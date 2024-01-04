Un sistema de tormentas llevará nevadas y lluvias heladas a la costa este el fin de semana

Video Escape afortunado: el conductor de este automóvil casi es aplastado por un árbol

Un sistema de tormentas que se mueve a través de Estados Unidos este jueves se espera que azote la costa este el fin de semana con una mezcla de nieve y lluvia helada desde el sur de los Apalaches hasta el noreste.

Aunque es demasiado pronto para decir exactamente qué áreas recibirán qué tipo de precipitación y con qué intensidad, los detalles deberían conocerse a medida que el sistema avance a través de Colorado y Nuevo México a lo largo de este jueves, y hacia Texas y el sureste antes de llegar a la costa este.

"Aún faltan algunos días, por lo que tendremos que determinar la trayectoria de la tormenta: dónde cae la precipitación y cuánto tiempo puede permanecer el aire frío", dijo Tony Fracasso, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Maryland.

Ya este jueves por la noche, se espera que el sistema deje lluvias y tormentas eléctricas, con algunos chubascos fuertes a nivel local en Texas y en el sureste del país para el viernes.

Además, el NWS reportó a primera hora de este jueves que un sistema de bajas presiones desató una tormenta de viento y nieve que continuará el fin de semana en Alaska.

2023 pasará a la historia como un año con poca nieve en Estados Unidos

Algunas de las principales ciudades de Estados Unidos acostumbradas a inviernos con nevadas, como Boston, Washington DC y Filadelfia, no recibieron mucha nieve el año pasado debido a la falta de aire frío.

El NWS de la ciudad de Nueva York publicó el miércoles en X (antes Twitter) que la ciudad tiene una baja probabilidad de recibir nieve y aguanieve desde el sábado hasta el domingo, aunque sí se esperan nevadas importantes en las áreas al oeste y norte de la ciudad.

A principios de esta semana, el NWS de Nueva York dijo que 2023 pasaría a ser el año con “menos nevadas” en la ciudad, con solo 2.3 pulgadas medidas en Central Park.