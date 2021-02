Sin luz y también sin agua: miles de hogares en Texas sufren rotura de cañerías por frío extremo

El agua se expande a medida que se congela, y ejerce tal presión sobre las tuberías de metal o plástico, que pueden hacer que se rompan. Tal y como ocurre con la botella de cerveza olvidada en el congelador , que revienta al sacarla, la tubería no resiste. Las tuberías pueden explotar una vez que se descongelan o mientras aún están congeladas.

En cualquiera de los dos casos la solución no es fácil, y añade m´ás dolores de cabeza a la situación de alarma extrema que están viviendo cientos de miles de hogares por la ola de frío extremo en varios estados del país.

Muchas casas, pero no todas, tienen tuberías de agua ubicadas dentro del aislamiento del edificio para protegerlas de las temperaturas bajo cero. Sin embargo, las temperaturas extremadamente frías de esta semana pueden haber afectado los puntos débiles de la casa, susceptible a que las tuberías se congelen y posiblemente exploten.

En los condados texanos de Austin y Travis, los trabajadores de emergencia señalan que están recibiendo un aluvión de llamadas no solo con peticiones de ayuda médica, sino también de usuarios que reportan cañerías rotas en medio de las condiciones extraordinarias que asolan la región.

El capitán Darren Noak, portavoz de los servicios de emergencias médicas del condado de Austin-Travis, dijo a la prensa local que los equipos de emergencia han recibido más de 1,200 llamadas de servicio hasta las 9:30 p.m. "He estado aquí 25 años y este ha sido el día más ocupado", dijo Noak. Si bien los médicos continúan respondiendo a las emergencias médicas, el Departamento de Bomberos de Austin dijo que estaban recibiendo una cantidad abrumadora de llamadas por tuberías de agua rotas.

Houston no estaba preparado

Erika Chew, gerente de oficina de Houston Plumbers, dijo al diario Houston Chronicle que ha estado recibiendo aproximadamente el doble de llamadas de lo habitual. " Houston no estaba preparado para esto. Aquí nunca se congelan las tuberías ", señaló.

Los daños de estos días superan con creces los que tuvieron lugar en enero de 2018, dijo Vince Horvath, fontanero en Best Plumbing, una compañía que brinda servicios a propiedades comerciales como complejos de apartamentos. “Después de aquella congelación, todavía estábamos reparando los flujos de retorno en junio y julio”, dijo April Maly, de Epic Plumbing.

Qué hacer

• Si no puedes encontrar la sección de tubería congelada o no es accesible, has de llamar a un fontanero autorizado.