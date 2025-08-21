Tras medio siglo de crecimiento, población inmigrante en EEUU cae por primera vez desde los años 60, según Pew

Video “Vengo de trabajar”: los gritos de un hispano detenido por agentes federales en Washington DC

Durante más de 50 años, el número de inmigrantes residentes en Estados Unidos creció de manera sostenida, alcanzando niveles récord. Sin embargo, por primera vez desde la década de 1960, la población inmigrante se redujo en los primeros meses de 2025, marcando un cambio histórico en la tendencia migratoria del país.

Según un análisis del Centro de Investigación Pew basado en datos de la Oficina del Censo, en enero de 2025 residían en Estados Unidos 53.3 millones de inmigrantes, el mayor número jamás registrado. Pero, desde entonces y hasta junio, la cifra disminuyó en más de un millón, situándose en 51.9 millones y representando el 15.4% de la población, frente al 15.8% previo.

El estudio de Pew se fundamenta en estadísticas oficiales y responde a preguntas clave sobre la composición y evolución de la comunidad inmigrante . Incluye datos sobre países de origen, estatus legal, lugares de residencia, nivel educativo y habilidades lingüísticas, entre otros aspectos relevantes.

Factores detrás de la caída de la población inmigrante

Tras un periodo de ingreso récord de inmigrantes entre 2020 y 2025, la disminución está directamente relacionada con cambios políticos implementados desde mediados de 2024. En junio de ese año, el presidente Joe Biden anunció nuevas restricciones al asilo , lo que redujo drásticamente los encuentros fronterizos con solicitantes de protección.

La tendencia se reforzó en enero de 2025, cuando Donald Trump volvió a la presidencia y, en sus primeros 100 días, firmó 181 decretos para frenar la llegada de nuevos inmigrantes y aumentar las deportaciones de no ciudadanos. Aunque los efectos completos de estas políticas aún no se han medido, el estudio detecta ya una reducción significativa, especialmente entre la población inmigrante no autorizada.

El descenso también podría verse influido por una menor tasa de respuesta en las encuestas oficiales entre inmigrantes, según advierte Pew.

El perfil y el origen de la comunidad inmigrante en Estados Unidos

El análisis de Pew indica que Estados Unidos sigue siendo el país con más inmigrantes del mundo, aunque en proporción a su población, otras naciones como Canadá (22%) o Emiratos Árabes Unidos (75%) superan a Estados Unidos (15.4%).

En cuanto al origen, la composición es diversa. Más de 11 millones provienen de México (22%), seguidos por inmigrantes de India (6%), China (6%), Filipinas (4%) y Cuba (3%). La mitad de los inmigrantes (52%) nació en algún país latinoamericano, mientras que Asia representa la segunda región de origen con 27% del total en 2023.

La llegada de migrantes de Sudamérica y Europa ha aumentado en los últimos años, mientras que el flujo desde Asia y África subsahariana ha disminuido. De los recién llegados entre 2021 y 2023, el 20% procedía de Sudamérica y el 12% de Europa o Canadá. Por el contrario, el porcentaje de llegados desde Asia bajó de 29% a 24% y desde África subsahariana de 8% a 5% en ese mismo periodo.

Estatus migratorio, empleo y residencia de los inmigrantes en EEUU

En 2023, el 46% de los inmigrantes en Estados Unidos eran ciudadanos naturalizados, un 23% tenía residencia legal permanente y un 4% era residente temporal. Pew detalla que los inmigrantes sin autorización sumaban 27% y, dentro de ese grupo, unos 14 millones carecían de estatus legal completo, aunque el 40% contaba con alguna protección temporal frente a la deportación, como asilo, permisos por TPS o DACA. Cambios recientes han reducido estas protecciones, especialmente para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

La fuerza laboral inmigrante también se ha visto afectada; entre enero y junio de 2025, el porcentaje de trabajadores inmigrantes se redujo de 20% a 19%, perdiendo más de 750,000 puestos de trabajo. En general, en 2023 había 33 millones de inmigrantes en la fuerza laboral, un incremento sostenido desde 1995, cuando representaban solo el 12%.

Por otro lado, la mayoría de los inmigrantes reside en cuatro estados: California, Texas, Florida y Nueva York, concentrándose en 12 áreas metropolitanas, siendo Nueva York la principal, seguida por Los Ángeles y Miami.

El perfil educativo de la comunidad inmigrante

Pew reporta que el 24% de los adultos mayores de 25 años no ha terminado la secundaria, frente al 7% de los nacidos en Estados Unidos. Sin embargo, el porcentaje de inmigrantes con título universitario o superior iguala al de los estadounidenses que es de 36%.

La región de origen influye notablemente, pues solo el 11% de inmigrantes de Centroamérica ha realizado estudios universitarios, mientras que los provenientes de Asia, Europa y África muestran porcentajes superiores.

Respecto al inglés, el 52% de los inmigrantes mayores de cinco años habla el idioma con fluidez o lo utiliza en casa. El dominio del inglés es especialmente alto entre los inmigrantes provenientes de Canadá, Oceanía y Europa, con porcentajes de fluidez que rondan entre el 72% y el 97%. En el caso de África subsahariana, aproximadamente el 75% de sus inmigrantes también hablan inglés con soltura.

En cambio, solo un tercio de los migrantes centroamericanos cuenta con alto dominio del inglés. Además, cuanto más antigua sea la llegada al país, mayor es la competencia lingüística: el 57% de los inmigrantes arribados antes de 2000 hablan inglés con soltura, frente al 47% de quienes ingresaron después de 2010.

