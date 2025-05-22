Catástrofe por el gran terremoto en la costa noroeste de EEUU podría ser peor de lo previsto, revela nuevo estudio

Video “Con miedo”: turistas y habitantes de San Francisco cuentan cómo vivieron el terremoto de 7.0

Científicos de la universidad Virginia Tech advirtieron que un gran terremoto acompañado de un mega-tsunami esperado en la zona de subducción de Cascadia, que recorre parte de la costa del noroeste de Estados Unidos, podría ser peor de lo anteriormente previsto.

Un gran terremoto en la zona de Cascadia ha sido previsto por científicos por décadas. El último registrado que sacudió la zona del noroeste ocurrió alrededor de 1700 y especialistas estiman que un evento así ocurre cada 200 a 800 años.

PUBLICIDAD

Pero, de acuerdo con un estudio divulgado recientemente, los científicos de Virginia Tech proyectaron un agravamiento de los efectos de un sismo así a raíz del aumento en el nivel del mar.

Según el estudio, un sismo en la zona de Cascadia ocasionaría el hundimiento casi inmediato de buena parte de la línea costera del sur del estado de Washington, el norte de Oregón y el norte de California, áreas densamente pobladas de la región.

El reporte, difundido en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences sostiene que un gran terremoto podría provocar un hundimiento repentino de hasta 6.5 pies a lo largo de la costa.

Tina Dura, autora principal del estudio y profesora adjunta de geociencias en la Facultad de Ciencias, dijo que no se había hecho una medición de ese tipo anteriormente.

“La expansión de la llanura aluvial costera después de un terremoto en la zona de subducción de Cascadia no se ha cuantificado previamente y los impactos en el uso de la tierra podrían aumentar significativamente el tiempo de recuperación”, dijo Dura en un comunicado de Virginia Tech.

De acuerdo con las estimaciones de los científicos, el hundimiento de la tierra en la costa del noroeste traería múltiples calamidades ambientales y resultaría en una expansión de la llanura costera inundable hasta por 116 millas.

El gran terremoto podría venir acompañado de un gran tsunami con olas de hasta 100 pies, revela estudio

El gran terremoto esperado en la zona de subducción de Cascadia traería consigo un gran tsunami con olas de hasta 100 pies, de acuerdo con el estudio.

PUBLICIDAD

Esas olas causarían la sobresalinización de tierras para la agricultura y ganadería, dejándolas inutilizables.

“Las tierras bajas actuales, desarrolladas para el pastoreo de ganado y la agricultura mediante diques y drenaje, sufrirán graves pérdidas económicas”, dice el comunicado.

Según el reporte, otros impactos que traería el gran sismo sería la erosión de los sistemas naturales, “en particular los estuarios costeros, los humedales intermareales y las dunas y playas protectoras”.

“Estos actúan como amortiguadores contra las mareas de tempestad y ayudan a disipar la energía de las olas para prevenir la erosión de los sedimentos y proteger la propiedad de daños”, dice el comunicado sobre la investigación.

De acuerdo con la científica a cargo del reporte, la pérdida de estos ecosistemas podría ser irreversible.

“La pérdida de humedales intermareales impacta directamente servicios ecosistémicos como la filtración de agua, el hábitat para la pesca y las aves playeras, y la capacidad de almacenamiento de carbono”, afirmó Dura.

“Los humedales intermareales funcionan como sumideros naturales de carbono, y su erosión o conversión en marismas reduce significativamente su capacidad para secuestrar carbono”.

Actualmente, si ocurriera el sismo hoy, dice el reporte, 4,350 residentes adicionales, 22,500 estructuras y 777 millas de carreteras quedarían dentro de la llanura aluvial posterior al terremoto, lo que duplicaría con creces la exposición a inundaciones.

“Las posibles inundaciones afectarían cinco aeropuertos; 18 instalaciones críticas, como escuelas públicas, hospitales, comisarías y estaciones de bomberos; ocho plantas de tratamiento de aguas residuales; una subestación eléctrica”, dice el comunicado.

PUBLICIDAD

También estarían en riesgo 57 posibles fuentes de contaminación, como establecimientos de alimentación animal, gasolineras e instalaciones de residuos sólidos.

En un evento similar, pero en 2100, el nivel estaría hasta 3 pies por encima de su estado actual, por lo que el gran terremoto causaría aún más calamidades, dice el reporte.

De acuerdo con el boletín de prensa sobre el estudio, este aumento del nivel del mar, impulsado por el clima, “amplificará los impactos de futuros hundimientos provocados por terremotos, triplicando con creces la exposición a inundaciones de residentes, estructuras y carreteras”.

“Hoy, y más aún en 2100, a medida que aumenta el nivel del mar, el efecto inmediato del hundimiento provocado por un terremoto será un retraso en la respuesta y la recuperación debido a los activos afectados. Los efectos a largo plazo podrían dejar inhabitables a muchas comunidades costeras”, declaró Dura, también afiliada al Centro de Cambio Global .

El gran terremoto de Cascadia podría ocurrir “mañana o dentro de décadas”, dice experta

Dura, la autora líder del estudio, dijo que el gran terremoto en la zona del noroeste podría ser similar a los que causaron catástrofes en otras partes del mundo, como en Japón, donde el sismo derivó en una catástrofe nuclear.

“Prevemos que se produzcan allí terremotos y tsunamis similares a los de Japón en 2011 y Sumatra en 2004”, declaró Dura a Accuweather

El sismo por la zona de subducción de Cascadia, dijo, podría ocurrir “mañana o dentro de décadas”.

PUBLICIDAD

“Pero geológicamente hablando, estamos dentro de la ventana de posibilidades. El último evento tuvo lugar en 1700, y los registros paleosísmicos muestran que estos terremotos se repiten aproximadamente cada 200 a 800 años”, declaró.

Mira también: