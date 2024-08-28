Por qué no baja la temperatura de noche en ciudades que tienen alerta de riesgo de calor extremo

Video Alerta por calor extremo en Texas: ¿qué es la deshidratación y cómo prevenirla?

Este martes por segundo día consecutivo con temperaturas cercanas a los tres dígitos en gran parte del Medio Oeste, los habitantes de varias ciudades están lidiando con una ola de calor durante el día, buscando formas de mantenerse frescos y en el interior. Sin embargo, durante la noche la situación no mejora y el calor sigue causando graves problemas de salud pública.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió varios avisos y advertencias de calor excesivo para esta semana en amplias zonas de Illinois, Iowa, Wisconsin, Indiana, Michigan, Misuri, Ohio y en los estados del Atlántico Medio, incluidos Pensilvania y West Virginia.

El servicio meteorológico advirtió de “condiciones peligrosamente calurosas” y predijo valores del índice de calor, que tienen en cuenta la temperatura y la humedad relativa e indican el calor que se siente en el exterior de hasta 110 a 115 grados Fahrenheit en algunas localidades.

Muchas ciudades, entre ellas Chicago, abrieron centros de refrigeración. Algunas escuelas planearon salidas anticipadas de las aulas debido al calor. Un zoológico de Indiana redujo su horario, mientras que otro de Chicago dio a los animales golosinas heladas.

Sin embargo, ninguna de esas medidas es suficiente durante la noche, cuando los habitantes de las zonas afectadas por la ola de calor no sienten ningún alivio. Te contamos a qué se debe que las temperaturas no bajen por la noche y algunos consejos para mantenerte fresco.

¿Por qué hace tanto calor en las ciudades durante las noches?

A pesar de que por las noches el Sol ya se ocultó, las temperaturas siguen siendo altas en muchas de las zonas afectadas por las olas de calor, y esto se debe a varios motivos.

De acuerdo con Laura Carlosena e Ignacio García Ruiz, doctores del Departamento de Ingeniería de la Universidad Pública de Navarra, el fenómeno de acumulación de calor en las ciudades, en comparación con las zonas rurales, se conoce como “isla de calor urbana”.

“Este fenómeno se documentó por primera vez en Londres en 1833, donde la temperatura urbana por la noche era casi 4 °C más alta que la del campo”, dicen los especialistas en un artículo publicado en The Conversation.

El sobrecalentamiento en las ciudades se debe a una combinación de elementos como la falta de circulación de aire que depende del tamaño y la geometría de la ciudad, el calor de las actividades en las ciudades, como el tráfico, refrigeración, calefacción y la industria.

Además de la falta de espacios verdes, la contaminación y la acumulación de la radiación solar, explican Carlosena y García.

“Es por la noche cuando la energía almacenada en los edificios, los pavimentos y el asfalto se libera para compensar la falta de radiación solar que se recibe, resultando en unas temperaturas nocturnas más altas en comparación con las áreas rurales”, dicen los expertos.

¿Cómo afecta el calor por las noches a tu cuerpo?

Tanto como en el día como en la noche las altas temperaturas pueden causar deshidratación, otros malestares e incluso la muerte, pero especialmente pueden afectar el ciclo del sueño, lo que trae otras consecuencias para el cuerpo humano.

De acuerdo con la Sleep Foundation , “las temperaturas externas pueden interferir en la termorregulación natural que se produce durante el sueño”, lo cual provoca que despiertes varias veces por la noche y no tengas un adecuado descanso.

Esto afectará “la reparación celular, la recuperación del sistema inmunitario y otros procesos fisiológicos reparadores tienen lugar durante el sueño y son fundamentales para que por la mañana te sientas descansado”, dice la fundación.

Consejos para poder dormir durante las noches de calor

Estos son algunos consejos de la Sleep Foundation y del Sistema nacional integrado de información sanitaria sobre el calor para mitigar el calor por las noches y puedas tener un buen descanso.

Corre las cortinas de las ventanas desde la tarde para evitar que el interior de la casa se caliente.

Evita hacer ejercicio por las noches, así tu cuerpo no hará un esfuerzo extra para enfriarse.

Toma una ducha caliente. Estas son más beneficiosas si se toman antes de acostarse, pero no inmediatamente antes de dormir.

No confíes en un ventilador como principal dispositivo de refrigeración. Los ventiladores crean un flujo de aire y una falsa sensación de confort, pero no reducen la temperatura corporal ni previenen las enfermedades relacionadas con el calor.

Congela la ropa de cama para refrescarte más cuando te vayas a dormir, mete la funda de la almohada y las sábanas en el congelador y ponlas sobre la cama justo cuando te vayas a dormir.

Alertas de calor extremo en varios estados

De acuerdo con la herramienta HeatRisk del NWS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés), este martes y miércoles algunas ciudades estarán en alerta púrpura, la más alta en su escala de riesgo de calor.

Por ejemplo, en amplias zonas de Illinois se sentirán los efectos de una ola de calor. Este nivel de calor extremo poco frecuente será de larga duración. Lo peor de todo es que los habitantes sentirán “poco o ningún alivio durante la noche”.

Los CDC alertan que los efectos serán peores para cualquier persona que no disponga de refrigeración eficaz y/o hidratación adecuada.

“El calor es una amenaza para nuestra salud”, afirma la doctora Mandy Cohen, directora de los CDC en el sitio web que indica que el año pasado más de 120,000 personas fueron llevadas a urgencias en EEUU a causa del calor. El año pasado fue uno de los más mortíferos en décadas a causa del calor, según los registros del gobierno.

Una brisa se aproxima en la semana para refrescar las temperaturas

De acuerdo con el NWS, se espera un alivio pronto con temperaturas más frescas a partir del miércoles.

“El calor aún persiste en la parte central del país, pero para finales de mes entrará un aire mucho más fresco”, dijo Josh Weiss, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

