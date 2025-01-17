Juramentación de Trump será bajo techo por el inclemente frío pronosticado para el lunes

La Rotonda del Capitolio en Washington DC vista desde arriba.

El equipo que organiza de la toma de posesión de Donald Trump planea trasladar la ceremonia de juramentación dentro de la Rotonda del Capitolio, de acuerdo al propio presidente electo.

“He ordenado que el discurso de toma de posesión, además de las oraciones y otras intervenciones, se hagan en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos, como hizo Ronald Reagan en 1985, también debido al clima muy frío”, publicó Trump en Truth Social.

El inclemente clima pronosticado para el lunes en Washington DC será de una temperatura mínima de 11°F y una máxima de solo 23°F, lo cual podría suponer un riesgo para la salud y el bienestar de participantes e invitados.

La toma de posesión más fría en cuatro décadas

La última vez que se trasladó una juramentación bajo techo fue para la segunda toma de posesión del presidente Ronald Reagan, cuando la ceremonia fue televisada el 20 de enero de 1985 desde la Casa Blanca y repetida al día siguiente desde la Rotonda del Capitolio.

En esa oportunidad la temperatura bajó a 7°F con una sensación térmica de -25°F.

De acuerdo a los pronósticos, este lunes será el 20 de enero más frío en cuatro décadas. También se espera que un sistema de tormentas deje entre una y tres pulgadas de nieve en el área el domingo.

Las discusiones sobre dónde se realizará el desfile inaugural y otros eventos relacionados a la juramentación de Trump aún están en curso, de acuerdo con un reporte de CNN.