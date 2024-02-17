Dos tormentas consecutivas azotarán a California: 27 millones bajo alerta por posibles inundaciones

Video Estas mansiones están al borde del abismo tras las fuertes lluvias en California

Dos tormentas azotarán en los próximos días a California, un estado golpeado a inicios de febrero por potentes 'ríos atmosféricos', y elevarán el riesgo de inundaciones y deslaves, pronosticó este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (NWS en inglés).

El impacto de la primera tormenta se sentirá con lluvias fuertes desde esta noche, especialmente desde la costa noroeste del Pacífico hasta la mitad norte del estado, dijo la oficina del NWS en San Francisco.

La segunda será un "sistema de baja presión potente" que dejará otra ronda de precipitaciones a través del estado desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes, agregó.

"La Costa Oeste será una vez más el foco del tiempo inclemente por los próximos días, dado que llegarán a tierra sistemas de baja presión provenientes del Pacífico", explicó el NWS.

Ante ese pronóstico hay advertencias de "lluvias excesivas" para buena parte del norte de California y la costa central del estado este domingo y lunes. Esos días también se ha advertido que habrá un riesgo moderado de precipitaciones en Santa Bárbara y Santa Mónica.

"Nieve muy fuerte impactará la Sierra Nevada el lunes, donde se pueden esperar unos pies de nieve nueva", dijo el NWS.

El mal tiempo previsto también ha ocasionado que más de 27 millones de personas estén bajo aviso de potenciales inundaciones en el norte del estado y partes de Los Ángeles, reportó CNN.

"Los suelos alrededor del Área de la Bahía están cerca del nivel de saturación, por lo que la lluvia correrá rápidamente y probablemente ocasionará numerosos deslaves", agregó el NWS.

Video Así se ven las fuertes tormentas que han inundado California desde un satélite

El frecuente golpe de 'ríos atmosféricos' en California

A inicios de febrero, California fue golpeado por varios 'ríos atmosféricos', bandas largas y relativamente estrechas de vapor de agua que se forman sobre un océano y fluyen por el cielo, transportando gran parte de la humedad desde los trópicos a las latitudes septentrionales.

Ocurren a nivel mundial, pero son especialmente fuertes en la Costa Oeste de Estados Unidos, donde generan entre el 30% y el 50% de la precipitación anual y son vitales para el suministro de agua. Sin embargo, también pueden causar tormentas que producen inundaciones y deslizamientos de tierra, según la NOAA. Formados por vientos asociados con ciclones, los 'ríos atmosféricos' suelen tener entre 250 y 375 millas de ancho y se mueven bajo la influencia de otras condiciones climáticas.

Muchos fenómenos fluviales atmosféricos son débiles. Pero los más potentes pueden transportar cantidades extraordinarias de humedad. Los estudios han demostrado que pueden transportar de siete a 15 veces la cantidad promedio de agua que descarga diariamente el río Mississippi, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Al menos 46 'ríos atmosféricos' fueron registrados en la Costa Oeste de Estados Unidos durante el año hidrológico 2023, según el centro de condiciones meteorológicas del Instituto Scripps de Oceanografía. Nueve fueron categorizados como fuertes, dos como extremos y uno como excepcional. California experimentó grandes inundaciones y nevadas masivas.

¿Qué pasa cuando un río atmosférico hace contacto con tierra?

Cuando el aire cargado de humedad se mueve sobre cadenas montañosas como la Sierra Nevada a lo largo de la línea California-Nevada, el vapor de agua sube y se enfría, convirtiéndose en fuertes precipitaciones que caen en forma de lluvia o nieve, según la NOAA.

Si bien las tradicionales tormentas invernales frías del Pacífico norte forman la capa de nieve de la Sierra, los ríos atmosféricos tienden a ser cálidos. Es posible que todavía caiga nieve en las elevaciones más altas, pero la lluvia generalmente cae sobre la capa de nieve en las elevaciones más bajas. Eso puede provocar rápidamente derretimiento, escorrentía e inundaciones, y disminuir la capa de nieve necesaria para el suministro de agua de California.

