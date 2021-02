Tuberías rotas e inundaciones en Texas: ¿Lo cubre el seguro?

Alicia Bonaguro, de la ciudad de Houston, pudo frenar con rapidez la filtración del agua cuando estalló una tubería en su baño, contó a Univision Noticias. Su vecino, sin embargo, lleva días con una cascada de agua que baja por su cocina y su baño. Bonaguro relató que no han conseguido un plomero que la detenga ni han podido identificar de dónde sale el agua.

"La vasta mayoría de los reclamos que estamos viendo son por tuberías rotas en paredes o techos, y por eso se han inundado las casas, no por agua que viene de afuera, entonces nos referimos a esto como un daño por agua, no por una inundación" y ello es cubierto por este tipo de pólizas, explicó a Univision Noticias Camille García, directora de comunicaciones del Insurance Council of Texas. En el recuadro de abajo te explicamos: