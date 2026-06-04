Departamento de Policía de Fairfield Un muerto y tres heridos en un tiroteo durante la ceremonia de graduación de una escuela secundaria en California La noche del 3 de junio, casi al finalizar los festejos escolares, se suscitó un tiroteo en el estacionamiento del instituto; las tres víctimas heridas por disparos tenían 11, 20 y 25 años, un joven de 18 falleció a causa de las heridas. No se reportan sospechosos detenidos

Video Tiroteo tras graduación en Fairfield High School deja 1 muerto y 3 heridos; investigan

Una persona murió y tres resultaron heridas, entre ellas un menor, durante un tiroteo ocurrido la noche del 3 de junio en la ceremonia de graduación de una escuela secundaria en California, informaron las autoridades.

El tiroteo tuvo lugar en el campus de la Escuela Secundaria Fairfield, donde se celebraba la ceremonia de graduación de la cercana Escuela Secundaria Sam Yeto, también ubicada en Fairfield, California, una ciudad de aproximadamente 122,000 habitantes cerca de Sacramento, informó la policía.

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El Departamento de Policía de Fairfield respondió a un reporte de tiroteo alrededor de las 7:15 p.m., hora local, declaró la oficial Michelle Belyea del Departamento de Policía de Fairfield a los periodistas. El tiroteo ocurrió en el estacionamiento de la escuela, " casi al final" de la ceremonia, agregó Belyea.

Las tres víctimas heridas por disparos tenían 11, 20 y 25 años, indicó Belyea. Fueron trasladadas a hospitales para recibir tratamiento. Un joven de 18 años falleció a causa de las heridas. Las identidades de las víctimas no se dieron a conocer durante la conferencia de prensa la noche del 3 de junio.

Belyea declaró que no había indicios de una amenaza activa para la comunidad, pero la investigación seguía en curso. No había sospechosos detenidos, según informaron medios locales.

"Hoy, nuestros estudiantes y sus familias enfrentaron un evento inimaginable, uno que dejará una huella imborrable", dijo Alma Hernández, alcaldesa de la ciudad vecina de Suisun, California. "Mientras atravesamos este momento tan doloroso, espero sinceramente que podamos unirnos para apoyar a nuestros estudiantes y a los demás, brindándoles el amor y el consuelo necesarios para la sanación".

La preparatoria Fairfield y la preparatoria Sam Yeto forman parte del Distrito Escolar Unificado de Fairfield-Suisun.