Cuándo y dónde serán visibles auroras boreales en Estados Unidos esta semana tras una poderosa tormenta solar

Si te perdiste las auroras boreales del domingo y el lunes, este martes y miércoles por la noche tienes una oportunidad más para apreciar este espectáculo celeste en algunas partes de Estados Unidos.

El avistamiento de auroras boreales de estos últimos días se debe a que la semana pasada, el Sol emitió una gran explosión de energía, una eyección de masa coronal, lo que llevó a los meteorólogos espaciales a emitir una rara alerta de tormenta solar severa el domingo.

Otra eyección que se avanzaba hacia la Tierra el lunes podría producir más avistamientos de auroras, advierte el pronóstico experimental de auroras de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Aquí te dejamos toda la información que necesitas para apreciar las auroras boreales.

¿Cuándo se verán las próximas auroras boreales?

Aunque el domingo y lunes por la noche fueron los días con más actividad de auroras boreales, este martes y miércoles aún podrías apreciar estas luces en el cielo, aunque con menor intensidad, advierte la NOAA.

De acuerdo con la administración, es altamente probable que se perciban este martes y el miércoles las luces de colores en el cielo.

Para su pronóstico, la NOAA mide la actividad geomagnética máxima prevista (Kp) e indicó que este martes el pronóstico es de 4Kp de una escala de 0-9. Mientras que para la noche del miércoles el pronóstico es de 5 Kp.

"Es importante tener en cuenta que la visibilidad de la aurora puede variar rápidamente, a veces apareciendo y desvaneciéndose en cuestión de minutos", dijo Bryan Brasher, jefe de proyecto del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA a ABC News.

¿Dónde serán visibles las auroras boreales en junio?

Las auroras podrían ser visibles especialmente en áreas rurales y oscuras de estados como Alaska, Washington, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Michigan, Wisconsin, Maine y partes del norte de Idaho, Wyoming, Iowa, Nueva York, Vermont y Nueva Hampshire.

Sin embargo, la NOAA advierte que “no es necesario que la aurora esté directamente sobre la región, sino que puede observarse hasta a 1,000 km de distancia cuando es brillante y las condiciones son adecuadas”.

"Aunque es poco probable, no es imposible que alguna breve visibilidad pueda extenderse más al sur, especialmente si la actividad geomagnética localizada se intensifica", dijo Brasher a ABC News.

¿Cómo se pueden ver las auroras?

Los pronósticos de auroras boreales se pueden encontrar en el sitio web del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA o en la aplicación de pronóstico de auroras.

Considera observar auroras en un área oscura, lejos de las luces de la ciudad.

Los expertos recomiendan observar el cielo desde un parque local o nacional. Y verifica el pronóstico del tiempo porque las nubes pueden cubrir el espectáculo por completo.

Tomar una foto con la cámara de un teléfono también puede revelar indicios de la aurora que no son visibles a simple vista.

