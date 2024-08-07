Por qué los astronautas que viajaron en la cápsula de Boeing se podrían quedar varados en el espacio hasta 2025

Video La Estación Espacial Internacional será destruida: SpaceX será la encargada de su regreso seguro

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) reveló este miércoles que evalúan la posibilidad de traer de regreso a los dos astronautas de la nave Starliner, de Boeing, en febrero de 2025, pero ahora a bordo de una cápsula Dragon de la firma SpaceX.

Los dos tripulantes de la primera misión espacial tripulada de Boeing, los veteranos astronautas de la NASA Barry 'Butch' Wilmore y Sunita 'Suni' Williams, cumplen este miércoles 63 días a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), casi siete semanas más del tiempo previsto, debido a problemas técnicos en la nave Starliner.

Durante una conferencia, directivos de la NASA señalaron que todavía no hay fecha de regreso para ambos y dieron a conocer que analizan la opción de que vuelvan en febrero de 2025 en una cápsula Dragon de SpaceX, o incluso en una nave rusa Soyuz.

"Podríamos tomar cualquiera de los dos caminos", dijo Ken Bowersox, vicepresidente de seguridad de los astronautas y garantía de la misión de la NASA. "La gente razonable podría elegir cualquiera de los dos caminos".

¿Cómo planea la NASA regresar a la Tierra a los dos astronautas?

La agencia estima tomar una decisión sobre el uso de la nave Dragon hacia mediados de este mes y, de optar por esta vía, enviarían la Crew 9 a la EEI con dos tripulantes y no cuatro, como es habitual en las misiones de rotación de tripulantes en la Estación Espacial Internacional.

Los dos asientos sobrantes de la Crew 9, que se prevé despegue el 24 de septiembre, quedarían reservados para Wilmore y Williams, quienes de esta forma tendrán que permanecer en el laboratorio orbital por otros seis meses adicionales.

"No hemos tomado todavía una decisión sobre el retorno de ‘Butch’ y ‘Suni’. Tenemos un marco de tiempo muy complicado y estamos trabajando a fondo con todas las entidades implicadas, con los equipos de Boeing, NASA y SapceX", dijo el gerente del programa de tripulación comercial de la NASA, Steve Stich.

Precisó que "se tomará la opción correcta en el momento correcto", una vez que se hayan evaluado todas las opciones de retorno de la tripulación.

"Aunque hay abiertos varios escenarios", la primera opción sigue siendo la vuelta de Wilmore y Williams en la Starliner, añadió el directivo de la NASA.

El problema de la nave de Boeing afectará otras misiones programadas

Dana Weigel, subdirectora del Programa de la Estación Espacial Internacional de la NASA, precisó que en estos momentos se está elaborando un "plan de contingencia", pero que todavía no se ha tomado una decisión sobre las fechas de vuelta de los dos astronautas ni del vehículo que se utilizará.

Solo dos puertos de acoplamiento de la estación espacial pueden alojar cápsulas de astronautas estadounidenses y, en estos momentos, ambos están ocupados. Así que uno de ellos tendrá que quedar libre antes de que pueda llegar la próxima tripulación de SpaceX.

Rusia tiene sus propias plazas de aparcamiento para sus cápsulas Soyuz.

El último contratiempo significa que los cuatro astronautas que volaron con SpaceX en marzo también se enfrentan ahora a una misión más larga de lo previsto.

Wilmore y Williams llevan en la misión más tiempo de lo planeado

Los astronautas de la NASA Wilmore y Williams debían regresar a la Tierra el pasado 14 de junio, tan solo ocho días después de su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, pero fallas en los propulsores y pequeñas fugas de helio en la Starliner han impedido su regreso.

Los ingenieros de la NASA y de Boeing siguen realizando pruebas en los 27 propulsores de la Starliner en White Sands, en Nuevo México, para "comprender la causa principal de su degradación" y "cómo puede afectar esto al regreso de la tripulación".

"El equipo está trabajando para reducir la incertidumbre y llegar a un consenso sobre la mejor opción, con el objetivo de traer a la tripulación de Starliner a casa lo antes posible", insistió este miércoles Stich.

La NASA y Space X ya habían adelantado el martes que el lanzamiento de la misión tripulada Crew-9, inicialmente previsto para el 18 de agosto, se va a efectuar ahora el 24 de septiembre.

Este ajuste dará más tiempo para finalizar las pruebas y la planificación del regreso de la primera misión tripulada, llamada Crew Flight Test, de la Starliner, que busca obtener las certificaciones de la NASA para que la nave pueda funcionar como un segundo proveedor de transporte a la EEI, como ya lo hace SpaceX.

Boeing y SpaceX ya han colaborado en el pasado con la NASA

Las empresas Boeing y SpaceX encabezaron la lista de la NASA para el servicio de traslado de astronautas hacia y desde la estación espacial, después de que los transbordadores se retiraran en 2011.

La NASA firmó contratos por valor de miles de millones con ambas empresas para tener un respaldo en caso de que una de ellas quedara fuera de juego por un accidente.

SpaceX lanzó su primera tripulación en 2020; el próximo será su décimo vuelo de astronautas para la NASA. También ha puesto en órbita algunas tripulaciones privadas.

Boeing ha tenido que superar múltiples problemas del Starliner a lo largo de los años. La empresa tuvo que lanzar un Starliner vacío dos veces antes de comprometerse a enviar una tripulación, repitiendo la prueba de vuelo inicial debido a un software defectuoso y otros problemas.

Los retrasos han costado a la empresa más de 1,000 millones de dólares.

