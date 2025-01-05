Cambiar Ciudad
Avisos de 'tormenta de hielo' y 'blizzard' este domingo: advierten cortes eléctricos y que sea imposible salir en auto

Para partes del centro de EEUU se pronosticaron acumulaciones pesadas de hielo capaces de afectar árboles y postes de la electricidad. Aquí detallamos qué zonas fueron puestas bajo aviso de 'blizzard' y de 'tormenta de hielo' por el Servicio Nacional de Meteorología.

Video Una docena de estados inician el 2025 con una poderosa tormenta invernal: ya se reportó un tornado

Partes del centro de Estados Unidos registrarán este domingo condiciones "extremadamente peligrosas" debido a una 'tormenta de hielo' y la combinación de nieve con ráfagas de vientos de unas 35 millas por hora, lo que se conoce como un 'blizzard', advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (NWS en inglés).

Zonas de Missouri y Kentucky fueron puestas bajo un aviso de 'tormenta de hielo'. Otras en Nebraska, Kansas y Missouri están bajo un aviso de 'blizzard'.

En ambos casos, quienes viven en esas localidades deben esperar condiciones peligrosas y tomar medidas para resguardarse.

Qué zonas están bajo aviso de 'blizzard' en EEUU y qué pueden esperar

  • Visibilidad de apenas un cuarto de milla de distencia. Un 'blizzard' es cuando se combina la precipitación de nieve con ráfagas de viento de unas 35 millas por hora, explicó el NWS. Con condiciones de ese tipo la visibilidad puede deteriorarse de tal forma que solo es posible ver lo que se encuentra a apenas un cuarto de milla de distancia.

"Se deben esperar condiciones en las que se vea todo blanco y las condiciones para viajar puedan presentar potencialmente un riesgo para la vida", dice el NWS.

  • "Las personas deben considerar postergar cualquier viaje". Los conductores deben tener extrema cautela si tienen que salir a la calle porque es absolutamente necesario, agregó el NWS.
  • Estas zonas están bajo el aviso de 'blizzard'. En Kansas: Ness City, Hays, Kinsley, Protection, Kiowa, St. John, Pratt, Lake Coldwater, Lewis, Minneola, Haviland, Larned, Pfeifer, Macksville, Greensburg, Hanston, La Crosse, Ashland, Coldwater, Dodge City, Stafford, Jetmore y Medicine Lodge. Y estas otras que puedes revisar aquí.

En Missouri: Atchison, Troy, Savannah, Braymer, Polo, Stanley, Maysville, Gallatin, Gladstone, Kansas City, Concordia, Stanberry, Richmond, Green City, Mound City, Milan, Oregon, King City, Kansas City Kansas, Lenexa, Jamesport, St. Joseph Airport, Keytesville, Lansing, Marshall, Elwood, Stewartsville, Breckenridge, Carrollton, St. Joseph, Lexington, Fort Leavenworth, Chillicothe, Maitland, Brunswick, Osborn, Shawnee, Excelsior Springs, Wathena, Salisbury, Clarksdale, Craig, Union Star, Weatherby Lake, Lawson, Odessa, Albany, Platte City, Parkville, Overland Park, Marceline, Plattsburg, Riverside, Trenton, Brookfield, Kearney, Cameron, Forest City, Hamilton, Country Club Villa, Liberty, Weston, Independence, Olathe, Highland, Lathrop, Leavenworth y Higginsville.
En Nebraska: Fairbury, Table Rock, Falls City, Pawnee City y Beatrice. Y estas otras que puedes revisar aquí.

Qué zonas están bajo aviso de 'tormenta de hielo' y qué pueden esperar

  • Nieve y acumulación de hielo significativas. El NWS pronosticó hasta otras 2 pulgadas de nieve y acumulaciones de hielo como tal de hasta media pulgada.
  • El hielo puede afectar el servicio eléctrico. La acumulación de hielo (u obstrucciones a causa de él) sobre líneas eléctricas y árboles puede derivar en cortes de energía prolongados, advirtió el NWS. "Deben esperar interrupciones en el servicio eléctrico y daños en árboles (...) Viajar puede que sea imposible y las condiciones peligrosas podrían afectar los viajes del lunes por la mañana", agregó el NWS.
  • No salga a la calle si no es absolutamente necesario, dijo el NWS. Si tienes que salir lleva comida, agua y una linterna en el vehículo en caso de emergencia, recomendó el NWS.
  • Las zonas bajo aviso de 'tormenta de hielo' son: En Missouri: los condados Iron, Madison, Reynolds, Dent, Shannon, Texas, Webster, Wright, Howell y Douglas.

En Kentucky: Carbondale, Vienna, Calhoun, Morganfield, Mound City, Owensboro, Jackson, Metropolis, Shawneetown, Sikeston, Golconda, Herrin, Marion, Piedmont, Harrisburg, Elizabethtown, Smithland, Dixon, Henderson, Perryville, Murphysboro, Van Buren, Marble Hill, Madisonville, Jonesboro, Princeton, Cairo y Cape Girardeau. Las puedes revisar todas aquí.

Video Nieve por ‘efecto lago’: te mostramos en realidad aumentada qué es y cómo se forma
