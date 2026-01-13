Donald Trump Rusia condena amenaza de EE UU sobre ataques contra Irán y señala "injerencia externa subversiva" Rusia describió como interferencias de "poderes extranjeros" en Irán, luego de que Estados Unidos amenazó con intervenir en ese país en medio de las manifestaciones de protesta que han dejado decenas de víctimas.

Video Lo mejor de Noticias Univision de la mañana | martes 13 de enero de 2026

Rusia condenó este martes 13 de enero, lo que describió como interferencias de "poderes extranjeros" en Irán, luego de que Estados Unidos amenazó con intervenir en la República Islámica en medio de las manifestaciones de protesta que han dejado decenas de muertos.

En una llamada con su homólogo iraní, el secretario ruso del consejo de seguridad, Sergei Shoigu, "condenó con firmeza otro intento de los poderes extranjeros de interferir en los asuntos internos de Irán", informaron medios estatales en la primera reacción a las protestas que se han registrado en el país.

"Quienes planean usar disturbios de inspiración externa como pretexto para repetir la agresión contra Irán cometida en junio de 2025 deben ser conscientes de las desastrosas consecuencias de tales acciones para la situación en Oriente Medio y la seguridad internacional global", señaló por su parte el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado.

¿Qué dijo Trump sobre Irán?

La respuesta de Rusia se da luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera a los iraníes que siguieran protestando y aseguró que la ayuda estaba en camino, sin dar más detalles.

"Patriotas iraníes, ¡sigan protestando! ¡tomen sus instituciones! ... la ayuda está en camino", aseguró Trump en una publicación en Truth Social, en donde agregó que había cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que se detuviera la "matanza sin sentido" de manifestantes.

Previamente Trump hizo un llamado a los países que hagan negocios con Irán pues dijo que estarían sujetos a una tasa arancelaria del 25% sobre cualquier negocio que se realice con Estados Unidos.

"Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todos y cada uno de los negocios que se realicen con Estados Unidos", señaló Trump también en una publicación en Truth Social.

¿Qué está pasando en Irán?

Alrededor de 2,000 personas, incluido personal de seguridad, han muerto en las protestas en Irán, según declaró un funcionario iraní, en lo que es la primera vez que las autoridades reconocen el elevado número de víctimas mortales de una intensa represión tras dos semanas de disturbios en todo el país.

Los disturbios, están siendo desencadenados por la grave situación económica, y se ha convertido en el más importante desafío para el gobierno en menos de tres años.