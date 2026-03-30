Migrantes

Indios, chinos y filipinos, los que más buscan entrar a Estados Unidos

Aunque las personas que más encuentros tienen con la CBP en la frontera estadounidense siguen siendo de nacionalidad mexicana y canadiense, en el top diez se encuentran los países asiáticos, por encima de Venezuela, Guatemala y Honduras.

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Por:N+ Univision
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Video Detienen en Coral Gables dos camionetas con 26 migrantes asiáticos

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, la administración de Donald Trump ha llevado a cabo una política migratoria estricta que ha tenido consecuencias visibles: detenciones masivas, deportaciones, protestas, violencia y personas heridas o fallecidas.

Esta ofensiva también se refleja en las fronteras, donde la llegada de migrantes ha disminuido notablemente respecto a años anteriores, pero lo que ha llamado la atención es que cada vez más personas originarias de países asiáticos han intentado ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

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De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), durante los primeros 14 meses del segundo mandato de Trump, de enero de 2025 a febrero de 2026, se registraron 452.865 encuentros con inmigrantes. Estos ocurrieron en las fronteras sur y norte del territorio estadounidense.

En Estados Unidos, los encuentros fronterizos son cualquier interacción registrada entre migrantes y autoridades de la CBP. La nacionalidad predominante de los migrantes que se encontraron con agentes de la CBP sigue siendo la mexicana, seguida de los canadienses. Sin embargo, resalta que en el top diez de más encuentros hay migrantes de países asiáticos:

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Estados Unidos
  1. Mexicanos: 140.115
  2. Canadienses: 36.791
  3. Indios: 29.926
  4. Chinos: 29.232
  5. Filipinos: 28.774
  6. Guatemaltecos: 22.024
  7. Venezolanos: 16.818
  8. Hondureños: 16.325
  9. Colombianos: 9.305
  10. Cubanos: 8.251

Del total de encuentros, el 44% ocurrieron en la frontera sur, el 15% en la frontera norte y el resto en otras áreas bajo jurisdicción de la CBP. Aunque continúan llegando miles de migrantes, el flujo actual es mucho menor al registrado durante la administración de Joe Biden, que tuvo casi 2.98 millones de encuentros en un periodo similar, casi siete veces más que con Trump.

La administración de Trump ha resaltado esta caída como un logro. Según la CBP, en los últimos 10 meses no se ha liberado a ningún migrante dentro de Estados Unidos, lo que significa que todos los detenidos fueron rechazados o deportados. Esta política también ha generado miedo en las comunidades inmigrantes y ha reducido el uso de albergues en ciudades como Nueva York.

Video Más de 30 migrantes hallados en un camión en Coral Gables en posible caso de tráfico humano

¿Por qué los asiáticos intentan entrar a Estados Unidos de forma irregular?

Uno de los principales factores es económico, según expertos en el tema. Migrantes de países como China e India reportan dificultades para encontrar empleo o estabilidad tras crisis recientes, lo que los impulsa a buscar mejores oportunidades en Estados Unidos, incluso si eso implica cruzar sin documentos.

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También influyen factores políticos y de libertad. En el caso de ciudadanos chinos, varios testimonios señalan que buscan salir de un entorno restrictivo y ven en Estados Unidos un lugar con mayores libertades, por lo que optan por entradas irregulares para luego solicitar asilo tras ser detenidos.

Finalmente, hay un factor del sistema migratorio: las largas esperas y restricciones para obtener visas legales. Esto, junto con el acceso a información en internet y redes de tráfico de personas que facilitan las rutas, empuja a migrantes de India, China y Filipinas a intentar entrar de forma ilegal y entregarse a las autoridades para iniciar p rocesos migratorios.

Video ¿Los inmigrantes que piden asilo en la frontera son "indocumentados"? Te explicamos la diferencia
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