Llegan los reemplazos de los dos astronautas de la NASA varados en la estación espacial

Justo un día después de despegar, una cápsula de la tripulación de SpaceX llegó a la Estación Espacial Internacional (EEI) este domingo, con los reemplazos para los dos astronautas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) varados allí desde el año pasado.

Los cuatro recién llegados, representando a Estados Unidos, Japón y Rusia, pasarán los próximos días aprendiendo los pormenores de la estación guiados por Butch Wilmore y Suni Williams.

Tras la llegada de la nave a la EEI, Wilmore abrió la escotilla de la estación espacial y luego sonó la campana de la nave mientras los nuevos llegados flotaban uno a uno y eran recibidos con abrazos y apretones de manos.

“Fue un día maravilloso. Es genial ver llegar a nuestros amigos”, comentó Williams al control de misión.

El ansiado regreso de Butch Wilmore y Suni Williams a la Tierra

Los dos astronautas finalizarán una misión extendida e inesperada que comenzó en junio del año pasado la próxima semana que viajen a la Tierra en su propia cápsula de SpaceX.

Wilmore y Williams esperaban estar fuera solo una semana cuando lanzaron el primer vuelo de astronautas de Boeing. Alcanzaron la marca de los nueve meses a principios de este mes.

La cápsula Boeing Starliner encontró tantos problemas que la NASA insistió en que regresara vacía, dejando a sus pilotos de prueba atrás para esperar un lanzamiento de SpaceX.

El regreso de Wilmore y Williams se planeó a finales de septiembre con una tripulación reducida de dos. Pero hubo más retrasos cuando la cápsula, que era completamente, requirió nueva reparaciones de su batería. Una cápsula más antigua ocupó su lugar.

Si el clima lo permite, la cápsula de SpaceX que transporta a Wilmore, Williams y otros dos astronautas se desacoplará de la estación espacial a más tardar el miércoles y aterrizará frente a la costa de Florida.

