Michael Meyden drogó a su hija y sus amigas en una fiesta de pijamas para que se durmieran. Ahora, irá a la cárcel

Un hombre de Oregón que drogó a su hija y a sus amigas con batidos de frutas que mezcló con un somnífero porque que no se acostaban durante una fiesta de pijamas fue condenado a dos años de cárcel.

Michael Meyden, de 57 años y residente en Lake Oswego, un suburbio de Portland, se disculpó el lunes durante la lectura de su sentencia tras declararse culpable de tres delitos graves por provocar que otra persona ingiriera una sustancia controlada, informó The Oregonian.

"Toda mi vida está destruida", dijo Meyden. "Todo lo que era importante para mí hasta ese momento ha desaparecido".

¿Por qué Michael Meyden drogó a su hija y a sus amigas?

El hombre explicó que el verano pasado planeó una divertida fiesta de pijamas para su hija y tres de sus amigas, todas ellas entonces de 12 años, pero que las niñas no se fueron a la cama a las 11 de la noche, como él quería.

Meyden dijo que quería que descansaran bien para el día siguiente, pero también quería que se fueran a la cama para poder dormir él.

Fue entonces que el hombre añadió a los batidos de frutas un medicamento para dormir, según las autoridades.

De acuerdo con The Oregonian, dos de las amigas bebieron los batidos y acabaron desmayándose.

Una tercera chica no quiso la bebida y alertó a una amiga de la familia por mensaje de texto después de que viera a Meyden volver a la habitación para asegurarse de que las chicas estaban dormidas.

La chica vio como Meyden movió el brazo de otra de las chicas y el cuerpo de otra y puso el dedo bajo la nariz de una de ellas para ver si estaba dormida.

La amiga de la familia que fue contactada por la tercera niña despertó a los padres de la niña, que se pusieron en contacto con las familias de las otras chicas.

Las niñas dieron positivo en un hospital local por benzodiacepina, utilizada para tratar el insomnio y la ansiedad. Según la fiscalía, la hija de Meyden también dio positivo.

Víctimas de Michael Meyden piden una mayor condena

De acuerdo con el sitio OregonLive, las niñas y dos de sus madres se dirigieron al tribunal y pidieron a la jueza Ann Lininger que le impusiera una condena más larga a Meyden, quien solo pasará dos años en prisión a pesar de que cada cargo conlleva una pena máxima de 10 años.

Las niñas dijeron que las acciones de Meyden representaron una traición extrema a la confianza de la que han pasado meses recuperándose.

Una de las niñas dijo que las acciones de Meyden le causaron un gran daño.

"Nos enseñaron que los adultos son personas en las que podemos confiar, a las que podemos acudir cuando necesitamos ayuda o tenemos miedo", dijo. "Sin embargo, los adultos ya no son personas en las que pueda simplemente confiar. Son personas que me asustan y me hacen pensar dos veces: ¿Y si me hicieran el mismo daño que el señor Meyden?".

