Profesores de la Universidad Estatal de California, el sistema de universidades más grande de EEUU, se declara en huelga

Cerca de 30,000 trabajadores de la Universidad Estatal de California (CSU o Cal State), incluyendo profesores, bibliotecarios y entrenadores, entre otros, representados por el sindicato Asociación de Profesores de California (CFA), abandonaron sus trabajos el lunes en una huelga de una semana para exigir salarios más altos.

El paro en los 23 recintos universitarios de Cal State, el sistema universitario público más grande de Estados Unidos, se produce dos semanas después de que sus funcionarios pusieran fin a las negociaciones contractuales al recibir una oferta que comenzaba con un aumento salarial del 5% este año, a partir del 31 de enero, muy por debajo del aumento del 12% que busca el sindicato.

Casi medio millón de estudiantes no comenzarán su semestre de clases

Con el nuevo semestre que comienza el lunes, las clases para muchos de los 450,000 estudiantes del sistema podrían cancelarse, a menos que los profesores decidan individualmente romper con la huelga.

Victoria Wilson, profesora de ciencias políticas a tiempo parcial que protestó bajo la lluvia en el campus de Cal State de Northridge en Los Ángeles, dijo que está en huelga para exigir salarios más altos. Dijo que su salario fluctúa de un semestre a otro, lo que le impide alcanzar objetivos financieros a largo plazo.

"Solo esperamos un mejor contrato para garantizar mejores salarios y también las condiciones laborales aquí en el campus", dijo Wilson.

Estaba previsto que 1,100 plomeros, electricistas y otros trabajadores calificados del CSU representados por el Teamsters Local 2010 se unirían a la huelga de los trabajadores de la CFA, pero llegaron a un acuerdo tentativo con la universidad el viernes por la noche que los mantuvo alejados del conflicto, aunque alentó a sus miembros a unirse a las protestas en apoyo de los profesores en huelga.

"Logramos este acuerdo histórico uniéndonos como Teamsters, y en solidaridad con nuestros sindicatos hermanos en CSU, para tomar medidas poderosas como CSU nunca antes había visto", dijo el viernes en un comunicado el secretario-tesorero de Teamsters Local 2010, Jason Rabinowitz, instando a sus miembros a unirse a las protestas de los profesores.

Cal State dice que no hay dinero

La rectora de Cal State, Mildred García, dijo el viernes en una videollamada con periodistas que el sistema universitario había tratado de evitar una huelga pero que las demandas salariales del sindicato simplemente no son viables.

"Debemos trabajar dentro de nuestra realidad financiera", dijo.

En diciembre, los miembros de la CFA realizaron huelgas de un día en cuatro campus ubicados en las ciudades de Los Ángeles, Pomona, Sacramento y San Francisco para presionar por salarios más altos, cargas de trabajo más manejables y un aumento de la licencia parental.

El sindicato dice que la universidad tiene dinero en sus “cuentas de reserva” y podría permitirse los aumentos salariales con fondos de los excedentes de efectivo operativos y los $766 millones que CSU tiene en reservas de emergencia.

Leora Freedman, vicerrectora de recursos humanos del CSU, dijo el viernes que esos fondos de reserva no pueden utilizarse para aumentos salariales porque están destinados a tiempos de incertidumbre económica o emergencias, incluidos incendios forestales o terremotos.

“Hemos hecho ofertas incrementales, más recientemente, ofrecimos un aumento del 15% que se pagaría en tres años, lo que proporcionaría a los profesores un aumento del 5% cada año. Pero el sindicato de profesores nunca ha abandonado su demanda del 12% por un solo año”, dijo.

El aumento que busca el sindicato le costaría al sistema $380 millones en nuevos gastos recurrentes, que la universidad no puede afrontar, dijo Freedman.

En una declaración a The Mercury News, Freedman calificó al sindicato de "intransigente" y dijo que la CFA había dejado a la CSU “sin opciones”.

"Hemos estado en el proceso de negociación durante ocho meses y la Asociación de Profesores de California no ha mostrado ningún movimiento, lo que no nos deja otra opción", dijo Freedman.

El año pasado se produjo mucha actividad laboral en el país, ya que los profesionales de la salud, los actores y escritores de Hollywood y los trabajadores del sector automotriz protestaron por mejores salarios y condiciones laborales.

En California, nuevas leyes han otorgado a los trabajadores más licencias por enfermedad remuneradas, así como aumentos salariales para los trabajadores de atención médica y comida rápida.

En 2022, los asistentes docentes y los estudiantes trabajadores de posgrado del Sistema de la Universidad de California se declararon en huelga durante un mes, interrumpiendo las clases cuando el semestre de otoño llegaba a su fin.

Con información de The Associated Press