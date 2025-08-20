Juez bloquea ley de Texas que exige exhibir los Diez Mandamientos en aulas de las escuelas públicas

Video Juez bloquea orden de Trump para eliminar ciudadanía por nacimiento: resumen de las noticias del día

Texas no puede exigir a las escuelas públicas de Houston, Austin y otros distritos específicos que exhiban los Diez Mandamientos en todas las aulas, según dictaminó un juez el miércoles en un fallo temporal contra el nuevo requisito estatal.

Texas es el tercer estado cuya ley de los Diez Mandamientos ha sido bloqueada por un tribunal.

Un grupo de familias de los distritos solicitó una orden judicial preliminar contra la ley, que entra en vigor el 1 de septiembre. Afirman que el requisito viola las protecciones de la Primera Enmienda para la separación de la Iglesia y el Estado y el derecho al libre ejercicio religioso.

Impugnada por familias cristianas, judías, hindúes, unitarias universalistas y no religiosas

Texas es el estado más grande en intentar implementar un requisito de este tipo, y el fallo del juez federal de distrito Fred Biery, de San Antonio, es el más reciente en una creciente batalla legal que se espera que finalmente llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos.

“Aunque los Diez Mandamientos no se enseñaran afirmativamente, el público estudiantil, cautivo, probablemente tendría preguntas que los profesores se sentirían obligados a responder. Eso es lo que hacen”, escribió Biery en el fallo de 55 páginas, que comenzaba citando la Primera Enmienda y terminaba con un "Amén".

El fallo prohíbe a los 11 distritos y sus filiales colocar las pancartas exigidas por la ley estatal. La ley está siendo impugnada por un grupo de familias cristianas, judías, hindúes, unitarias universalistas y no religiosas, incluyendo clérigos, que tienen hijos en las escuelas públicas.

Las familias estuvieron representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la organización Americans United for the Separation of Church and State y la Fundación para la Libertad de Religión.

“El fallo de hoy es una importante victoria que protege el derecho constitucional a la libertad religiosa de las familias texanas de todos los orígenes”, declaró Tommy Buser-Clancy, abogado principal de la ACLU de Texas, en un comunicado. El tribunal confirmó lo que hemos dicho desde hace tiempo: las escuelas públicas sirven para educar, no para evangelizar.

Controversia en camino a la Corte Suprema

Una demanda más amplia, que incluye a tres distritos del área de Dallas, así como a la agencia estatal de educación y al comisionado, está pendiente en un tribunal federal.

Un tribunal federal de apelaciones bloqueó una ley similar en Luisiana, y un juez de Arkansas ordenó a cuatro distritos que no colocaran los carteles, aunque otros distritos del estado afirmaron que tampoco los colocarían.

Aunque el fallo del viernes marcó una importante victoria para los grupos de libertades civiles que afirman que la ley viola la separación de la Iglesia y el Estado, es probable que la batalla legal esté lejos de terminar.

Grupos religiosos y conservadores afirman que los Diez Mandamientos forman parte de los cimientos de los sistemas judicial y educativo de Estados Unidos y que deberían exhibirse. Texas tiene un monumento a los Diez Mandamientos en los terrenos del Capitolio y ganó un caso ante la Corte Suprema en 2005 que confirmó la validez del monumento.

En Luisiana, el primer estado que exigió que los Diez Mandamientos se exhibieran en las aulas, un panel de tres jueces de apelación dictaminó en junio que la ley era inconstitucional.

