Huracanes de las 11:00 am hora del este del martes el centro de Helene, aún como tormenta tropical, está moviéndose hacia el noroeste a cerca 12 mph, lo que se espera que continúe haciendo hasta las primeras horas del miércoles.

PUBLICIDAD

Entre el miércoles y el jueves la trayectoria continuará su movimiento hacia el noreste a una velocidad mayor a través del extremo noroeste del mar Caribe hasta cruzar al este del Golfo de México, llegando potencialmente a la costa del Golfo de Florida el jueves por la noche.

Según datos de un avión cazador de huracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea, Helene ha adquirido un centro de circulación bien definido, y los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 45 mph con picos más elevados.

El Centro Nacional de Huracanes prevé un fortalecimiento adicional convirténdo a Helene en huracán el miércoles y en huracán mayor el jueves.

Se espera que Helene produzca acumulaciones totales de lluvia de 4 a 8 pulgadas sobre el oeste de Cuba y las Islas Caimán con puntos aislados de cerca de 12 pulgadas. Sobre el este de la Península de Yucatán, se esperan entre 4 a 6 pulgadas de lluvia con áreas aisladas de más de 8 pulgadas, con riesgo de inundaciones considerables.

En el sureste de EEUU se espera que Helene produzca entre 4 a 8 pulgadas de lluvias con áreas aisladas alrededor de 12 pulgadas, creando áreas de inundaciones repentinas y urbanas considerables, con inundaciones de ríos de menores a moderadas con posibilidad de que se produzcan grandes inundaciones aisladas de ríos.

La combinación de una marejada ciclónica peligrosa y marea provocará que las zonas secas cercanas a la costas se inunden por aguas crecientes que se mueven hacia el interior desde la costa. La marejada ciclónica podría elevar los niveles del agua hasta entre 2 y 4 pies por encima de los niveles normales a lo largo del sur de la costa de Pinar del Río, Cuba, incluyendo la Isla de la Juventud.

PUBLICIDAD

La marejada ciclónica podría elevar los niveles del agua hasta entre 2 y 4 pies por encima del nivel del suelo en áreas de vientos terrestres dentro del área de advertencia a lo largo la costa este de la Península de Yucatán.

El Centro Nacional de Huracanes espera condiciones de vientos huracanados en las áreas bajo vigilancia en Cuba y México a primera hora del miércoles y en EEUU el miércoles por la noche y la madrugada del jueves, creando alertas de tormenta tropical en este momento en las Islas Caimán, Cuba y México y el los acyos bajos de Florida el miércoles.

Además, la preocupación crecía en Cuba miraban con preocupación al meteoro, ya que según las previsiones sus bandas exteriores podrían alcanzar la capital, La Habana, que sufre un grave desabastecimiento de agua y tiene montañas de basura sin recoger.

En total, unas 600.000 personas en Cuba sufren desabastecimiento de agua, incluidos más de 130.000 sólo en La Habana. También persisten los apagones crónicos de electricidad.

Así va la temporada de huracanes en el Atlántico del 2024

Helene es la octava tormenta tropical con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.

De convertirse en huracán, como se prevé, sería el quinto de 2024 en el Atlántico, después de Francine que toco tierra el 11 de septiembre en Louisiana y antes Ernesto, que llegó a ser un huracán de categoría 2 y causó graves inundaciones y apagones en Puerto Rico, lo mismo que estragos en las Islas Bermudas.

Los otros dos huracanes de la temporada fueron Beryl y Debby.

PUBLICIDAD

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) ha pronosticado para este año una temporada de huracanes en el Atlántico superior a la media debido a las temperaturas récord de los océanos. Prevé entre 17 y 25 tormentas con nombre, con entre cuatro y siete huracanes de categoría 3 o superior.

Con información de AP.

Mira también: