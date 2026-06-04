Racismo Patriot Front, el grupo de jóvenes supremacistas blancos que crece por todo el país: así se organiza Patriot Front es un grupo de jóvenes supremacistas blancos con presencia en todo el país. Se ha caracterizado por su ideología extremista y conservadora; los expertos señalan que la agrupación crece con celeridad

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Uno de los grupos supremacistas blancos más grandes del país se está expandiendo rápidamente, sumando cientos de miembros en 49 estados en los últimos dos años. Documentos internos filtrados a USA TODAY revelan una campaña de reclutamiento coordinada, impulsada por manuales paso a paso y una red de clubes de lucha donde los miembros se reúnen y reclutan a nuevos integrantes.

Los archivos, proporcionados por una fuente interna de Patriot Front, ofrecen una visión poco común del funcionamiento interno del grupo a medida que acelera su crecimiento. Conocido por sus mítines meticulosamente coreografiados —filas de hombres vestidos de forma idéntica con camisas azules, pantalones chinos y mascarillas blancas que portan banderas estadounidenses—, el grupo ha utilizado una imagen cuidadosamente orquestada para ampliar su alcance y visibilidad en todo el país.

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Un análisis de USA TODAY de la lista de miembros del grupo, de 72 páginas, y otros documentos obtenidos reveló lo siguiente:

El grupo cuenta con más de 540 miembros en todos los estados excepto Hawái, a principios de 2026. Su tamaño se ha duplicado aproximadamente cada año desde su fundación en 2018, y ha ganado más de la mitad de sus nuevos miembros en oleadas durante los últimos dos años. Está afiliado a docenas de "clubes activos", donde se sabe que jóvenes supremacistas blancos entrenan artes marciales mixtas y se congregan. El grupo gestiona de cerca su propaganda y marketing con varias guías que los miembros deben seguir estrictamente. Patriot Front tiene planes de seguir creciendo rápidamente.

En una comunicación interna filtrada, el líder del grupo, con sede en Texas, Thomas Rousseau, de 27 años, insta a sus miembros a involucrarse más, mantenerse en forma y continuar su incesante campaña de propaganda supremacista blanca. Pide alcanzar los 600 miembros antes del 4 de julio de 2026.

«Se trata de un selecto grupo de hombres entregados que supera con creces a cualquiera de nuestros contemporáneos nacionales», escribe Rousseau. Estos equipos necesitan miembros comprometidos. Hombres dispuestos a trabajar por la causa y no solo a luchar por ella».

Esta organización secreta se presenta como meramente patriótica, luchando por los valores estadounidenses “ tradicionales”. Sin embargo, los documentos obtenidos por USA TODAY aportan nuevas pruebas de las intenciones y la dirección futura del grupo: “trabajar para asegurar un futuro para los niños blancos”, como escribió uno de los solicitantes.

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“Soy nacionalista blanco y estoy cansado de ver cómo mi país es violado y saqueado por invasores extranjeros”, escribió otro aspirante al Frente Patriota al solicitar su ingreso.

USA TODAY no revela la fuente de los documentos por motivos de seguridad personal. Patriot Front no respondió a la solicitud de comentarios. Cabe destacar que el grupo rechaza públicamente la violencia, y los documentos proporcionados a USA TODAY incluyen instrucciones para que sus miembros eviten específicamente los enfrentamientos violentos o agresivos.

“Se prohíbe cualquier sugerencia o conducta que pueda insinuar, alentar o promover que los miembros se vuelvan agresivos y violentos, o que los incite a hacerlo en otros”, reza un documento.

Decenas de miembros de Patriot Front fueron acusados de conspiración para provocar disturbios en 2022 tras ser arrestados cuando se dirigían a protestar contra un desfile del Orgullo en Coeur d'Alene, Idaho. Cinco de ellos fueron finalmente condenados. Otros miembros han sido acusados de vandalismo por dañar un mural del Orgullo en Olympia, Washington, y un monumento en Richmond, Virginia, en conmemoración de Arthur Ashe, el primer hombre negro en ganar títulos individuales de tenis en Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia.

