estados unidos Tiroteo deja dos policías heridos en Beech Grove, Indiana; buscan a sospechoso armado El incidente de seguridad ocurrió en un complejo de apartamentos en la ciudad de Beech Grove, Indiana, según autoridades locales.



Video Tiroteo en Rhode Island: Reportes preliminares indican que la agresión ocurrió por una disputa familiar

La Policía de Indianápolis se encuentra buscando este lunes 16 de febrero a un sospechoso armado, probablemente relacionado con un "incidente" que habría dejado dos oficiales heridos.

De acuerdo con las autoridades locales, el incidente de seguridad ocurrió en un complejo de apartamentos en la ciudad de Beech Grove, Indiana.

PUBLICIDAD

El sospechoso fue descrito como un hombre negro de aproximadamente 30 años que viste una camisa negra, jeans azules y tenis blancos.

Hasta el momento se desconocen los detalles del incidente, así como el estado de salud de los dos oficiales que resultaron heridos.

Piden a residentes resguardarse

En X, el Departamento de Policía pidió a los residentes resguardarse y cerrar sus puertas con llave e informar sobre cualquier actividad sospechosa.

" Emerson Ave está cerrada desde Churchman Ave hasta 465. Evite el área en este momento y busque una ruta alternativa", añadió la policía local.

Los medios de comunicación deben estar presentes en Regions Bank en Emerson y Hornet Policía de Indianápolis



Mira también: