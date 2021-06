El nivel del mar y la corrosión de cimientos pudieron haber contribuido al derrumbe del edificio en Surfside

Las mareas altas, mucho más comunes en los últimos años como resultado de la subida del nivel del mar debido al cambio climático, hacen que los edificios costeros y sus cimientos de hormigón pasen más tiempo en el agua que en el pasado, dijo el oceanógrafo de Florida John Englander, autor del libro 'El traslado a terrenos más elevados: el aumento del nivel del mar y el camino a seguir'. ('Moving to Higher Ground: rising sea level and the path forward'.)