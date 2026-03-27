Donald Trump Donald Trump: "Cuba es la siguiente" El presidente sugiere que Cuba podría ser el próximo objetivo de su política exterior.

Video Donald Trump insiste en que sigue Cuba; además habla de la guerra con Irán desde un foro en Miami

En su discurso de esta tarde ofrecido en Miami, el presidente Donald Trump lanzó una sorpresiva declaración que ha encendido las alarmas en el ámbito de la política internacional al sugerir que Cuba es el siguiente país en su agenda de intervención o presión política.

Durante su intervención ante una audiencia de seguidores de su movimiento MAGA (Make America Great Again), Trump destacó que sus simpatizantes buscan "fuerza, victoria y éxito", elementos que, según él, han definido su trayectoria. El exmandatario recordó su enfoque hacia Venezuela. "Construí este gran ejército. Dije que nunca tendrías que usarlo, pero a veces tienes que usarlo", afirmó Trump ante los asistentes. El republicano añadió al referirse a sus acciones pasadas. "Y Cuba es la siguiente, por cierto". Inmediatamente después de pronunciar estas palabras, Trump intentó suavizar el impacto de su declaración pidiendo irónicamente a los medios de comunicación que "fingieran que no lo dijo" y que "ignoren esa afirmación". Sin embargo, antes de concluir ese segmento de su discurso, volvió a reiterar: "Cuba es la siguiente".

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