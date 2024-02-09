Un fuerte sismo de magnitud 6.3 sacude la Isla Grande de Hawaii
El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó inicialmente que el terremoto fue de magnitud 6,3 e informó que no se esperaba un tsunami.
Por:Univision
Un fuerte sismo de magnitud 6.3 sacudió este viernes la Isla Grande de Hawaii, sin que se conozcan de momento reportes de daños materiales o humanos.
De acuerdo con el Servicio Geológico de EEUU, tuvo su epicentro a 31 km de Hawaiian Ocean View, en Hawaii.