«El Frente Patriota es el grupo nacionalista blanco más activo que seguimos», afirmó Jeff Tischauser, analista sénior de investigación del Southern Poverty Law Center, quien ha estado investigando a la organización desde su creación. «Tenemos documentos internos de un grupo nacionalista blanco muy hermético, y cada vez que conseguimos información sobre lo que ocurre en su interior, mejor podemos informar a nuestras comunidades sobre las actividades de este grupo de odio».

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Un nuevo frente: clubes activos

Uno de los documentos facilitados a USA TODAY es una lista de "clubes activos" en todo el país afiliados a Patriot Front. En total hay al menos 23, repartidos en 32 estados, ya que algunos clubes figuran en la lista de más de un estado.

Estos clubes son esencialmente pequeños grupos de hombres jóvenes que se organizan en línea para reunirse en persona, ya sea en gimnasios o en lugares al aire libre donde entrenan, practican boxeo, artes marciales mixtas y realizan otras actividades al aire libre.

El documento sugiere que Patriot Front busca cada vez más atraer a estos grupos y forjar alianzas con ellos. Incluye una lista de miembros de Patriot Front que mantienen buenas relaciones con líderes de clubes activos, así como contactos dentro de los clubes a quienes se debería contactar.

El grupo extremista surgió en los días posteriores a la mortal manifestación "Unite The Right" de 2017 en Charlottesville, Virginia, organizada por antiguos miembros del grupo neonazi Vanguard America.

Los miembros del grupo participan en varias manifestaciones al año, que suelen congregar al menos a 100 personas. Las recientes concentraciones han acaparado titulares en Washington D.C., Kansas City, Des Moines y otras ciudades, incluyendo una protesta durante el fin de semana del Día de los Caídos en Virginia Beach. En estas protestas, los miembros del Frente Patriota visten pantalones chinos, camisas azules abotonadas y bufandas blancas que les cubren el rostro. Portan banderas estadounidenses, así como pancartas y banderas con el logotipo del grupo.

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«Nadie ha logrado reinventarse con tanto éxito como Patriot Front», afirmó Carla Hill, vicepresidenta de investigación del Centro sobre Extremismo de la Liga Antidifamación, que supervisa al grupo. Son muy buenos en imagen pública. Lo planifican todo con antelación, visten igual, sus colores están coordinados; todo está planeado».

Los documentos facilitados a USA TODAY revelan hasta qué punto los líderes de Patriot Front están organizados y ejercen un control absoluto sobre esa "imagen pública".

Los documentos PDF de varias páginas que se distribuyen internamente indican a los miembros del Frente Patriota exactamente cómo deben comportarse en público, qué tipo de camisas deben usar en las protestas (camisas de trabajo con dos bolsillos en el pecho, en lugar de camisas de vestir con solo uno), cómo borrar su identidad en línea y exactamente cómo compartir publicaciones sobre sus actividades.

Estos documentos suelen parecerse más a manuales de cumplimiento corporativo que a las plataformas cargadas de invectivas de los grupos de odio supremacistas blancos más "tradicionales".

“Los activistas son representantes de la organización en todo momento”, reza una Guía de Conducta General, “y en todas las circunstancias, y no existen excepciones por circunstancias ‘personales’ o ‘no oficiales’”.

Tischauser, autor de un informe que vinculaba a Patriot Front con la red de clubes activos el año pasado, explicó que Patriot Front se ha ganado la reputación entre los supremacistas blancos de ser un foco de informantes para las fuerzas del orden federales. Esto, a su vez, ha llevado al grupo a abrir un nuevo frente en sus esfuerzos de reclutamiento, afirmó: los clubes activos.

