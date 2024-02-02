Tesla llama de nuevo a revisión a más de 2 millones de vehículos, prácticamente todos los que ha vendido en EEUU

Video Proponen que el 67% de autos nuevos vendidos en 2032 en el país sean eléctricos, ¿tenemos la estructura para lograrlo?

Tesla tuvo que volver a llamar a revisión unos 2 millones de vehículos, casi todos los que ha vendido en Estados Unidos, porque algunas luces de advertencia en el panel de instrumentos son demasiado pequeñas.

La documentación publicada este viernes por los reguladores de seguridad del tráfico automotriz dicen que el problema se podrá resolver con una actualización de software.

El problema afecta a los Model S de 2012 a 2023, el Model X de 2016 a 2023, el Model 3 de 2017 a 2023, el Model Y de 2019 a 2024. También al Cybertruck 2024.

La agencia dice que las luces de advertencia de freno, estacionamiento y freno antibloqueo tienen un tamaño de fuente más pequeño que el requerido por las normas de seguridad federales. Eso puede dificultar la lectura de la información crítica de seguridad, aumentando el riesgo de un accidente.

Tesla ya comenzó a lanzar la actualización de software y los propietarios serán notificados por carta a partir del 30 de marzo.

Cómo se descubrió el problema que afecta a casi todos los vehículos de Tesla

La Administración Nacional de Seguridad en el Tráfico (NHTSA) dice que encontró el problema en una auditoría de cumplimiento de seguridad de rutina el 8 de enero.

Tesla ha identificado tres reclamaciones de garantía potencialmente relacionadas con el asunto, pero no tiene informes de accidentes o lesiones.

El llamado a revisión se produce cuando la agencia intensifica el escrutinio de los vehículos Tesla. Este viernes también publicó documentos que decían que había actualizado una investigación de 2023 sobre problemas de dirección.

En diciembre, la agencia hizo que Tesla tuviera que actualizar el software de más de 2 millones de vehículos para reparar los defectos en los sistemas que garantizan que los conductores presten atención a la carretera mientras usan el piloto automático.

Además, una investigación de dos años por parte de la NHTSA sobre una serie de accidentes que ocurrieron mientras el sistema de conducción parcialmente automatizada Autopilot estaba en uso. Algunos fueron mortales.

Se dispondrán controles y alertas adicionales para alentar "aún más al conductor a cumplir con su responsabilidad de conducción continua".

Pero los expertos en seguridad creen que, aunque sea un buen paso, aún responsabiliza al conductor y no soluciona el problema subyacente de que el piloto automático no reacciona ante los vehículos detenidos. Dicen que el sistema de monitoreo del conductor de Tesla, que se basa en detectar las manos en el volante, no impide que los conductores se desentiendan de supervisar el manejo del auto.

Tesla dice en su sitio web que sus sistemas de piloto automático no pueden conducir los vehículos y que los humanos deben estar listos para intervenir en todo momento.

El masivo llamado a revisión de Tesla en China

Además, Tesla está llamando a revisión más de 1.6 millones de vehículos eléctricos Model S, X, 3 e Y vendidos en China por problemas con la dirección automática asistida y los controles de pestillo de las puertas.

Los reguladores chinos anunciaron la medida a principios de enero señalando que se resolvería con actualizaciones remotas.

El problema estaba en que, con la función de dirección automática activada, los conductores pueden hacer un mal uso de la función de conducción combinada, lo que aumenta el riesgo de accidentes, según el aviso.

Tesla fue el mayor vendedor de vehículos eléctricos en el mundo el año pasado, pero la china BYD superó a la compañía de Elon Musken el cuarto trimestre. BYD es líder en el floreciente mercado chino.

