Cambiar Ciudad
Violencia

10 muertos y decenas de heridos luego de que un vehículo atropellara una multitud en Nueva Orleans

Diez personas murieron y 30 resultaron heridas cuando un vehículo atropelló a una multitud en el centro de Nueva Orleans en las primeras horas del día de Año Nuevo.

Univision picture
Por:Univision
Video Atropellamiento masivo en Nueva Orleans deja al menos 10 muertos y varios heridos durante la celebración de Año Nuevo

Diez personas murieron y 30 resultaron heridas luego de que un vehículo atropellara a una multitud en la famosa calle Canal y Bourbon Street de Nueva Orleans en las primeras horas del día de Año Nuevo, informaron las autoridades.

Sigue aquí las noticias sobre el ataque en Nueva Orleans minuto a minuto

PUBLICIDAD

La policía de Nueva Orleans dijo anteriormente que estaba respondiendo a un incidente con muchas víctimas, que incluyó víctimas mortales. NOLA Ready recomendó a la gente que se mantuviera alejada del área.

La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, dijo: "Sabemos que la ciudad de Nueva Orleans se vio afectada por un ataque terrorista", añadiendo que las investigaciones continúan.

Más sobre Violencia

Al menos 4 muertos en tiroteo durante una celebración deportiva en Mississippi
1 mins

Al menos 4 muertos en tiroteo durante una celebración deportiva en Mississippi

Estados Unidos
En un minuto: Illinois demanda a Trump por el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago
1:09

En un minuto: Illinois demanda a Trump por el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

Estados Unidos
Hispano muere en custodia de las autoridades tras violento arresto con descargas eléctricas
1:22

Hispano muere en custodia de las autoridades tras violento arresto con descargas eléctricas

Estados Unidos
Identifican al presunto atacante de dos bomberos en Idaho: los mató después de que le pidieran que moviera su vehículo
6 mins

Identifican al presunto atacante de dos bomberos en Idaho: los mató después de que le pidieran que moviera su vehículo

Estados Unidos
Hallan muerto al supuesto asesino de los bomberos emboscados en un incendio provocado en Idaho
4 mins

Hallan muerto al supuesto asesino de los bomberos emboscados en un incendio provocado en Idaho

Estados Unidos
Juez federal bloquea deportación de familia del egipcio acusado de ataque en Boulder
3 mins

Juez federal bloquea deportación de familia del egipcio acusado de ataque en Boulder

Estados Unidos
ICE detiene a familia del presunto atacante de Boulder, pese a no tener evidencia de la participación de estos en el atentado
3 mins

ICE detiene a familia del presunto atacante de Boulder, pese a no tener evidencia de la participación de estos en el atentado

Estados Unidos
El sospechoso de Boulder planeó el ataque durante un año: pretendía matar a todos, pero al parecer a última hora se echó para atrás
4 mins

El sospechoso de Boulder planeó el ataque durante un año: pretendía matar a todos, pero al parecer a última hora se echó para atrás

Estados Unidos
Lo que se sabe del ataque en Colorado: presentan cargos federales de crímenes de odio contra el atacante
9 mins

Lo que se sabe del ataque en Colorado: presentan cargos federales de crímenes de odio contra el atacante

Estados Unidos
FBI identifica al sospechoso del ataque en Colorado que dejó al menos ocho personas heridas
3 mins

FBI identifica al sospechoso del ataque en Colorado que dejó al menos ocho personas heridas

Estados Unidos

Sin embargo, la oficina del FBI en la ciudad aseguró que todavía no han calificado el evento como acto terrorista pero que sus investigaciones continúan para determinar la naturaleza del ataque.

Qué se sabe del atropello masivo en Nueva Orleans

El hombre que conducía la camioneta por Bourbon Street disparó contra agentes de la policía de Nueva Orleans, alcanzando a dos de ellos, que se encuentran en condición estable, dijo la superintendente de policía Anne Kirkpatrick el miércoles por la mañana.

Fuentes citadas por medios de comunicación indicaron que el sospechoso del atropellamiento habría muerto al enfrentarse a la policía.

El FBI se hará cargo de la investigación, según Kirkpatrick.

Los heridos habían sido trasladados a cinco hospitales locales, indicaron las autoridades.

El incidente ocurrió hacia el final de las celebraciones de Año Nuevo en Nueva Orleans y horas antes del inicio del AllState Bowl, un partido de cuartos de final del fútbol americano universitario que se llevó a cabo en el Caesars Superdome de la ciudad, al que se esperaba que asistieran miles de personas.

PUBLICIDAD

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, calificó el incidente mortal como un "horrible acto de violencia" y pidió oraciones por las víctimas en redes sociales.

Video Las imágenes más impactantes del 2024
Relacionados:
ViolenciaMuerte

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD