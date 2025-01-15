Incendios en California: fuertes vientos amenazan con avivar las llamas y originar nuevos fuegos; sube a 25 el número de muertos

Video En realidad aumentada: esta es la cantidad de terreno consumido por los incendios en California

Una nueva ronda de condiciones meteorólogicas peligrosas para los incendios hasta este miércoles tenía en jaque a millones de habitantes del sur de California devastado por los fuegos, que ya dejan al menos 25 muertos y miles de hogares y negocios destruidos.

Los bomberos obtuvieron un respiro el martes cuando los vientos fueron inesperadamente suaves y pudieron avanzar en la lucha contra los dos enormes incendios del área de Los Ángeles y apagar rápidamente varios fuegos nuevos. Pero los fuertes vientos pronosticados para la noche del martes y hasta este miércoles amenazaban con avivar las llamas.

PUBLICIDAD

Una semana después de que estallaran los incendios y se extendieran sin control, los meteorólogos pronosticaron que los vientos "particularmente peligrosos" de Santa Ana aumentarían, por lo que esa sigue siendo la mayor preocupación este miércoles.

"Aún no hemos salido del peligro. Estén atentos a cualquier incendio que se propaga rápidamente. Los vientos no fueron tan fuertes hoy, pero podría haber otro aumento esta noche o mañana", escribió el martes el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en iglés) de Los Ángeles. "La advertencia de bandera roja por PDS sigue vigente para las mismas áreas, ahora desde las 3:00 am hasta las 3:00 pm del miércoles", agregó.

Por PDS, la agencia se refiere a una "situación particularmente peligrosa", una advertencia poco común y de uso reciente. Las áreas bajo este tipo de alertas suelen tener una combinación de algunas de las ráfagas de viento más fuertes y aire muy seco, además de sequía. En estas áreas se espera un rápido crecimiento del fuego y un comportamiento extremo de las llamas.

Estas son las zonas bajo ese tipo de advertencia de bandera roja por PDS, según el NWS Los Ángeles:

Zonas bajo advertencia de bandera roja y advertencias de bandera roja por PDS (en morado). Imagen Servicio Nacional Meteorológico Los Ángeles/X



El NWS también extendió la advertencia de bandera roja para algunas zonas al norte de la ciudad hasta el jueves.

El pronóstico para este miércoles es de ráfagas de viento de 50 a 70 millas por hora en las montañas y de 30 a 50 millas por hora en los valles y áreas costeras de los condados de Los Ángeles y Ventura, según el NWS.

"Todas las plantas y la vegetación están realmente secas y listas para arder, así que... los incendios pueden crecer bastante rápido", dijo el meteorólogo Ryan Kittell a la AFP.

PUBLICIDAD

Los incendios de Palisades y Eaton, que aún siguen ardiendo en algunos lugares, podrían volver a encenderse y las nuevas igniciones podrían volverse problemáticas rápidamente, agregó Kittell.

Hasta la madrugada de este miércoles en California, sigue habiendo cuatro incendios activos de consideración. El Palisades, el mayor, ha quemado ya al menos 23,713 acres y está contenido en un 18%, el Eaton ha quemado al menos 14,117 acres y está contenido en un 35%, el Hurst ha sido contenido en un 97% y ha quemado cerca de 800 acres y el Auto 61, contenido en un 47%, según Cal Fire.

Más de 94,000 clientes estaban sin electricidad esta madrugada, debido a que las empresas de servicios públicos cortaron la electricidad en algunos casos para evitar que sus líneas provocaran nuevos incendios.

Incendios en California: sube el número de muertos y desaparecidos

La tarde del martes la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles actualizó a 25 el número de muertes relacionadas con los incendios. De ellas, 17 están relacionadas con el incendio Eaton, en el área de Altadena, y 8 con el incendio Palisades, en Pacific Palisades.

Y es probable que el número de falleciedos aumente, según el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna.

Casi 30 personas siguen desaparecidas, informó Luna el martes y agregó que también se ha encontrado a algunas personas reportadas como desaparecidas anteriormente.

Los residentes del sur de California se alistan para posibles nuevas evacuaciones

Se les dijo a los residentes que estuvieran listos para huir en cualquier momento. Hasta el martes por la mañana, unas 84,800 personas habían sido advertidas de que se les podría ordenar evacuar debido al riesgo de incendio.

PUBLICIDAD

Otras 88,000 personas permanecían bajo órdenes de evacuación vigentes.

Los residentes dijeron que estaban listos para hacer una huida apresurada. Javier Vega y su novia han planeado cómo pueden empacar rápidamente a sus dos gatos, ocho peces y un gecko leopardo si reciben órdenes de evacuar.

“Normalmente, en cualquier otra noche, escuchar helicópteros volando desde la medianoche hasta las 4:00 de la mañana, eso volvería loco a cualquiera”, dijo Vega. Pero pensando que estaban ayudando a los bomberos a evitar que las llamas amenazaran su vecindario, explicó, “en realidad fue reconfortante para mí irme a dormir”.

Para aquellos cuyas casas sobrevivieron, existe la frustración de no poder regresar. Para otros, no queda nada.

