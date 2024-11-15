Corte Suprema de Texas abre camino a la ejecución de Robert Roberson, condenado por el "síndrome del bebé sacudido"

Video “Estaba impactado”: las reacciones de Roberson y su familia al conocer la suspensión de su ejecución

La Corte Suprema de Texas dictaminó que no se puede utilizar una citación legislativa para detener una ejecución, poniendo fin decisivamente a una batalla legal que detuvo la ejecución programada de Robert Roberson, sentenciado a muerte en 2003 acusado de matar a su hija de 2 años.

El condenado ha obtenido el apoyo bipartidista de legisladores y expertos médicos que dicen que fue condenado sobre la base de pruebas defectuosas del diagnóstico del llamado síndrome del bebé sacudido. Si es ejecutado, Roberson será la primera persona en los Estados Unidos a causa de una acusación sobre este controversial diagnóstico.

El fallo de este viernes de la Corte Suprema de Texas dictaminó que no se puede utilizar una citación legislativa para detener una ejecución después de que los legisladores republicanos y demócratas usaran la novedosa maniobra para pausar la inyección letal en el último minuto.

El documento judicial analizó la citación emitida para Roberson por el Comité de Jurisprudencia Penal de la Cámara de Representantes de Texas el mes pasado, emitida como una forma de retrasar su ejecución. Pero el tribunal dictaminó que "en estas circunstancias, la autoridad del comité para obligar a declarar no incluye el poder de anular el proceso legal programado que conduce a una ejecución", escribió el juez republicano Evan Young, emitiendo la opinión del tribunal.

Roberson estaba programado para morir por inyección letal el 17 de octubre cuando los legisladores, en un último esfuerzo, emitieron una citación para que testificara en el Capitolio de Texas días después de su ejecución planificada. No se ha fijado una nueva fecha de ejecución para Roberson, pero es seguro que se llevará a cabo a menos que el gobernador Greg Abbott conceda un indulto de 30 días.

El caso de Robert Roberson y el "síndrome del bebé sacudido"

Roberson, que fue condenado a muerte en 2003 por matar a su hija de 2 años, Nikki Curtis, ha obtenido el apoyo bipartidista de los legisladores y expertos médicos que dicen que fue condenado por pruebas defectuosas de el síndrome del bebé sacudido, que se refiere a una lesión cerebral grave que se produce cuando un niño se lastima la cabeza al ser sacudido o golpeado con violencia, como ser golpeado contra una pared o arrojado al suelo.

El representante Joe Moody, que ha encabezado el esfuerzo para detener la ejecución de Roberson, dijo que retrasar la ejecución con la citación "nunca fue nuestra intención específica". Moody insistió en que Roberson todavía podría ser llamado a declarar.

Los fiscales dijeron que Roberson mató a su hija sacudiéndola violentamente de un lado a otro. Los abogados de Roberson han argumentado que los síntomas de la niña no se alineaban con el abuso infantil y que probablemente murió por complicaciones de una neumonía grave.

Su caso ha obtenido el apoyo de casi 90 legisladores de todos los partidos y defensores de los derechos civiles que dicen que Roberson es inocente y que no ha tenido un juicio justo bajo la "ley de ciencia basura" del estado. El estatuto permite que las personas condenadas por un delito bajo ciencia obsoleta revoquen su sentencia.

La ley de 2013 fue aclamada como progresista y la primera de su tipo, sin embargo, los defensores de los derechos civiles dicen que el tribunal penal más alto del estado no está utilizando la ley como debería para las personas que enfrentan la ejecución.

La Corte Suprema, que se ocupa de los asuntos civiles, dejó en claro que no se estaba pronunciando sobre los méritos de si Roberson era culpable o inocente de asesinato capital o sobre la evidencia en cuestión. Esas cuestiones recaen en los tribunales penales, que hasta ahora han rechazado las apelaciones de Robinson, dijo la Corte Suprema.

Pedido de clemencia para Robert Roberson

En una petición de clemencia al gobernador republicano Greg Abbott, varios médicos profesionales escribieron que la condena de Roberson se basa en evidencia científica que ha quedado anticuada y que la niña probablemente murió por complicaciones de una neumonía grave.

El síndrome del bebé sacudido, ahora conocido como traumatismo craneal por maltrato, fue un diagnóstico popular en ese momento pero actualmente ha sido bastante desacreditado, según los abogados de Roberson.

Los tribunales han rechazado numerosos intentos de la defensa de escuchar nuevas pruebas en el caso, y la junta de libertad condicional de Texas votó para no recomendar el indulto de Roberson, un paso necesario para que Abbott suspendiera la ejecución. El gobernador no ha hecho comentarios sobre el caso.