escuelas Tribunal de Iowa levanta bloqueo y permite restringir temas LGBTQ+ en escuelas y bibliotecas Tras tres años de litigios, un tribunal permitió a Iowa aplicar su ley que limita contenidos LGBTQ+ en escuelas y regula libros, mientras el caso continúa en tribunales.

Video Prohibición de libros en escuelas públicas genera polémica entre maestros

Iowa puede aplicar una ley que restringe a los maestros hablar sobr e temas LGBTQ+ con estudiantes desde preescolar hasta sexto grado y prohíbe ciertos libros en bibliotecas y aulas, según dictaminó un tribunal de apelaciones el lunes.

La decisión anula temporalmente la suspensión impuesta por un juez de primera instancia.

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La medida fue aprobada inicialmente por las mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado de Iowa, así como por la gobernadora republicana Kim Reynolds en 2023, argumentando que reforzaba la educación apropiada para la edad desde preescolar hasta el último año de secundaria. Durante los tres años transcurridos desde que la Asociación de Educación del Estado de Iowa, importantes editoriales y autores de bestsellers, así como la organización de defensa de los derechos LGBTQ+ Iowa Safe Schools, presentaron demandas, se ha librado una batalla legal constante en los tribunales.

La ley estuvo vigente durante parte del año escolar 2024-2025 hasta marzo pasado, cuando un juez federal reimplantó la prohibición temporal de la disposición que prohíbe la presencia en bibliotecas escolares y aulas de libros que contengan actos sexuales específicos. En una decisión separada de mayo, el juez federal Stephen Locher dictaminó que Iowa podía restringir la instrucción obligatoria sobre identidad de género y orientación sexual en las escuelas hasta sexto grado, pero no podía aplicar la restricción a ningún "programa" o "promoción", argumentando que esos términos eran demasiado amplios.

Iowa solicitó a la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos que revocara ambas decisiones, lo cual un panel de tres jueces hizo el lunes. Los casos continuarán en el tribunal de distrito mientras la ley esté vigente.

"Esta es una gran victoria para los padres de Iowa", declaró la fiscal general republicana de Iowa, Brenna Bird, en un comunicado. "Los padres siempre deben saber que la escuela es un lugar seguro para que sus hijos aprendan, sin tener que preocuparse de que estén siendo adoctrinados con materiales y filosofías sexuales inapropiadas".

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La medida de Iowa se promulgó en 2023 en medio de una ola de legislación similar en todo el país, impulsada por legisladores republicanos, para prohibir la discusión sobre identidades LGBTQ+ y restringir el uso de los baños en las escuelas. Muchas de esas leyes dieron lugar a impugnaciones judiciales. La decisión se produce después de que la administración Trump anunciara el lunes la rescisión de los acuerdos adoptados durante administraciones anteriores que defendían los derechos y protecciones de los estudiantes transgénero.

Docentes y otros afirman que la prohibición de libros es demasiado amplia

La ley de Iowa establece que las bibliotecas escolares de primaria y secundaria no pueden incluir materiales con descripciones o representaciones visuales de seis actos sexuales diferentes. La defensa del estado argumentó que la ley describe explícitamente las restricciones y que el estado, en su misión de promover la educación infantil, tiene motivos legítimos para garantizar que los materiales de las escuelas públicas sean apropiados.

Sin embargo, el sindicato de docentes, así como editores y autores, han sostenido que la ley es demasiado amplia, ya que va "mucho más allá de la obscenidad al prohibir cualquier libro con cualquier descripción de un acto sexual para cualquier edad", según consta en su demanda. Además, argumentaron que las bibliotecas son lugares de aprendizaje voluntario, no existen exclusivamente para promover la misión educativa de la escuela.

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El tribunal de apelaciones falló a favor del estado, dictaminando que las restricciones no son ambiguas y que los libros en una biblioteca escolar pueden considerarse parte del currículo escolar. Por esa razón, el tribunal señala que las alegaciones de los autores y editores de que la ley infringe los derechos de la Primera Enmienda probablemente no prosperarán.

El fallo también afirma: “ La Primera Enmienda no garantiza a los estudiantes el derecho a acceder a los libros de su elección a expensas del contribuyente”.

El estado insiste en que las restricciones de identidad de género se aplican a la instrucción obligatoria de K-6

La ley también prohíbe “cualquier programa, currículo, examen, encuesta, cuestionario, promoción o instrucción relacionada con la identidad de género o la orientación sexual”. Los abogados del estado sostuvieron que dicho texto, tal como está redactado, se refiere al currículo escolar obligatorio. Los opositores argumentaron que la ley es lo suficientemente ambigua como para limitar cualquier información a la que se acceda o cualquier actividad que se realice en la escuela.

“Interpretando el texto literal”, declaró el tribunal de apelaciones, “no podemos afirmar que la aseveración del estado sea errónea”.

La decisión de Locher en mayo pasado había otorgado una orden judicial parcial, indicando que el estado podía restringir dichos temas en lo que respecta al currículo, exámenes, encuestas, cuestionarios o instrucción, pero no en relación con ningún “programa” o “promoción”.

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Locher explicó con detalle lo que esto significaba: “Los estudiantes de sexto grado y grados inferiores deben poder unirse a Alianzas de Género y Sexualidad (GSA, por sus siglas en inglés) y otros grupos estudiantiles relacionados con la identidad de género y/o la orientación sexual”. Además, el distrito, los maestros y los estudiantes “deben tener permiso para publicitar” dichos grupos.

Al anular el bloqueo parcial de Locher, el tribunal de apelaciones afirmó que Locher se centró erróneamente en las palabras “programa” y “promoción” al interpretar “una visión amplia del alcance de la ley”.

Dado que Iowa Safe Schools y los estudiantes solicitaron al tribunal que bloqueara la ley en su sentido literal, y no por alegaciones específicas de que infringía sus derechos, el tribunal de apelaciones indicó que su demanda probablemente fracasará en cuanto al fondo.

El tribunal de apelaciones también dijo que el estado podría hacer cumplir una disposición que exige que los administradores escolares notifiquen a los padres si un estudiante hace una transición social y quiere usar un pronombre o nombre diferente en la escuela.