"Todos nos fuimos con la ropa que teníamos puesta", dijo Sonja Jackson al Los Angeles Times mientras esperaba en la fila para recibir ayuda del gobierno. "Pensábamos que podríamos regresar por la mañana. No pensábamos que los incendios iban a hacer lo que hicieron".

Arrestos en medio de los incendios en California

En medio de la devastación de los incendios, la policía anunció que han llevado a cabo unos 50 arrestos, por saqueos, vuelo de drones en zonas de incendios, violación del toque de queda y otros delitos.

Entre ellos, tres personas fueron arrestadas bajo sospecha de incendio provocado después de ser vistas provocando pequeños incendios que fueron extinguidos de inmediato, dijo el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell. Uno de ellos estaba usando un encendedor de barbacoa, otro encendió un cepillo y un tercero intentó encender un cubo de basura, puntualizó. Todos estaban muy lejos de las zonas de desastre.

PUBLICIDAD

Las autoridades federales dijeron el martes que han iniciado una investigación sobre las causas de los incendios, pero advirtieron que esta podría llevar tiempo.

"Sabemos que todos quieren respuestas, y la comunidad merece respuestas. ATF les dará esas respuestas, pero será una vez que completemos una investigación exhaustiva", dijo José Medina de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Entre las nueve personas acusadas de saqueo se encontraba un grupo que robó un premio Emmy de una casa evacuada, dijo el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

Kaylin Johnson y su familia planeaban pasar la noche en su casa, una de las pocas que quedan en pie en Altadena, cerca de Pasadena. Tenían la intención de hacer guardia para evitar los saqueos y regar la casa y las propiedades de sus vecinos para evitar nuevos fuegos.

“Nuestras vidas han quedado en suspenso indefinidamente”, dijo Johnson por mensaje de texto, añadiendo que no pueden ir y venir libremente debido a las restricciones para entrar en las zonas quemadas. “Pero prefiero estar aquí y no irme que no me permitan volver en absoluto”.

Cómo se preparan los bomberos y autoridades frente a la amenaza de los vientos

Los aviones rociaron casas y laderas con químicos retardantes de fuego de color rosa brillante, mientras que equipos y camiones de bomberos se desplegaron en lugares particularmente vulnerables con maleza seca.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y otros funcionarios que fueron criticados por su respuesta inicial, expresaron su confianza en que la región está lista para enfrentar la nueva amenaza. La alcaldesa dijo que pudo volar sobre las áreas de desastre, que describió como parecidas a las secuelas de un "huracán seco".

PUBLICIDAD

No se esperaba que los vientos esta vez alcanzaran las mismas velocidades feroces observadas la semana pasada, pero podrían dejar en tierra a los aviones de extinción de incendios, dijo el jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, Anthony Marrone.

"Tenga la seguridad de que la región del condado de Los Ángeles está preparada", agregó Marrone. "Hemos revisado el sistema de agua en el área del incendio de Eaton y está operativo, lo que significa que tenemos agua y tenemos presión".

Marrone también llamó a las personas sin hogar a evitar iniciar incendios para calentarse y a buscar refugio.

Los bomberos han intervenido en los pequeños incendios que han surgido y han sofocado rápidamente varios en el condado de Los Ángeles, incluido un incendio el martes por la noche en el Bosque Nacional de Los Ángeles.

Ahora, respaldados por bomberos de otros estados, así como de Canadá y México, se desplegaron equipos para atacar los brotes o nuevos incendios. La fuerza de extinción de incendios es mucho mayor que hace una semana, cuando cuando comenzaron a arden los dos grandes incendios.

Los fuertes vientos también estaban levantando cenizas tóxicas, y los funcionarios de salud instaron a todos a usar una máscara.

"La ceniza no es solo tierra", dijo Anish Mahajan del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. "Es un polvo fino y peligroso que puede irritar o dañar el sistema respiratorio y otras partes del cuerpo donde cae".

El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó el martes que los equipos de remoción de escombros estén en alerta, mientras los administradores de emergencias esperan posibles tormentas invernales que podrían provocar deslizamientos de tierra.

PUBLICIDAD

El costo de los incendios de California se estima en cientos de miles de millones

La escala del desastre todavía es difícil de comprender para muchos.

La alcaldesa, Karen Bass, dijo que solo después de sobrevolar el lugar comenzó a apreciar la inmensidad del daño. "Una cosa es verlo en televisión y otra cosa es verlo desde el aire. La destrucción masiva, masiva, es inimaginable hasta que la ves en realidad", declaró.

AccuWeather aumentó su evaluación del costo total de la tragedia a entre 250,000 y 275,000 millones de dólares, una cifra que la convertiría en una de las más costosas en la historia de Estados Unidos.

Mientras, el gobernador Newsom y miembros de la Alcaldía de Los Ángeles tomaron medidas para evitar la especulación inmobiliaria y los desalojos en medio de los incendios, a medida que aumentan las preocupaciones de que este desastre empeorará la crisis de vivienda en la ciudad.

Con información de AP y AFP.