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«El Frente Patriota necesita utilizar clubes activos para reclutar miembros para el movimiento», afirmó. «Esto les ofrece una coartada creíble y también una vía de acceso al movimiento conservador estadounidense que no esté directamente relacionada con el Frente Patriota».

Se desenmascara la campaña de propaganda a nivel nacional del Frente Patriota

Es muy probable que hayas visto alguna calcomanía, folleto o pancarta de Patriot Front en tu vecindario sin siquiera darte cuenta.

Patriot Front, un grupo nacionalista blanco surgido de los líderes de la mortal manifestación "Unite the Right", colocó propaganda en el centro de Des Moines. Imagen Danielle Gehr



La propaganda no dista mucho de la que se suele ver en marcas que enfatizan el patriotismo estadounidense. Utilizando una paleta de colores fija, como rojos, blancos y azules, e incorporando los logotipos de Patriot Front, los folletos suelen apelar a la retórica patriótica con lemas como "Estados Unidos primero", junto con imágenes de hombres blancos de mandíbula fuerte y hombros anchos.

Otros ejemplos se acercan más a la ideología supremacista blanca del Frente Patriota, utilizando lemas como "Recuperemos América" y "No robada, conquistada". El grupo también es abiertamente antisemita, y sus miembros portan pancartas en eventos con el lema "No a los sionistas en el gobierno".

Patriot Front ha sido responsable de la distribución de miles de piezas de propaganda en los últimos años, y los documentos proporcionados a USA TODAY ilustran hasta qué punto se ha organizado y controlado esta actividad.

Los documentos incluyen una guía sobre cómo crear plantillas para grafitis y otra sobre cómo y dónde colocar carteles grandes que anuncien al grupo, incluyendo instrucciones sobre cómo mezclar harina y agua para crear pasta de almidón para pegar los carteles.

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Otro documento detalla con precisión cómo crear una pancarta del Frente Patriótico, incluyendo cómo atar los nudos para fijar la lona.

Fundamentalmente, los documentos insisten en que los miembros del Frente Patriota solo utilicen propaganda, incluidos eslóganes, logotipos e imágenes, creada por la cúpula directiva del grupo y aprobada por el propio Rousseau.

“Intentan atraer al público más amplio posible, por lo que difunden mensajes de orientación patriótica”, afirmó JM Berger, investigador, autor y académico, coautor de un estudio fundamental de 2020 sobre las actividades propagandísticas del Frente Patriota. Intentan captar a personas que, si simplemente les preguntaras: "¿Quieres unirte al Partido Nazi?’, dirían que no”.

“Nuestra misión es un reinicio total de la nación que vemos hoy: un retorno a las tradiciones y virtudes de nuestros antepasados”, se lee en el sitio web de Patriot Front.

Aunque la palabra "blanco" no aparece en el manifiesto, los mensajes filtrados, junto con años de investigación sobre Rousseau y otros miembros del grupo, han llevado a expertos de todo tipo a establecer los verdaderos objetivos del Frente Patriota.

A pesar de todos los controles sobre propaganda, conducta y publicidad, los investigadores saben desde hace años lo que realmente piensan y quieren los líderes y miembros de Patriot Front. Una filtración de 2022 de miles de mensajes internos y grabaciones de audio y video entre miembros de Patriot Front, publicada por el colectivo de medios Unicorn Riot, ofreció una visión sin filtros del interior del grupo.

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Y la filtración a USA TODAY proporciona más pruebas del cuidadoso montaje del grupo, dijo Tischauser, el investigador del SPLC.

"No me cabe la menor duda de que Patriot Front es un grupo nacionalista blanco que intenta construir un etnoestado blanco", afirmó. Según los mensajes filtrados, sabemos que los miembros de Patriot Front idolatran a Hitler, bromean sobre el Holocausto, utilizan insultos racistas y desean traumatizar psicológicamente a los grupos no blancos; se sienten muy cómodos siendo supremacistas blancos en privado.