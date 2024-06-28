2024 MK: un gigantesco asteroide descubierto hace solo una semana se acerca a la Tierra. Y es tan grande que podrás verlo

Dos grandes asteroides pasarán por la Tierra esta semana, un hecho insólito perfectamente sincronizado para conmemorar el Día del Asteroide de este año, pero no te asustes. Ninguno causará daños a nuestro planeta.

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) aclaró que “ninguno de ellos supone riesgo alguno para nuestro planeta, pero uno de ellos se descubrió hace solo una semana, lo que pone de relieve la necesidad de seguir mejorando nuestra capacidad para detectar objetos potencialmente peligrosos en nuestro vecindario cósmico”.

Te contamos todo sobre este evento que podrás disfrutar a simple vista.

¿Cómo son los asteroides que pasarán cerca de la órbita de la Tierra?

Uno de los asteroides, nombrado 2024 MK, mide entre 393 y 853 pies y fue descubierto el 16 de junio de 2024.

El asteroide 2024 MK es de gran tamaño para tratarse de un objeto cercano a la Tierra y pasará a 180,197 millas de la superficie terrestre, aproximadamente el 75% de la distancia entre la Tierra y la Luna, explica la ESA.

A pesar de que el asteroide no impactará la Tierra, un objeto de ese tamaño “causaría daños considerables si lo hiciera, por lo que su descubrimiento justo una semana antes de que pase cerca de nuestro planeta pone de relieve la necesidad permanente de mejorar nuestra capacidad para detectar y vigilar los objetos cercanos a la Tierra potencialmente peligrosos”, reitera la ESA.

Otro de los asteroides sorprende a los expertos con sus dimensiones, ya que es 99% más grande que cualquier otro objeto que se haya acercado a la Tierra anteriormente.

Se trata del asteroide (415029) 2011 UL21 es el mayor de los visitantes de la semana. Con 7,578 pies de diámetro. Afortunadamente, no se acercará tanto a la Tierra y estará a más de 17 veces la distancia de la Luna.

La órbita de este asteroide alrededor del Sol está muy inclinada, lo que es inusual para un objeto tan grande. “La mayoría de los grandes objetos del Sistema Solar, incluidos planetas y asteroides, orbitan alrededor del Sol en el plano ecuatorial o cerca de él”, explica la ESA.

¿Cuándo pasarán los asteroides cerca de la Tierra?

El primer visitante de esta semana será el asteroide (415029) 2011 UL21, que en su punto más cercano a la Tierra pasará este jueves.

De acuerdo con la ESA, el (415029) 2011 UL21 se encuentra en resonancia 11:34 con la Tierra, es decir, que completa 11 órbitas alrededor del Sol en casi el mismo tiempo en el que la Tierra completa 34 órbitas, o sea 34 años.

“El resultado es un agradable patrón repetitivo cuando se visualiza la ubicación del asteroide con respecto a la Tierra a lo largo de un periodo de 34 años, manteniendo la Tierra fija en su lugar”, dice el comunciado.

Mientras que el asteroide 2024 MK pasará junto a la Tierra el 29 de junio, durante el momento álgido de las actividades del Día del Asteroide de este año.

Debido a su tamaño y proximidad, el 2024 MK podrá ser observado en cielos despejados y oscuros el 29 de junio con un telescopio pequeño por los astrónomos aficionados.

¿Podría detener la humanidad el impacto de un asteroide?

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), sí es posible detener el impacto de un asteroide que se dirija a la Tierra.

Esta semana la agencia espacial realizó un ensayó de un evento catastrófico en el que la humanidad se enfrentaría a esa situación.

“La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA, en colaboración con la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y con la asistencia de la Oficina de Asuntos Espaciales del Departamento de Estado de EEUU, convocó el ejercicio de mesa para informar y evaluar nuestra capacidad como nación para responder eficazmente a la amenaza de un asteroide o cometa potencialmente peligroso”, informó la NASA en un comunicado el 20 de junio.

Según la NASA, aunque no se conocen amenazas significativas de impacto de asteroides en un futuro previsible, los ejercicios hipotéticos proporcionan una valiosa perspectiva al explorar los riesgos, las opciones de respuesta y las oportunidades de colaboración que plantean los distintos escenarios, desde daños regionales menores con escaso aviso hasta posibles catástrofes globales previstas para años o incluso décadas en el futuro.

"Las incertidumbres de estas condiciones iniciales para el ejercicio permitieron a los participantes considerar un conjunto de circunstancias particularmente desafiantes", dijo Lindley Johnson, oficial emérito de defensa planetaria de la sede de la NASA en Washington. " El impacto de un gran asteroide es potencialmente el único desastre natural que la humanidad tiene la tecnología para predecir con años de antelación y tomar medidas para prevenirlo", dice el comunicado.

Durante el ejercicio, los participantes consideraron las posibles respuestas nacionales y mundiales a un escenario hipotético en el que se identificaba un asteroide nunca antes detectado que tenía, según los cálculos iniciales, un 72% de probabilidades de impactar contra la Tierra en aproximadamente 14 años.

Este ejercicio fue el primero en utilizar datos de la misión DART (Double Asteroid Redirection Test) de la NASA, la primera demostración en el espacio de una tecnología para defender la Tierra de posibles impactos de asteroides.

