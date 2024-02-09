Cambiar Ciudad
Hawaii

Un fuerte sismo de magnitud 6.3 sacude la Isla Grande de Hawaii

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó inicialmente que el terremoto fue de magnitud 6,3 e informó que no se esperaba un tsunami.

Univision
Un fuerte sismo de magnitud 6.3 sacudió este viernes la Isla Grande de Hawaii, sin que se conozcan de momento reportes de daños materiales o humanos.

De acuerdo con el Servicio Geológico de EEUU, tuvo su epicentro a 31 km de Hawaiian Ocean View, en Hawaii.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó inicialmente que el sismo informó que no se esperaba un tsunami.

Más información en breve.

