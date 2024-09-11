Francine toca tierra en las costas de Louisiana como huracán categoría 2

Video Las primeras imágenes de la llegada del huracán Francine a EEUU

El huracán Francine tocó tierra en las costas de Louisiana como un fenómeno de categoría 2, informó a las 18:00 (hora del Este) el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

"Francine ha tocado tierra en el sur de Louisiana, en la parroquia de Terrebonne, a unas 30 millas al sur-suroeste de Morgan City, como huracán de categoría 2", informó el centro a través de redes sociales.

Previamente, el centro informó que los efectos de Francine ya se sienten en forma de marejadas, vientos y lluvias en Louisiana y Mississippi, estados donde se espera que se presenten “vientos con fuerza de huracán que amenazan la vida”.

"Los vientos máximos sostenidos se estiman en cerca de 100 mph", dijo el centro.

El NHC también informó que se espera que Francine traiga fuertes lluvias a la región con riesgo de inundaciones repentinas en los ríos a través de sureste de Louisiana, Mississippi, el sur de Alabama y el llamado 'panhandle' de Florida hasta el jueves por la noche.

El centro también advirtió de marejadas ciclónicas en las costas de Louisiana por lo que recomendó a los residentes seguir las recomendaciones de evacuación y/o resguardo de las autoridades locales.

Después de tocar tierra, "se espera que el centro se mueva hacia el norte, hacia el Mississippi, el miércoles por la noche y el jueves", detalló el CNH.

Francine se alimentó de las aguas excesivamente cálidas del golfo de México para saltar de tormenta tropical a huracán de categoría 1 el martes por la noche.

El NHC dijo en su pronóstico más temprano que Francine podría alcanzar fuerza de categoría 2 con vientos de 96 a 110 mph e impactar una frágil región costera que no se ha recuperado completamente de una serie de huracanes devastadores en 2020 y 2021.

El presidente Joe Biden declaró el martes el estado de emergencia en Louisiana, una medida que permite liberar fondos federales para ayudar a las autoridades locales.

Francine es el cuarto huracán del 2024

La tormenta, que se formó tras unas semanas de calma en la cuenca atlántica, es el cuarto huracán de la temporada de huracanes del Atlántico de 2024.

El anterior sistema ciclónico fue Ernesto, que llegó a ser un huracán de categoría 2 y causó graves inundaciones y apagones en Puerto Rico, lo mismo que estragos en las Islas Bermudas.

Ya son cuatro los huracanes que se han formado en lo que va de temporada atlántica -que comenzó el pasado 1 de junio y termina el 30 de noviembre- junto con Beryl, Debby y Ernesto.

Beryl alcanzó rápidamente la mayor categoría, la 5, causando destrucción y muerte en el Caribe y Estados Unidos.

Se prevé que esta temporada de huracanes en el Atlántico sea una de las más activas e intensas en décadas, con la formación de hasta 25 tormentas y 13 huracanes.

