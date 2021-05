Esto es lo que se sabe del tiroteo de San José que cobró la vida de al menos ocho personas

Los detalles se han conocido a cuentagotas a lo largo de la tarde. Las autoridades aún no han difundido la lista de las víctimas, pero el alcalde de San José, Sam Liccardo, dijo a la cadena CNN que eran personas que “el atacante conocía bien”. La policía dijo hasta la noche de este miércoles que había conseguido ponerse en contacto con al menos tres familias.



El FBI está ayudando a las autoridades locales con la investigación. Cinco perros especializados en detectar explosivos fueron desplegados en el área, al igual que investigadores para esclarecer si se trata de un incidente no relacionado con otros hechos violentos, según aclaró Joshua Jackson, agente especial de la ATF (Bureau of Alcohol Tobacco, and Firearms).