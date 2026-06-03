Ohio (estado) Joven condenado por planear tiroteo masivo en universidad de Ohio se muda a solo dos cuadras del campus pese a restricciones de un juez En 2020, Genco fue acusado por el intento de tiroteo masivo en el campus de la Universidad Estatal de Ohio; tras seis años en la cárcel y una restricción para vivir cerca de cualquier institución educativa del estado, la Fiscalía enciende las alarmas por su decisión de ir a vivir a dos cuadras del campus

Video Así se resguardaron los estudiantes de la Universidad Estatal de Ohio del atacante

Un hombre de la zona de Cincinnati que cumplió varios años en una prisión federal por planear un ataque violento contra mujeres en el campus de la Universidad Estatal de Ohio podría volver a comparecer ante los tribunales tras haberse mudado a dos manzanas de distancia del campus.

Según consta en los registros del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Cincinnati, Tres Genco, de 27 años, se mudó a un apartamento a unas dos cuadras del campus de la Universidad Estatal de Ohio (OSU) a mediados de mayo. El 20 de mayo, la Fiscalía presentó una moción solicitando a la jueza Susan Diott que impusiera restricciones adicionales a Genco.

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Genco cumplió una condena de casi seis años de prisión tras declararse culpable ante el Tribunal de Distrito de en Cincinnati de un único cargo de intento de delito de odio.

Según los registros judiciales, Genco admitió haber escrito documentos que detallaban un plan para cometer un tiroteo masivo en un campus universitario, posteriormente identificado como la Universidad Estatal de Ohio, con el objetivo de alcanzar un total de 3.000 víctimas mortales.

Según consta en los registros judiciales, Genco se identificaba con la ideología del celibato involuntario, o incel, y tenía como objetivo específico a las mujeres.

En marzo de 2020, la madre de Genco llamó a la policía en el suroeste de Ohio tras afirmar que él la había amenazado y que lo había oído amartillar un arma. Según los registros judiciales, la investigación llevó a los detectives a descubrir los planes escritos de Genco, así como un rifle equipado con una culata de aceleración, munición, chaleco antibalas y una pistola modificada para funcionar en modo automático.

Según los registros, Genco realizó búsquedas en línea de hermandades femeninas en la Universidad Estatal de Ohio, así como de los códigos de radio de la policía de Columbus y de la policía estatal de Ohio.

Según los registros judiciales, Genco idolatraba a un hombre que mató a seis personas e hirió a otras en un tiroteo en 2014 frente a una residencia de estudiantes en la Universidad de California en Santa Bárbara.

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La solicitud del 20 de mayo pide a Diott que ordene a Genco que se mude a una distancia mínima de 2 millas de cualquier campus universitario en Ohio y a una vivienda previamente aprobada por el departamento de libertad condicional, que instale software en sus dispositivos electrónicos para permitir que los agentes de libertad condicional rastreen su historial de búsqueda y que no ingrese a los terrenos de ninguna universidad o colegio del estado sin aprobación previa.

La solicitud también pide que se le prohíba a Genco tener contacto con su excompañero de celda, Thomas Develin, un hombre de Ohio que actualmente cumple una condena en una prisión federal.

Develin se declaró culpable de proferir amenazas terroristas tras admitir haber amenazado una escuela judía de Columbus y las sinagogas donde trabajaba como guardia de seguridad. Según los registros judiciales, Genco entabló una estrecha relación con Develin y su familia, e incluso uno de sus padres actuó como aval del contrato de alquiler del apartamento de Genco.

El 30 de mayo, el abogado de Genco presentó una respuesta en la que afirmaba que Genco había aceptado el software de monitoreo y se había comprometido a no contactar a Develin. Además, Genco fue formalmente vetado del campus de la Universidad Estatal de Ohio.

El abogado de Genco afirmó que, a pesar de las aseveraciones de la fiscalía, Genco ejerció una influencia positiva sobre Develin, compartiendo la experiencia de su abuela como superviviente del Holocausto y convenciendo a Develin de que abandonara sus puntos de vista antisemitas.

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El abogado de Genco dijo que si los fiscales federales hubieran querido restricciones de residencia, podrían haberlas solicitado cuando Genco fue sentenciado.

Según escribió su abogado, exigirle a Genco que viva a más de dos millas de cualquiera de las más de 140 universidades y centros de enseñanza superior del estado impone un " estigma más generalizado y devastador que el que se impone a los delincuentes sexuales".

"Resulta ilógico que el gobierno pretenda imponer una restricción de residencia más onerosa que las restricciones ya establecidas por ley para los delincuentes sexuales registrados", escribió la abogada Karen Savir.