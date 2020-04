Pronostican la pérdida de 17 a 20 millones de empleos por la crisis económica creada por el coronavirus

Con la economía detenida por la pandemia del coronavirus, EEUU sufrirá “la más severa” recesión económica que haya tenido en la historia y la tasa de desempleo afectará a 17 o 20 millones de personas, vaticinó David Shulman, principal economista del Pronóstico Anderson de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).

El impacto de la crisis de salud no permitirá que haya una recuperación en el país sino hasta finales de 2022, dijo el experto a Univision Noticias.

Shulman consideró que el impacto del paquete económico de $2.2 billones promulgado por el presidente Donald Trump ayudará a que las empresas mantengan sus pagos de nómina, pero hará poco en la realidad de las personas desempleadas.

“Si te dan dinero lo vas a gastar en pagar renta o la hipoteca de la casa, pero no para que trabaje la economía”, dijo. “Es decir, no habrá dinero para comer”.

El último informe semanal de empleos muestra que 6.6 millones de estadounidenses solicitaron desempleo, lo que elevó el total a 10 millones de solicitudes de desempleo en dos semanas.

Till von Wachter, profesor de economía en UCLA consideró que el número de nuevos reclamos de desempleo fue “profundamente alarmante”, porque ese cantidad es mucho más alta que lo que se ha visto en recesiones anteriores,

“Desafortudamente los números no están a discusión y eso es deprimente. Además, estos números no integran a muchas personas sin trabajo que trabajan por cuenta propia, tienen salarios bajos o, por alguna otra razón, no califican para el seguro de desempleo”, dijo Till von Watcher a Univision Noticias.

“Habiendo estudiado el desempleo, las recesiones y las respuestas políticas a estos problemas, estoy profundamente preocupado de que, si los responsables políticos no actúan rápidamente, podríamos ver una recesión como nunca había experimentado nuestro país porque afectará a los estadounidenses en las próximas décadas”, dijo von Watcher. Todavía hay esperanza de que la economía vuelva a la normalidad después de que se contenga la pandemia de covid-19, pero el desempleo prolongado a gran escala puede ser difícil de revertir”.

El golpe va a ser fuerte

Carlos Guamán, asesor financiero y presidente de la corporación El Triunfo, con sede en Santa Ana, California., dijo a Univision Noticias que la recesión en EEUU “va a ser bastante fuerte”.

“La recesión en EEUU va a ser bastante fuerte; si no hay productividad, eso va a pegar duro porque las empresas no están generando ingresos y no hay movimiento financiero en EEUU y en el mundo”, dijo.

El experto recordó que en EEUU hay millones de personas que trabajan con un numero ITIN y pagan impuestos, pero no recibirán ni un centavo del estímulo económico de 2.2 billones promulgado por el presidente Trump.

Guamán consideró que la recesión actual en el país “fácilmente” puede extenderse dos o tres trimestres más, hasta octubre de 2020, aunque dependería de que la pandemia del covid-19 estuviera controlada.

“Habrá miles de trabajos que no se van a recuperar; la gente no tendrá dinero para pagar renta ni sus hipotecas", añadió. “El problema no solo es financiero, y aunque es difícil medir las consecuencias en números, experimentaremos algo que no se ha visto desde la recesión de 1930: miles de restaurantes van a desaparecer, la gente ya no querrá viajar por miedo y afectará para siempre a la industria del turismo, ni querrá estar en lugares donde haya aglomeración de gente…el miedo será el principal problema de la economía”.

Estados Unidos “ya podría estar en una recesión” aceptó el jueves el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en una entrevista con Today Show de la cadena NBC, pero señaló que los progresos en controlar el covid-19 determinarán cuándo se retomará las actividad económica en el país.





No todos comparten el pronóstico

Pero no todos comparten estos pronósticos. Christopher Thornberg, fundador de Beacon Economics, una firma independiente de investigación y consultoría en economía de Los Ángeles dijo a Univision Noticias que “hay una mala interpretación” de las cifras de desempleo.

“Cuando la burbuja se rompió en la industria financiera de 2008 se perdieron miles de empleos por el colapso que se dio en la industria de la construcción y otros sectores, pero ahora EEUU estaba en una economía fuerte”, dijo.

Añadió que, a la gente “solo se le ha pedido que se quede en casa por un mandato de salud; después recuperará su empleo; la industria de restaurantes volverá a abrir y la gente regresará a trabajar… hasta ahora no sabemos que se hayan perdido empleos de forma permanente”.

Por esa razón, dijo, “ni siquiera estamos cerca de una gran recesión; si al final de mayo se reabre a la economía tendremos una transición normal; no es que yo sea optimista, sino realista”.