Por qué no hay que pegarle a los niños nunca

La respuesta a la pregunta de más arriba es un rotundo no. Azotar tiene el efecto opuesto a lo que los padres o educadores normalmente buscan, y todavía peor: cuanto más se castiga a los niños, más agresivos y antisociales se vuelven. Cinco décadas de investigaciones con 160.000 niños dan la razón a quienes creen que no hay un buen azote a tiempo, y se la quitan a la escuela pública de Georgia que mandó formularios a casa preguntando a los padres si estaban de acuerdo con que sus hijos recibieran este castigo.

“Nuestro análisis se centra en lo que la mayoría de los americanos reconocería como un azote y no un comportamiento potencialmente abusivo”, señala Elizabeth Gershoff, profesora de la Universidad de Texas y coautora del estudio. “Encontramos que el azote está asociado a resultados perjudiciales no intencionados y no con obediencia, que es lo que pretenden los padres que disciplinan a sus hijos”.