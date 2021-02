Tormenta invernal deja decenas de muertos, cancelaciones de vuelos, cortes de luz y llega un nuevo frente frío

Pero eso no es todo. Otra gran tormenta invernal se ha formado la noche del martes y golpeará algunos de los estados donde ya ha pasado la primera, según prevé el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés).

Este martes más de 2,700 vuelos fueron cancelados en territorio estadounidense, 1,500 de ellos en Texas: 800 en Dallas Fort Worth y 700 en el aeropuerto Bush International, en Houston . Centenares de escuelas, además, han cerrado por las condiciones del tiempo en todo el país. El fenómeno ha afectado también la repartición de las dosis de vacunas contra el covid-19. La Casa Blanca ha reconocido que el envío de vacunas se demorará y en el área de Texas, la más afectada de todo el país, condados han dejado de distribuirlas. En el condado de Harris (Houston), la jueza Lina Hidalgo anunció esta tarde que almacenaría 8,400 para evitar que se dañasen. No hay, de momento, aviso de cuándo se reanudarán las vacunaciones.

Las historias detrás de las víctimas

Un 25% de Texas, sin energía eléctrica

Texas, un estado con una superficie similar a la de Francia con 29 millones de habitantes ( el 40% de ellos, de origen hispano ), enfrenta además los peores apagones del país. De los 12.5 millones de clientes con suministro de electricidad en el estado, al menos 3.2 no tenían servicio rumbo a la noche del martes, de acuerdo con el sitio poweroutage.us . En otras palabras, un 25%, una cuarta parte de Texas, no tiene luz.

“Estábamos en el departamento, comencé a marearme y nuestros dos perritos comenzaron a sufrir hipotermia ”, relató María Ponce, una diseñadora mexicoamericana residente en Dallas, a Univision Noticias. En la ciudad, la puerta al norte texano, no es inusual que nieve. Pero es muy poco frecuente que el temporal dure tanto y, sobre todo, que las temperaturas hayan llegado hasta donde han llegado. Este martes amaneció a 2ºF (-16ºC), la cifra más baja registrada en 72 años de acuerdo con The Dallas Morning News , uno de los periódicos más importantes del estado y que tuvo problemas para salir a la calle por los constantes cortes de electricidad, según relató la editora Leah Waters en su cuenta de Twitter .

María y su esposo, Carlos, son unos de los cientos que están refugiados en Dallas para buscar calor en medio del histórico frío por esta tormenta. Su edificio, como millones en Texas, se quedó sin luz. "Es una pesadilla, hemos buscado refugio como hemos podido. Yo estoy con mi suegra, el lugar donde ella vive tiene una planta eléctrica, hay luz pero no Internet".

Cuenta la historia de su vecina Said y su esposo Carlos, que dejaron en Venezuela un negocio de grúas hace tres años para vivir en Dallas. Son padres de dos niños y una bebé de seis meses, que nació con un defecto congénito en los pulmones y necesita de un respirador. "Tuvieron que usar la batería de su carro para que el ventilador continuara funcionando", relata en un audio de WhatsApp. Cuenta que no ha podido contactarlo en las últimas horas, pero asume que están bien pese a que " muchos se están quedando sin energía en el celular o no hay señal".