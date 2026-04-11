Migrantes 360,000 personas votarán desde EEUU en las elecciones presidenciales de Perú En el sur de California podrán ejercer su derecho al voto al menos 40,000 personas.

Video Perú se prepara para elecciones con 35 candidatos y alta fragmentación política

En medio de la prolongada inestabilidad política que ha atravesado Perú en la última década, la comunidad migrante en Estados Unidos tendrá un papel clave en la elección del próximo presidente y de los legisladores que integrarán el Congreso para el periodo 2026-2031, en los comicios programados para el domingo 12 de abril.

De acuerdo con las autoridades electorales, en el exterior hay alrededor de 1.2 millones de peruanos inscritos para votar, lo que representa el 4.4% del padrón nacional. De ese total, más de 360,000 están registrados en Estados Unidos, donde se han habilitado centros de votación para la comunidad migrante.

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Solo en el sur de California, unos 40,000 electores podrán sufragar en distintas sedes distribuidas entre Los Ángeles, San Diego y Bakersfield. En total, 37,000 votantes están asignados a Los Ángeles, 2,027 a San Diego y 2,100 a Bakersfield.

“Hemos recibido ya el material electoral que vamos a entregar a los miembros de mesas”, señaló Jaime Casafranca, cónsul general de Perú en Los Ángeles. Agregó que la participación electoral en el exterior “permite mantener el vínculo con el país” y subrayó que votar es “un derecho y también una obligación”.

La jornada electoral en el extranjero comenzó de manera escalonada desde este sábado debido a las diferencias de husos horarios. Según la Cancillería peruana, ya se han instalado 2,497 mesas de sufragio en distintas partes del mundo, iniciando el proceso en Nueva Zelanda.

En ese país oceánico, los peruanos serán los primeros en votar. La Cancillería informó que en Wellington la sede de votación será la embajada peruana, donde se habilitaron tres locales para 841 electores. En Sídney se instalaron nueve mesas para 4,201 votantes, mientras que en Tokio se dispusieron 25 mesas para 12,031 electores.

En Europa también se concentra una parte importante del padrón: Madrid cuenta con 212 mesas para 105,493 votantes, Milán con 132 mesas para 64,623 y Hamburgo con 10 mesas para 4,456 electores.

El Ministerio de Relaciones Exteriores instaló además un centro de monitoreo en Lima para seguir el desarrollo de los comicios en el exterior, con conexión a los 114 consulados peruanos. Desde ahí se atenderán incidencias durante la jornada electoral.

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En total, más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas este domingo para elegir a sus autoridades nacionales, en un contexto marcado por una década de crisis política que ha dejado múltiples cambios de gobierno y un escenario de alta fragmentación electoral.