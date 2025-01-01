¿Quién era Shamsud-Din Jabbar, sospechoso de matar a 15 personas con un auto en Nueva Orleans?

Video Identifican al sospechoso del atropellamiento masivo en Nueva Orleans: se investiga si hay otros involucrados

Al menos 15 personas murieron y decenas más resultaron heridas luego de que un hombre identificado como Shamsud-Din Jabbar embistiera con su vehículo a una multitud en la famosa Bourbon Street de Nueva Orleans en las primeras horas del día de Año Nuevo.

Si bien la investigación aún está en desarrollo, el hombre sospechoso fue identificado por las autoridades en una conferencia de prensa este miércoles 1 de enero.

Esto es lo que se sabe del sospechoso del atropellamiento masivo en Bourbon Street, Nueva Orleans:

¿Quién es Shamsud-Din Jabbar, el sospechoso del ataque en Nueva Orleans?

Shamsud-Din Jabbar fue identificado por las autoridades como el presunto autor del arrollamiento masivo de Bourbon Street.

El hombre de 42 años, según los funcionarios, nació en Texas. Además, es un veterano del Ejército de Estados Unidos de Texas, según el FBI.

Se está investigando el historial del sospechoso en su carrera militar. Aunque, hasta el momento, trascendió que fue presuntamente dado de baja honorablemente del ejército.

El periódico The New York Times, citando un video en YouTube publicado en 2020 atribuido a Jabbar, indica que él mismo decía que había nacido y crecido en Beaumont, Texas. También detalló que estuvo 10 años en las Fuerzas Armadas estadounidenses como especialista en tecnología de la información.

El mismo diario informó que el historial del sospechoso solo muestra hasta el momento faltas menores, como conducir sin licencia. También que estuvo casado dos veces.

¿Tenía el atacante de Nueva Orleans filiación con alguna agrupación terrorista?

El FBI dijo que encontró una bandera de la organización terrorista ISIS en el camión utilizado en el ataque. Sin embargo, aún no está confirmado que Jabbar pertenezca a dicha organización.

Las autoridades están trabajando para determinar si el sospechoso tenía alguna afiliación con ese u otro grupo terrorista.

Hubo confusión sobre si el acto era considerado terrorismo o no. Pero luego el FBI aclaró que efectivamente lo investigaban como tal. Lo que sí estuvo claro desde el inicio es que el ataque fue intencional.

"Este hombre estaba tratando de atropellar a la mayor cantidad de personas posible. No fue una situación de conducir bajo los efectos del alcohol... estaba empecinado en crear una carnicería", dijo la jefa de policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick, en una conferencia.

¿El sospechoso del ataque de Nueva Orleans actuó solo?

El sospechoso no parece haber actuado solo, según el FBI. Las autoridades dijeron que no creen que Jabbar sea el "único responsable" del ataque y trabajan buscando pistas para identificar a posibles cómplices.

Los investigadores encontraron al menos un dispositivo explosivo en la escena de Bourbon Street, según reportaron diferentes medios.

La agencia de noticias AP informó que, de acuerdo con un reporte de la Policía de Louisiana al que tuvo acceso, los investigadores revisaron videos en los que se ve a un grupo de personas colocando lo que parece ser un explosivo en la misma calle donde se produjo el arrollamiento masivo.

Ese parece ser uno de los principales indicativos que llevan a las autoridades a sospechar que el atacante no actuó solo.

¿Cómo se desarrolló el ataque y qué pasó con el sospechoso?

Cerca de las 3:15 am del 1 de enero, una camioneta Ford entró a la populosa Bourbon Street del Barrio Francés de Nueva Orleans, desde la avenida Canal. El atacante recorrió unas tres cuadras a velocidad, embistiendo a la gente que celebraba el Año Nuevo.

El conductor se subió a una acera, esquivando un coche de policía que estaba precisamente colocado para bloquear el tráfico de vehículos y proteger a las personas que celebraban en Bourbon Street.

Las barricadas mecánicas estaban siendo sustituidas por un sistema de barreras diseñado para impedir los ataques de vehículos, en preparación de la Super Bowl, que se jugará en la ciudad en febrero.

Al final de ese recorrido, según recuentos de las autoridades, el sospechoso se bajó de la camioneta empuñando un arma. Tuvo un tiroteo con policías, en el que dos oficiales resultaron heridos y el atacante terminó abatido. Fue declarado muerto en la escena.

El ataque resultó en al menos 15 muertos y 35 heridos.

¿Qué se sabe del auto que utilizó el atacante de Nueva Orleans?

El vehículo que usó el sospechoso es una camioneta Ford F-150 con matrícula de Texas. Está aparentemente registrado en Houston.

Reportes de medios indicaron que se trataba de un vehículo eléctrico de Ford, que fue alquilado en Turo, una aplicación para compartir carros que conecta a conductores, conocidos como “huéspedes”, con propietarios de vehículos, conocidos como “anfitriones”.

“Tenemos el corazón roto al saber que uno de los vehículos de nuestros anfitriones estuvo involucrado en este horrible incidente”, dijo , según Steve Webb, vicepresidente de comunicaciones de la empresa en un correo electrónico y afirmó que están colaborando "activamente" con el FBI.

"No tenemos conocimiento de nada en los antecedentes de este huésped que lo hubiera identificado como una amenaza de confianza y seguridad para nosotros en el momento de la reserva (del auto)”, afirmó Webb.