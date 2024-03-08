¿Por qué en algunos estados y territorios de EEUU no se cambia la hora este domingo?

Video Este domingo debes ajustar el reloj: ¿cómo puede afectar el cambio de horario en EEUU nuestra salud? Un médico explica

La temporada del horario de verano, que es como se conoce el periodo en que adelantamos el reloj una hora entre la primavera y el verano, fue implementado de manera contingente desde 1918 cuando la nación entró a participar en la primera guerra mundial.

El conocido inicialmente como ‘horario de guerra’ por el motivo original de su implementación, el horario de verano, fue instituido legal y permanentemente a través de la ley de Horario Uniforme de 1966.

Qué dice la ley de Horario Uniforme de 1966 en relación con el horario de verano

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, durante la cual el horario de verano fue instituido permanentemente en toda la nación, los estados quedaron en libertad de usarlo o no y de definir los parámetros, e incluso las áreas dentro de sus territorios, en que el horario sería aplicado.

Esa situación duró hasta la promulgación de la ley de Horario Uniforme de 1966 por el presidente Lyndon Johnson, cuyo propósito fue el de instituir la adopción y apego a una hora uniforme dentro de las distintas zonas horarias de Estados Unidos.

Una de las medidas de la ley fue la de instituir y regular el establecimiento de un horario de verano que comienza en la primavera y finaliza en el otoño. La ley, sin embargo, dio la opción a los estados de no participar en la práctica.

La ley estableció además que aquellos estados que optaran por no acogerse al horario de verano deberían permanecer en el horario regular, u horario estándar, durante todo el año y prohíbe expresamente que un estado instituya permanentemente el horario de verano, lo que los mantendría una hora por delante de noviembre a marzo, cuando el resto de país utiliza el horario estándar.

Desde entonces los siguientes estados y territorios optaron por no acogerse al horario de verano.

Arizona

El estado de Arizona no observa el horario de verano desde 1968, cuando la legislatura estatal optó por no participar en la Ley de Horario Uniforme de 1966.

En aquel momento, Arizona argumentó que su situación geográfica le permite recibir mucha luz natural (y calor) durante todo el año y que al no instituir el horario de verano mantiene las temperaturas bajas al inicio de la jornada laboral y reduce el uso de energía.

Otro de los motivos alegados por Arizona es que la adopción permanente del horario estándar sincroniza la hora de acostarse con la luz exterior, algo que según comunidad médica y científica es mejor para la salud ya que el reloj interno humano está alineado con la luz de la mañana por lo que el horario estándar nos permite aprovechar mejor los ciclos de sueño.

En 2015, un proyecto de ley que habría restablecido el horario de verano en Arizona, por las ventajas económicas de estar alineados con otros estados, fue derrotado en la legislatura estatal.

Una porción de la Nación Navajo, que cubre parte del noreste de Arizona utiliza el horario de verano ya que se extiende hasta Utah y Nuevo México, que usan el cambio de hora.

Hawaii

Hawaii optó por usar la hora estándar permanentemente en 1967, un año antes que Arizona, en 1967 ya que su situación geográfica justo el sur del trópico de cáncer en el medio del océano Pacífico hace innecesario.

Al igual que en cualquier otra zona tropical, en Hawaii el sol sale y se pone aproximadamente a la misma hora todos los días por lo que el horario de verano solo causaría confusiones y complicaciones innecesarias sin ninguno de los beneficios que trae el reto de los 49 estados contiguos que se encuentran todos al norte del trópico de cáncer.

Territorios federales y Puerto Rico

Las mismas razones alegadas por Hawaii hicieron que un grupo de territorios federales que incluye Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, así como Puerto Rico tampoco observan el horario de verano.

Arizona, Hawaii, Puerto Rico y los territorios federales pronto podrían tener compañía. Actualmente un grupo de estados que incluye a Carolina del Sur, Maine, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee y Vermont están considerando activamente legislación que pondría fin al cambio de horario adoptando permanentemente el horario estándar.

Sin embargo no todos los estados prefieren esta opción. Algunos han aprobado leyes que les permitirán el horario de verano permanentemente si alguna vez la ley federal se los permite, mientras que hay un grupo bipartidista de senadores está promoviendo actualmente un proyecto de ley, que incluso llego a ser aprobado en el senado en el Congreso anterior, que instituiría el horario de verano permanentemente en todo el país.