10 muertos y decenas de heridos luego de que un vehículo atropellara una multitud en Nueva Orleans

Video Atropellamiento masivo en Nueva Orleans deja al menos 10 muertos y varios heridos durante la celebración de Año Nuevo

Diez personas murieron y 30 resultaron heridas luego de que un vehículo atropellara a una multitud en la famosa calle Canal y Bourbon Street de Nueva Orleans en las primeras horas del día de Año Nuevo, informaron las autoridades.

La policía de Nueva Orleans dijo anteriormente que estaba respondiendo a un incidente con muchas víctimas, que incluyó víctimas mortales. NOLA Ready recomendó a la gente que se mantuviera alejada del área.

La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, dijo: "Sabemos que la ciudad de Nueva Orleans se vio afectada por un ataque terrorista", añadiendo que las investigaciones continúan.

Sin embargo, la oficina del FBI en la ciudad aseguró que todavía no han calificado el evento como acto terrorista pero que sus investigaciones continúan para determinar la naturaleza del ataque.

Qué se sabe del atropello masivo en Nueva Orleans

El hombre que conducía la camioneta por Bourbon Street disparó contra agentes de la policía de Nueva Orleans, alcanzando a dos de ellos, que se encuentran en condición estable, dijo la superintendente de policía Anne Kirkpatrick el miércoles por la mañana.

Fuentes citadas por medios de comunicación indicaron que el sospechoso del atropellamiento habría muerto al enfrentarse a la policía.

El FBI se hará cargo de la investigación, según Kirkpatrick.

Los heridos habían sido trasladados a cinco hospitales locales, indicaron las autoridades.

El incidente ocurrió hacia el final de las celebraciones de Año Nuevo en Nueva Orleans y horas antes del inicio del AllState Bowl, un partido de cuartos de final del fútbol americano universitario que se llevó a cabo en el Caesars Superdome de la ciudad, al que se esperaba que asistieran miles de personas.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, calificó el incidente mortal como un "horrible acto de violencia" y pidió oraciones por las víctimas en redes sociales.