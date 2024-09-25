Helene amenaza con llegar a Florida como un devastador huracán categoría 4, con marejadas de hasta 20 pies, según el NHC

Helene amenaza con llegar a Florida como un devastador huracán categoría 4, con marejadas de hasta 20 pies, según el último boletín con el pronóstico sobre su desarrollo.

De acuerdo con el texto del Centro Nacional de Huracanes, Helene afectará la costa oeste de Florida, donde podría tocar tierra como huracán de categoría mayor en la tarde del jueves.

De llegar como categoría 4 la fuerza de sus vientos oscilaría entre 131 y 155 millas por hora.

El CNH en el que insistió que hay un peligro de marejada ciclónica que amenaza la vida a lo largo de la costa oeste de la Península de Florida y Florida Big Bend. Se esperan los niveles de inundación más altos a lo largo de la costa del Big Bend de Florida.

"El pronóstico de trayectoria es que (...) se mueva por el este del golfo de México este miércoles y el jueves, y que llegue a la costa del Big Bend de Florida tarde el jueves", previó el CNH. Aquí puedes seguir en vivo su trayectoria.

"Se espera que Helene se intensifique rápidamente y crezca en tamaño sobre las aguas del este del golfo de México", según el NHC, que también advierte de que podría llevar una mortalmente peligrosa marejada ciclónica a la costa oeste de la península de Florida y el Big Bend.

La zona en que se espera toque tierra y sufra las mayores inundaciones, el Big Bend, ya recibió al huracán Debby (categoría 1) el pasado 5 de agosto y a Idalia como categoría 3 en agosto de 2023.

Los residentes de Florida comienzan a evacuar

Ya desde el lunes por la noche, cuando todavía se hablaba de un sistema de tormentas con potencial de convertirse en ciclón tropical, las autoridades de Florida comenzaron a preparar a la población ante la posibilidad de que Helene llegue como huracán mayor.

El Servicio Meteorológico de Tallahassee, por ejemplo, llamó a los habitantes de la zona a tomarse muy en serio las órdenes de evacuación. "Recuerden, este miércoles es el último día para completar los preparativos", escribió la agencia en su cuenta de la red social X.

Pronóstico de la trayectoria de Helene del Centro Nacional de Huracanes. Imagen Centro Nacional de Huracanes



El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró estado de emergencia para 61 de los 67 condados y anunció que había cerca de 18,000 efectivos listos para trabajar en labores de rescate y limpieza. "Como siempre en Florida, esperamos lo mejor pero nos preparamos para lo peor", afirmó en la red social X.

"Si estás en una zona de evacuación, debes evacuar", dijo Lisa Bucci, especialista del NHC, mientras una decena de condados de Florida instaban u ordenaban evacuaciones. "No se dejen engañar por el aspecto de la tormenta en este momento".

Aeropuerto en Tampa suspenderá operaciones

El Aeropuerto Internacional de Tampa, en Florida, suspenderá sus operaciones a primera hora del jueves, antes de que el huracán Helene toque tierra en Estados Unidos.

El aeropuerto informó el miércoles en un comunicado de que "todas las operaciones comerciales y de carga se suspenderán a partir de las 2 de la madrugada", y que el aeropuerto permanecerá cerrado al público hasta que puedan evaluarse los daños.

Además, dijo que otros tres aeropuertos públicos gestionados por la Autoridad de Aviación del Condado de Hillsborough - Peter O. Knight, Tampa Executive y Plant City - cerrarían a la misma hora.

Qué trayectoria pronostica para Helene el Centro Nacional de Huracanes

Helene se está moviendo hacia el norte-noroeste a una velocidad cercana a las 10 mph. El NHC espera que gire hacia el norte y el norte-noreste con un aumento en la velocidad más tarde hoy y hasta el jueves, llevando el centro de Helene a través del este del Golfo de México hasta la ‘gran curva’ de la costa de Florida el jueves por la noche.

Después de tocar tierra, se espera que Helene disminuya su velocidad y se mueva sobre el sureste de los Estados Unidos el viernes y el sábado.

Se pronostica un fortalecimiento adicional y se espera que Helene sea un huracán importante cuando llegue a la ‘gran curva’ costa de Florida el jueves por la noche. Se debilitaría después de tocar tierra, pero su rápida velocidad de traslación permitirá que vientos fuertes y dañinos penetren tierra adentro en el sureste de Estados Unidos, incluso sobre el terreno más alto del sur de los Apalaches.

¿Qué impacto se puede esperar en la tierra por el embate de Helene?

La combinación de una marejada ciclónica peligrosa y marea provocará que zonas normalmente secas cercanas a la costas se inunden por aguas crecientes que se mueven hacia el interior desde la costa.

En agua podría alcanzar los siguientes niveles en estas localidades de Florida: entre Carrabelle y Chassahowitzka, 10 a 15 pies; entre Chassahowitzka y Anclote River, 6 a 10 pies; entre Indian Pass y Carrabelle, 6 a 10 pies, entre Anclote River y parte de Longboat Key, 5 a 8 pies; en Tampa Bay, 5 a 8 pies, de la mitad de Longboat Key y Englewood, 4 a 7 pies; entre Englewood a Flamingo, 3 a 5 pies; en Charlotte Harbor, 3 a 5 pies

Según el CNH, las áreas de Estados Unidos bajo advertencia de huracán registrarán vientos de tormenta tropical a partir del jueves por la mañana y vientos con fuerza de huracán a última hora del jueves.

Igualmente se esperan condiciones de tormenta tropical en el sur de Florida más tarde el miércoles, que se extenderán hacia el norte por el resto de Florida, Georgia y Carolina del Sur hasta el jueves. Es posible que se presenten condiciones de tormenta tropical dentro del área de vigilancia de tormenta tropical en Carolina del Sur a partir del jueves.

Se esperan condiciones de huracán, especialmente en ráfagas de viento, en el área de advertencia de huracán en México durante las próximas horas. Asimismo, se están produciendo condiciones de tormenta tropical en el área de advertencia en Cuba, y es posible que se presenten condiciones de huracán en la parte occidental de Cuba hoy.

Cuidado con las potenciales inundaciones

El NHC espera que Helene produzca acumulaciones totales de lluvia de 4 a 8 pulgadas sobre el oeste de Cuba, las Islas Caimán y el noreste de la península de Yucatán. Esta lluvia trae consigo un riesgo de inundaciones considerables.

Se espera que Helene produzca acumulaciones totales de lluvia de 5 a 10 pulgadas sobre el sureste de Estados Unidos y el sur de los Apalaches. Ante ese escenario, es probable que se produzcan inundaciones repentinas en zonas urbanas.

Además, el mal tiempo podría ocasionar el miércoles en la noche uno o dos tornados sobre partes de la península de Florida y el sur de Alabama. El riesgo de tornados aumentará el jueves y se expandirá hacia el norte a través de Florida hasta partes de Georgia y Carolina del Sur.

Helene fue la octava tormenta tropical con nombre y el quinto huracán de la temporada del Atlántico, después de Francine, que toco tierra el 11 de septiembre en Louisiana, y antes Ernesto, que llegó a ser un huracán de categoría 2 y causó graves inundaciones y apagones en Puerto Rico, lo mismo que estragos en las Islas Bermudas. Los otros dos huracanes de la temporada fueron Beryl y Debby.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) había pronosticado para este año una temporada de huracanes en el Atlántico superior a la media debido a las temperaturas récord de los océanos. Prevé entre 17 y 25 tormentas con nombre, con entre cuatro y siete huracanes de categoría 3 o superior.

