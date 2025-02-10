Suspendido un chofer por poner este cartel en un vehículo escolar: ¡NO se hablará español en este autobús!"

Video Un repartidor venezolano es agredido verbalmente por no hablar inglés: “Este no es tu maldito país”

El operador de un autobús escolar en el centro de Pensilvania fue suspendido de su trabajo después de que colocó un cartel en la cabina del vehículo en el que prohibía a los estudiantes hablar español mientras eran transportados.

El chofer suspendido es un subcontratista de la empresa Rohrer Bus, encargada del transporte de los estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Juniata, un área rural en el centro del estado.

El distrito escolar dijo en un comunicado publicado en las redes sociales que “este contratista no representó los valores ni los estándares del Distrito Escolar del Condado de Juniata”, agregando que el distrito seguía totalmente comprometido “a brindar un entorno seguro, respetuoso y de apoyo para todos nuestros estudiantes, tanto dentro como fuera del autobús”.

Según las imágenes, que fueron difundidas en las redes sociales, el cartel escrito a mano y fijado en la parte delantera del autobús leía: "Por respeto a los estudiantes que solo hablan inglés, ¡NO se hablará español en este autobús!".

El cartel estaba firmado "propietario/gerencia" dando a indicar que el cartel respondía a instrucciones de Rohrer Bus, lo que la gerencia de la empresa desmintió en declaraciones a The Washington Post. La empresa "no autorizó, creó ni aprobó este mensaje de ninguna manera", dijo el vicepresidente de Rohrer Bus, David Schrantz, al medio.

Schrantz dijo a The Washington Post que el letrero solo estuvo colocado durante el turno de la mañana del viernes 31 de enero después de ser reportado a los funcionarios de la escuela y de la empresa.

La respuesta al cartel de un contratista pidendo solo hablar en inglés dentro de un bus escolar

En un comunicado público, la empresa afirmó además que reconocían “la gravedad de esta situación y el impacto que puede tener en nuestra comunidad”.

“Rohrer Bus se compromete a tomar medidas proactivas para prevenir este tipo de incidentes en el futuro. Implementaremos programas de capacitación adicionales centrados en la diversidad, la equidad y la inclusión para todos los proveedores de transporte del Distrito Escolar del Condado de Juniata para garantizar que los autobuses sigan siendo espacios seguros y acogedores para todos los estudiantes".

La compañía no informó el nombre del conductor suspendido pero informó que no estaba transportando estudiantes mientras el condado llevaba a cabo una investigación.

La superintendente escolar Christie L. Holderman envió un mensaje a las familias del condado, en el que señaló que el contratista suspendido no representaba los valores ni los estándares del distrito escolar calificando el letrero de “inapropiado”. “Seguimos totalmente dedicados a brindar un entorno seguro, respetuoso y de apoyo para todos nuestros estudiantes, tanto dentro como fuera del autobús”, agregó Holderman.

Por su parte, el superintendente adjunto Ben Fausey emitió una declaración a principios de esta semana diciendo que Rohrer Bus había tomado “medidas inmediatas” sin especificar en qué habían consistido tales medidas.

El condado de Juniata, cuya sede administrativa se encuentra en el poblado de Mifflintown, tiene una población de 23,243 personas, según estimaciones recientes de la Oficina del Censo de Estados Unidos, de los cuales el 93% se identifica como blancos, el 4% como hispano y el 91% de los niños en edad escolar hablan solo inglés en casa, según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Educación.

