El perro que corrió más 4 millas para alertar que su dueño se había caído por un barranco

Mientras los equipos de rescate buscaban un punto de acceso al arroyo, “se oyó a un sujeto gritar pidiendo ayuda”, dice el comunicado.

Un hombre en Oregón, que cayó junto en su vehículo por un barranco, pudo ser rescatado por las autoridades locales gracias a que uno de sus perros corrió cuatro millas en busca de ayuda.

De acuerdo con una publicación en Facebook de la oficina del sheriff del condado de Baker, el sujeto, identificado como Brandon Garrett, sufrió un accidente automovilístico mientras conducía en compañía de sus cuatro perros la semana pasada.

“Garrett perdió el control del auto cuando no pudo tomar una curva y el vehículo cayó por el barranco”, dice la publicación.

Brandon Garrett, sufrió un accidente automovilístico mientras conducía a su campamento en compañía de sus cuatro perros la semana pasada. <br> <br>
Imagen Facebook de la oficina del sheriff del condado de Baker

Fue entonces cuando uno de sus cuatro perros corrió cuatro millas hasta su campamento, lo que alertó al resto del grupo de que algo malo había pasado.

Fue hasta el día siguiente que la oficina del sheriff del condado de Baker recibió una llamada del hermano de Garrett, que explicó que el hombre no había llegado a su campamento.

¿Cómo fue el rescate del hombre que cayó al barranco en Oregón?

Los familiares del hombre dijeron a las autoridades que ellos ya habían localizado el auto donde viajaba Garrett, pero no pudieron llegar a él debido al terreno.

La policía, los bomberos y los servicios de emergencias del condado de Baker acudieron a la zona donde encontraron el auto, junto con un perro en un barranco escarpado y lleno de maleza.

Mientras los equipos de rescate buscaban un punto de acceso al arroyo, “se oyó a un sujeto gritar pidiendo ayuda”, dice el comunicado. Garrett fue localizado con vida a unos 300 pies del vehículo por encima del arroyo, ahí recibió los primeros auxilios.

De acuerdo con las autoridades, el hombre pasó la noche a la intemperie, mientras que los tres perros restantes fueron localizados vivos en el lugar del accidente.

Garrett fue localizado con vida a unos 300 pies del vehículo por encima del arroyo, ahí recibió los primeros auxilios. <br>
Imagen Facebook de la oficina del sheriff del condado de Baker

Los bomberos utilizaron motosierras para despejar un camin, ya que era demasiado complicado para los equipos de rescate bajar por la zona, “una vez que el equipo pudo llegar hasta él, lo cargaron y aseguraron en una cesta de rescate. Lo conectaron a un sistema de cuerdas de altura y lo transportaron a través del barranco”, detalla el comunicado.

Garrett fue transportado por helicóptero y trasladado por aire a un hospital local.

La oficina del sheriff del condado de Baker compartió imágenes del complicado rescate, sin embargo, no reveló la identidad del héroe de cuatro patas que alertó a la familia del accidente.

Los usuarios de Facebook comentaron en la publicación que deseaban conocer al perro, pero la policía no publicó más fotografías.

