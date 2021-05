¿Castigos con golpes físicos a los niños en las escuelas? 19 estados de EEUU aún permiten esta práctica

Melissa Carter, la directora principal de la escuela elemental Central, en el condado Hendry de la Florida, fue grabada por la madre de la pequeña mientras la golpeaba con una tabla debido a que la menor había supuestamente rayado un computador de la institución. En el video se observa a Carter golpeando en al menos tres ocasiones a la niña, mientras que su asistente, Cecilia Self, sostiene a la menor para que no se mueva y pueda recibir el castigo.

Las dos mujeres también amenazaron a la niña y le dijeron que si no se comportaba mejor volvería a recibir un castigo similar.

" Actualmente hay 19 estados del país que permiten los castigos físicos en las escuelas públicas , pero no todos los condados de esos estados se rigen por las mismas normativas", dijo Probinsky a Univision Noticias. Explicó que en Florida hay 20 condados que autorizan los castigos corporales a los estudiantes, pero que Hendry, donde ocurrieron los recientes hechos, no es uno de ellos, razón por la que se han iniciado los procedimientos administrativos correspondientes con el objetivo que ambas mujeres pierdan la licencia de educadoras.

El abogado indicó que la controversia causada por estos golpes se está dando debido a que el condado donde está la escuela no permite estos castigos, de lo contrario y a su entender, las acciones violentas de Carter y de Selfie no tendrían ninguna consecuencia.

"Estamos esperando que el distrito escolar se pronuncie sobre si las dos mujeres perderán la licencia para trabajar en centros educativos en el condado, algo que desde ya pensamos podrá pasar en los próximos días", señaló el experto legal, quien agregó que el ministerio público del estado será el organismo encargado de proseguir o no con cargos criminales contra las mujeres , algo que aún está por definirse.

"Una sentencia obsoleta"

El abogado explicó que la jurisprudencia de la Corte Suprema, llamada (Ingraham contra Wright) que permite los castigos físicos en las escuelas públicas del país, data de abril de 1977 , o sea 44 años atrás, cuando el máximo tribunal de justicia dictaminó que la cláusula de castigos crueles e inusuales de la Octava Enmienda constitucional no se aplicaba al castigo corporal disciplinario en las escuelas públicas.

"Es inaudito que aún nos rijamos por una jurisprudencia tan obsoleta. Para beneficio de muchos, la mayoría de estados en el país ya han prohibido estas acciones, pero es urgente que los demás cambien sus leyes y eliminen prácticas violentas que van en contra de los derechos de los niños", argumentó Probinsky.

"Estos actos violentos solo están generando más violencia. Los niños en un principio cumplirán las normas por miedo a un castigo, pero no aprenderán de la manera adecuada y generarán incluso odio hacia los maestros o a los padres que permiten que los golpeen", explicó a Univision Noticias la especialista en educación Valerie Alino, consultora en escuelas internacionales.

Las minorías son las más afectadas

Según la abogada Ana Isabel Vallejo, especializada en inmigración y casos de derechos humanos, lo sucedido en el plantel educativo va más allá de si está localizado en un condado que permita o no esos castigos corporales contra los estudiantes.

"Me pregunto si la directora utilizaría este tipo de disciplina con un niño cuyos padres son de ojos azules, nacidos aquí y que hablen inglés perfectamente. El temor que tiene un inmigrante ante las personas con autoridad es paralizante, el no hablar el idioma y no conocer las leyes o el sistema, o sus derechos, todo esto perpetúa los ciclos de poder y control donde la violencia y la discriminación florecen", dijo la experta a Univision Noticias.