Francine deja fuertes lluvias, inundaciones y masivos cortes de luz en Louisiana

Francine, que miércoles tocó tierra en Louisiana como huracán categoría 2, continuaba este jueves azotando el sur de EEUU con fuertes lluvias y vientos que causaron inundaciones y masivos cortes de electricidad.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) confirmó en su boletín de las 7 am CDT que Francine, con vientos máximos sostenidos de 35 mph, se había convertido ya una depresión tropical que seguía dejando fuertes lluvias a lo largo de Mississippi, Alabama y el Panhandle de Florida.

El CNH esperaba que el centro de Francine, mientras continuaba avanzando hacia el norte sobre Mississippi, se convirtiera este mismo jueves eun un ciclón postropical.

"Se espera que Francine deje un total de entre tres a seis pulgadas de lluvia en partes de Mississippi, el este de Arkanas, Tennessee, Alabama, Georgia y el Panhandle de Florida", señala el pronóstico del CNH.

La sexta tormenta con nombre de la temporada del Atlántico, Francine tocó tierra alrededor de las cinco de la tarde del miércoles cerca de Morgan City como huracán categoría 2.

Luis Morfin asegura su tráiler previo a la llegada del huracán Francine, el miércoles 11 de septiembre de 2024, en Morgan City, Luisiana. (AP Foto/Gerald Herbert) Imagen Gerald Herbert/AP

Imágenes de televisoras locales y en redes sociales mostraban lluvias y vientos afectando poblados costeros de algunas parroquias (condados) de Louisiana, que realizaron evacuaciones obligatorias desde el martes.

Además de avisos de tornado, también se registraban inundaciones en algunas de sus calles. El CNH había advertido que la marejada ciclónica era la mayor amenaza que traía Francine pero no esperaba que supiera una amenaza para los diques que resguardan el sistema de canales.

A las 7:30 am hora local cerca de 400,000 clientes se encontraban sin energía eléctrica en Louisiana, según el portal de vigilancia Poweroutage.us.

Las autoridades no habían reportado preliminarmente algún tipo de daño a personas.

Los primeros daños de Francine

"Es un poco peor de lo que esperaba, para ser honestos", dijo Alvinn Cockerham, jefe de bomberos de Morgan City, población ubicada a unas 30 millas del punto por el que tocó tierra el huracán. "Tuve que resguardar todos los camiones en la estación, era muy peligroso seguir fuera", agregó, citado por AP.

La televisora WDSU 6 mostró en vivo el rescate bajo intensa lluvia de un conductor cuya camioneta terminó casi completamente sumergida durante inundaciones en Nueva Orleans.

En las calles de Houma, en el sureste de Louisiana, se habían colocado sacos de arena en las entradas de los edificios para evitar el ingreso de agua. Imágenes compartidas en redes sociales por la estación de TV WeatherNation mostraron inmuebles gravemente dañados así como vías inundadas en distintas zonas costeras.

En su cuenta de X, el meteorólogo Matthew Cappucci compartió imágenes de tres botes a la deriva, río abajo, en la localidad de Dulac, Houma, en medio de lluvias y vientos.

En la parroquia de Jefferson, su presidenta, Cynthia Lee Sheng, explicó que el alcantarillado local se vio saturado por la excesiva agua producida por la tormenta. Esto ha impedido el desagüe de los retretes o del agua de las lavadoras.

Parte de la zona que está en la trayectoria estimada del huracán sufrió el impacto de los devastadores huracanes Katrina (2005), Laura (2020) e Ida (2021).

Biden declara estado de emergencia en Louisiana

El gobernador de Louisiana, Jeff Landry, dijo que la Guardia Nacional se desplegaría en las parroquias afectadas, señalando que disponían de alimentos, agua, casi 400 vehículos capaces de circular por zonas inundadas, alrededor de 100 botes y 50 helicópteros para responder a la tormenta, incluidas posibles operaciones de búsqueda y rescate.

El presidente estadounidense, Joe Biden, declaró el martes el estado de emergencia en Louisiana, una medida que permite liberar fondos federales para ayudar a las autoridades locales.

Bajo la lluvia, pescadores, miembros del equipo de fútbol con el entrenador y el alcalde de la ciudad de Jean Lafitte colocaron bolsas de arena para proteger las propiedades cerca de un pantano navegable.

Decenas de familias pasaron la noche previa en algunos albergues. En la parroquia de Lafourche regía un toque de queda hasta el amanecer del jueves, para evitar personas en las calles durante el paso del huracán.

"Vamos a ver caer algunos árboles, algunas posibles fallas en las líneas eléctricas, así que no queremos que haya gente en la carretera", dijo el presidente de Lafourche, Archie Chaisson.

Desde mediados del siglo XIX, unos 57 huracanes han pasado por Louisiana o han tocado tierra en ella, según The Weather Channel. Entre ellos se encuentran algunas de las tormentas más fuertes, costosas y mortales en la historia de Estados Unidos.

Con información de AP y AFP.

