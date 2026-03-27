Donald Trump: "Cuba es la siguiente"
El presidente sugiere que Cuba podría ser el próximo objetivo de su política exterior.
En su discurso de esta tarde ofrecido en Miami, el presidente Donald Trump lanzó una sorpresiva declaración que ha encendido las alarmas en el ámbito de la política internacional al sugerir que Cuba es el siguiente país en su agenda de intervención o presión política.
Durante su intervención ante una audiencia de seguidores de su movimiento MAGA (Make America Great Again), Trump destacó que sus simpatizantes buscan "fuerza, victoria y éxito", elementos que, según él, han definido su trayectoria. El exmandatario recordó su enfoque hacia Venezuela. "Construí este gran ejército. Dije que nunca tendrías que usarlo, pero a veces tienes que usarlo", afirmó Trump ante los asistentes. El republicano añadió al referirse a sus acciones pasadas. "Y Cuba es la siguiente, por cierto". Inmediatamente después de pronunciar estas palabras, Trump intentó suavizar el impacto de su declaración pidiendo irónicamente a los medios de comunicación que "fingieran que no lo dijo" y que "ignoren esa afirmación". Sin embargo, antes de concluir ese segmento de su discurso, volvió a reiterar: "Cuba es la siguiente".
Contexto y Reacciones
La mención de Cuba no es menor, considerando que Miami es el epicentro del exilio cubano en Estados Unidos. Las palabras de Trump sugieren un posible endurecimiento de las políticas hacia la isla. Aunque el tono de Trump osciló entre la advertencia seria y el sarcasmo hacia la prensa, la repetición de la frase deja claro que el tema de la isla caribeña sigue siendo una prioridad en su discurso y su visión estratégica para la región.