Hawaii Ordenan la evacuación de más de 4,000 personas en Hawái mientras crece el riesgo de desbordamiento de una represa centenaria Las aguas turbias provocadas por las intensas lluvias han inundado las calles, se han llevado por delante vehículos y han obligado a evacuar a más de 4,000 personas en localidades al norte de Honolulu, en Hawái, mientras se cierne la amenaza de colapso de una represa de 120 años de antigüedad.

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Las aguas turbias provocadas por las fuertes lluvias inundaron las calles, arrancaron casas de sus cimientos, se llevaron vehículos y provocaron órdenes de evacuación para miles de residentes en localidades al norte de Honolulu el viernes, mientras las autoridades advertían del posible colapso de una presa de 120 años de antigüedad.

Las sirenas de emergencia sonaron a lo largo de la costa norte de Oahu, donde el aumento del nivel del agua dañó viviendas en una comunidad mundialmente famosa por el surf. Las autoridades de Honolulu ordenaron a los residentes a las 5:35 am del viernes (hora local) que abandonaran la zona situada aguas abajo de la presa de Wahiawa, afirmando que esta se encontraba "en riesgo de rotura inminente".

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No hubo informes inmediatos de muertos o heridos, pero bomberos y socorristas en motos acuáticas rastreaban las aguas en busca de personas que hubieran quedado atrapadas, dijo Ian Scheuring, portavoz de Honolulu.

"Tenemos informes de viviendas que han sido arrastradas", dijo. Pero la agencia no sabe cuántas. La orden de evacuación pidió a los residentes que huyeran en vehículos compartidos debido al intenso tráfico.

Las autoridades han estado vigilando los niveles de las presas desde que una tormenta la semana pasada descargó fuertes lluvias en todo el estado, lo que provocó inundaciones catastróficas que arrasaron carreteras y viviendas. Aunado a ello, se pronosticó que una tormenta similar, aunque más débil, traería más lluvia durante este fin de semana.

El gobernador de Hawái, Josh Green, dijo en una publicación en redes sociales que se ha activado a la Guardia Nacional de Hawái para responder a las inundaciones. "La tormenta, por supuesto, es muy severa en este momento, particularmente en la parte norte de Oahu", dijo, describiendo aguas de inundación que llegan a la altura del pecho. "Va a ser un día muy incierto".

La mayor parte del estado se encontraba bajo alerta de inundaciones, con el norte de Oahu bajo advertencia de inundaciones repentinas, según el Servicio Meteorológico Nacional, que informó de "inundaciones repentinas generalizadas que ponen en peligro la vida" y que son "extremadamente peligrosas", especialmente en Haleiwa y Waialua.

Se está evacuando un refugio en la Escuela Secundaria y Preparatoria de Waialua debido a las inundaciones, dijo Scheuring. Había unas 185 personas y 50 mascotas que habían buscado refugio allí, pero están siendo trasladadas en autobús a otro centro de evacuación.

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"Con lo saturado que estaba todo desde el fin de semana pasado, no hacía falta mucho y nos cayó una gran cantidad", dijo, señalando que durante la noche cayeron entre 8 y 12 pulgadas de lluvia en algunas partes del norte de Oahu.

Preocupación por la represa centenaria

Mientras se preparaba para evacuar a la casa de una amiga en un terreno más elevado, Kathleen Pahinui, residente de Waialua, dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica que la presa, que está envejeciendo, es motivo de preocupación cada vez que llueve.

"Solo recen por nosotros", dijo. "Entendemos que se avecinan más lluvias".

Molly Pierce, portavoz del Departamento de Gestión de Emergencias de Honolulu, dijo que la orden de evacuación afecta a más de 4,000 personas, aunque la cifra podría ser mayor.

Las autoridades emitieron una advertencia sobre la presa durante las fuertes lluvias de la semana pasada, pero el nivel del agua bajó a medida que la lluvia amainó.

"El agua está desbordando el aliviadero en este momento", dijo.

El senador estatal Brenton Awa, un republicano que representa a North Shore, dijo que la zona, que desde hace mucho tiempo es popular entre los turistas y famosa por sus grandes olas, ha experimentado un gran desarrollo y la llegada de nuevos residentes en los últimos años. "No es el North Shore que conocí cuando era niño", dijo, y agregó que se pregunta cómo esta inundación sin precedentes cambiará aún más la zona.

Dijo que había leído informes de que algunas personas no pudieron evacuar debido a las inundaciones. "En este momento es una comunidad aislada, están incomunicados", dijo.

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El estado regula 132 presas en todo Hawái, la mayoría de ellas construidas como parte de sistemas de riego para la industria de la caña de azúcar, según un informe de infraestructura de 2019 de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles.