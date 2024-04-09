Los misterios sobre el ganador de los $1,300 millones del Powerball, el cuarto mayor bote en la historia del juego

Video Revelan la identidad de la hispana que ganó más de $1,000 millones en un histórico sorteo del Powerball

Una persona con un boleto que coincidía con los seis números de Powerball en el premio mayor de $1,300 millones del sábado se presentó el lunes para reclamar el premio, dijeron funcionarios de Oregon.

El premio tiene un valor en efectivo de 621 millones de dólares, si el ganador elige recibir una suma global, en lugar de una anualidad pagada durante 30 años. El premio está sujeto a impuestos federales y estatales en Oregon.

Se trata del cuarto premio de Powerball más grande de la historia y el octavo entre los juegos de lotería en EEUU.

Oregon ha tenido cinco ganadores anteriores del premio mayor de Powerball, incluidas dos familias que compartieron un premio de $340 millones en 2005.

Esto es lo que se sabe hasta ahora del ganador:

¿Quién ganó?

Los funcionarios de la Lotería de Oregón dicen que una persona se presentó el lunes para reclamar el premio y que están trabajando para verificarlo.

El billete que coincidía con los seis números se vendió en una tienda Plaid Pantry, en el noreste de Portland, una zona de casas modestas, cercana al principal aeropuerto de la ciudad y a un campo de golf.

"Plaid Pantry está encantado de saber que una de nuestras 104 tiendas de Oregon vendió el boleto del Powerball por valor de 1,300 millones de dólares", dijo el presidente y director ejecutivo de Plaid Pantry, Jonathan Polonsky, en el comunicado.

Algunos estados permiten que los ganadores de la lotería permanezcan en el anonimato, lo que puede ayudarles a evitar solicitudes de dinero en efectivo de amigos, extraños y acreedores.

Pero Oregon no es uno de ellos y exige que los ganadores se presenten en el plazo de un año para reclamar sus premios.

La tienda de conveniencia Plaid Pantry que vendió un premio mayor de Powerball de $1,300 millones, el octavo premio de lotería más grande en la historia de Estados Unidos, se ve en Portland, Oregon, el lunes 8 de abril de 2024. Las probabilidades de ganar un sorteo de Powerball son de 1 en 292 millón. Imagen Claire Rush/AP

Un inusual retraso en el sorteo del sábado

Las probabilidades de ganar un sorteo de Powerball son de 1 entre 292 millones, y nadie había ganado uno desde el 1 de enero.

Los 41 sorteos consecutivos sin un ganador hasta el domingo empataron las dos sequías más largas de la historia del juego, que ocurrieron en 2021 y 2022, según la lotería.

Se suponía que el sorteo se realizaría el sábado, pero no sucedió hasta el domingo temprano porque Powerball necesitaba más tiempo para que una jurisdicción completara una verificación por computadora previa al sorteo de cada boleto vendido.

Las probabilidades de ganar son tan pequeñas que es mucho más probable que una persona sea alcanzada por un rayo en algún momento que ganar un premio mayor de Powerball o Mega Millions, incluso si jugó todos los sorteos de ambos durante 80 años.

Sin embargo, con tanta gente invirtiendo dinero para tener la oportunidad de obtener una riqueza que les cambie la vida, alguien finalmente gana.

A cuánto equivaldrá la fortuna del nuevo ganador

Si el ganador pudiera llevarse a casa todo el premio mayor en un solo pago y no tuviera que pagar impuestos, aún estaría lejos del patrimonio neto de 227 mil millones de dólares de la persona más rica del mundo, Elon Musk.

Pero colocaría al ganador entre los menos de 800 multimillonarios de Estados Unidos.

También sería mayor que el producto interno bruto de las naciones caribeñas de Dominica, Granada y St. Kitts y Nevis. Y sería suficiente para comprar ciertos equipos profesionales de hockey y sería más de lo que Taylor Swift recaudó en su reciente gira récord.

Pero teniendo en cuenta el pago después de impuestos, 24% federales y 8% de Oregon, el pago global del ganador superaría los 400 millones de dólares, o el costo mínimo para reconstruir el recientemente destruido puente Francis Scott Key en Baltimore.

