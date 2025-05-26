El oficial Leslie O’Neal renunció a la Policía de Dalton en medio de la controversia por la detención errónea de Ximena Arias-Cristobal , la joven hispana de 19 años que fue enviada a un centro migratorio .

Pero su dimisión, al parecer, no tuvo que ver con remordimientos por su acción.

En su carta de renuncia, el oficial responsabilizó al departamento por su “inadecuada respuesta” tras el incidente.

O'Neal afirmó que ya no podía desempeñar su labor "sin temor a represalias de la comunidad" y acusó a su departamento de no haberlo defendido ante las críticas públicas derivadas del caso. La carta fue publicada por su esposa en redes sociales.

El ahora exfuncionario acusó a su departamento de no haberlo defendido ante las críticas públicas derivadas del caso.

La carta fue publicada por su esposa en redes sociales.

El arresto de Arias-Cristobal se produjo el 5 de mayo tras una parada de tráfico que las autoridades reconocieron más tarde que fue un error . Una cámara de patrulla mostró que otro vehículo —no el de Ximena— había violado la señal de “no girar en rojo”.

A pesar de ello, O’Neal la detuvo, y al descubrir que no era ciudadana estadounidense, fue transferida al centro de detención de ICE en Stewart, Georgia, donde pasó más de dos semanas.

¿Qué dice la carta de renuncia del oficial que detuvo a Ximena Arias?

En su carta dirigida al jefe de policía del Departamento de Dalton , el oficial O’Neal afirmó que su decisión de renunciar fue motivada por la falta de respaldo institucional tras el error que derivó en la detención de Arias-Cristobal.

Según escribió, el hecho de que la acusación en su contra fuera retirada sin explicación pública lo dejó expuesto.

“El silencio del departamento ante la difamación generalizada no solo ha hecho que mi posición sea personalmente insostenible, sino que también ha creado un entorno en el que ya no puedo llevar a cabo eficazmente mis funciones dentro de la ciudad de Dalton sin temor a una mayor reacción de la comunidad”, señaló O’Neal en la misiva.

Su esposa acompañó la carta con un mensaje donde promocionaba su disponibilidad para trabajar en otros cuerpos de seguridad o investigación legal, destacando su “compromiso inquebrantable con el servicio público”.

Un portavoz de la ciudad de Dalton confirmó la renuncia de O’Neal el viernes pasado a medios de comunicación.

Más detalles sobre la detención de la joven hispana Ximena Arias

Arias-Cristóbal, quien llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía cuatro años, no califica para DACA ni tiene familiares directos con ciudadanía estadounidense, lo que deja su estatus migratorio en una situación incierta.

Durante su arresto, Arias expresó con angustia: “No puedo ir a la cárcel. Tengo exámenes finales la próxima semana. Mi familia depende de esto”. Sin embargo, fue trasladada al centro de detención Stewart, donde pasó más de dos semanas hasta que pudo pagar una fianza de 1,500 dólares.

Su padre, José Arias-Tovar, también fue detenido por ICE semanas antes tras otra parada de tráfico. Ambos han sido liberados bajo fianza y enfrentan procesos migratorios activos.

El oficial O’Neal ya tenía antecedentes disciplinarios antes de este incidente. Registros oficiales indican que en 2023 fue responsable de dos accidentes de tránsito, uno por no ceder el paso al salir de un estacionamiento y otro por pasarse un semáforo en rojo. También fue investigado por compartir imágenes de su cámara corporal sin autorización previa.

Como sanciones, enfrentó una suspensión de cinco días sin goce de sueldo, la extensión de su contrato de desempeño y la pérdida de privilegios laborales.

De acuerdo con medios como The Guardian el condado de Whitfield, donde se encuentra Dalton, mantiene un acuerdo con ICE que permite a oficiales locales actuar como agentes de inmigración. Este modelo ha sido duramente criticado por organizaciones civiles como la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos.

El abogado de Arias-Cristobal, Dustin Baxter, señaló al canal News Channel 9 abc que intentarán vincular su caso con el de su padre para obtener una vía legal de permanencia. Además, mencionó que el arresto podría respaldar una solicitud de visa U, destinada a víctimas de delitos que colaboran con las autoridades.

La próxima audiencia migratoria de Arias está programada para este martes.

