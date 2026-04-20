Virginia

Paracaidista se estrella contra una pantalla en estadio Virginia Tech

El paracaidista estaba en pleno descenso cuando quedó atrapado frente al marcador del estadio de Virginia Tech en donde se realizaría un partido de americano. El hombre fue rescatado y puesto a salvo.

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Por:N+ Univision
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Video Paracaidista Cae en el Marcador del Juego de Virginia Tech

Un paracaidista sufrió un incidente durante su descenso en Blacksburg, Virginia, este fin de semana, cuando su paracaídas lo hizo aterrizar en el estadio de Virginia Tech.

Los hechos ocurrieron el sábado 18 de abril, previo al juego de primavera de los Hokies en el Lane Stadium. El paracaidista chocó directamente contra una pantalla gigante del recinto ante la mirada atónita de decenas de asistentes.

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El paracaidista quedó atorado en la pantalla del estadio durante una maniobra previa al inicio del partido, entre las letras “ ECH”.

Los directivos de Virginia Tech informaron a través de redes sociales que el joven fue rescatado de manera segura y que se encontraba con un estado de salud estable: “Nuestra prioridad sigue siendo su bienestar”, manifestaron pese a que el partido sufrió retrasos de más de una hora.

En las imágenes se puede ver al paracaidista, quien porta un uniforme oscuro y equipo de protección, colgando una altura considerable mientras mantiene sus manos en el artefacto, además llevaba consigo una bandera de los Estados Unidos, la cual dejó caer.

Al lugar de los hechos arribaron bomberos de Blacksburg quienes atendieron múltiples llamadas y mensajes con el reporte de los hechos. Según información de agencias, el deportista permaneció al menos 20 minutos suspendido antes de ser rescatado.

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